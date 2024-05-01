Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2024 года

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Индексация социальных пенсий, новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД — что ожидает граждан России в конце весны?

С 1 мая 2024 года в жизни россиян произойдет немало изменений. Особенно скажутся государственные инициативы на сферах социальных и государственных выплат и пособий.

Пятый канал собрал основные нововведения последнего весеннего месяца 2024 года.

Кому в мае 2024 проиндексируют пенсии

Начиная с 1 мая рассчитывать на увеличение государственных и социальных выплат могут две категории населения:

граждане РФ, которые отпраздновали 80-летний юбилей в апреле;

россияне, получившие статус инвалида I группы.

При соблюдении одного из условий им будет начислена единоразовая повышенная фиксированная выплата в размере 100% от текущей суммы пенсии — 8134 рублей и 88 копеек.

Майские праздники на графике выплат не отразятся. Начисления ожидаются без изменений, начиная с 3 мая.

Кроме того, надбавка к пенсии в последний весенний месяц положена летчикам — 8980,93 рублей, и шахтерам — 7840,51 рублей. Размер надбавки корректируется четыре раза в год — в начале февраля, мая, августа и ноября.

Что изменится в жизни россиян в 2024 году

Онлайн-переводы в банках между своими счетами станут бесплатными

Масштабное нововведение коснется банковской системы. Начиная с мая 2024-го у жителей России появится возможность совершать переводы между своими счетами без комиссии.

Однако действует ряд условий:

сумма не должна превышать лимит в 30 миллионов рублей (ранее — 100 тысяч рублей);

правило не действует, если клиент придет в банк лично или решит перечислить деньги по номеру карты.

Перевод должен быть совершен исключительно через специальное приложение на телефоне или официальный сайт банка.

Срок получения лекарств для детей с редкими заболеваниями сократится

Ранее дети с редкими заболеваниями были вынуждены ждать получения специальных лекарственных средств вплоть до 24 дней. Начиная с 1 мая сроки предоставления медикаментов сократятся до шести рабочих дней.

Нововведение предусматривает незамедлительную отправку препаратов из зарезервированного запаса специального фонда для ребенка из любого субъекта Российской Федерации.

Студенты смогут выбирать программы целевого обучения онлайн

При поступлении в высшее учебное заведение абитуриент имеет право заключить соглашение с организацией, которая полностью покроет все расходы на его обучение. Взамен после выпуска из вуза обучающийся должен отработать определенное количество времени на предприятии.

Теперь подобрать интересующую программу и работодателя станет проще. В мае 2024-го запустится портал «Работа России». Согласно общему правилу, студент должен отработать не менее трех лет в избранной компании.

Геномная регистрация родственников пропавших без вести станет обязательной

С 13 мая 2024 года расширится перечень лиц, обязанных сдать ДНК-тест. Теперь проходить геномную регистрацию будут родственники пропавших без вести — родители, дети, полнородные братья и сестры.

Геномная регистрация предполагает получение ДНК-данных и составление генетического профиля, с помощью которого будут искать людей и опознавать тела. Полученная информация будет храниться до установления местонахождения пропавшего, однако не дольше 70 лет.

В мае увеличатся штрафы за неправильное хранение навоза

С 3 мая начнут действовать штрафные санкции за нарушение правил хранения и обработки навоза и помета.

Органические удобрения теперь, согласно закону, разрешено хранить на открытых площадках. Единственное условие, делать это можно исключительно на расстоянии 15 метров от жилых домов, источников воды и соседских зданий. Также важно продумать защиту от сточных вод и осадков. Иначе придется выплатить немалый штраф:

от двух до пяти тысяч рублей для физических лиц;

от пяти до десяти тысяч для должностных лиц;

от двадцати до семидесяти тысяч для юридических лиц.

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Частным компаниям запретят проводить экзамены по русскому для иностранцев

С 1 мая 2024 года усилится контроль за качеством проведения экзамена по русскому языку для иностранцев. Теперь высшие учебные заведения обязаны исключить всех коммерческих партнеров, ранее участвовавших в проведении экзамена и выдаче соответствующих сертификатов.

Также усилится контроль непосредственно самого проведения экзамена. При нарушении правил сотрудник может быть отстранен от организации мероприятия, а экзаменуемый — лишиться сертификата.

Сегодня письменное подтверждение знания русского языка обязательно при получении следующих документов:

разрешения на работу или патент;

разрешения на временное проживание в России;

вида на жительство в РФ.

Изменятся акцизы на алкогольную продукцию

Ставка акциза на игристые вина с 1 мая 2024 года увеличится до 119 рублей за литр, что повлечет увеличение цен в продуктовых магазинах. Примечательно, что ранее прогнозировали резкое повышение до 141 рубля. Однако в будущем стоимость все же будет расти.

Согласно плану, к 2025 году ставка составит — 124 рубля, а в 2026 — 129 рублей. Немногим выше на данный момент цена акцизы на ликерные вина — 141 рубль.

Появится обязательная маркировка икры

С начала мая красная и черная икра закрепятся в перечне товаров, требующих обязательной маркировки.

Производители и поставщики икры обязаны применять маркировочные средства, обеспечивающие идентификацию товаров, а также вносить необходимые данные в систему мониторинга «Честный ЗНАК». Маркировочные коды будут предоставляться на платной основе.