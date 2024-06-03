Вовсе не безвредные точки: из-за каких болезней появляются пигментные пятна

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Состояние кожи может сигнализировать о довольно неприятных заболеваниях. Игнорировать их точно не стоит.

Большое количество людей каждое лето страдает от появления пигментных пятен на коже, однако немногие знают, как бороться с этим недугом. Что поможет защитить лицо от вредного воздействия солнечных лучей? О чем говорит состояние кожи? Как бороться с пигментными пятнами?

Ответы на вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Из-за чего появляется гиперпигментация

Наталья Волкова работает ведущей на свадьбах. Профессия обязывает следить за внешностью. И все бы хорошо, если бы ни пигментные пятна.

«Молодожены любят выездные церемонии, когда это все проходит на природе, под солнышком. И в этот момент у меня начинают появляться веснушки. И они потом начинают сливаться и превращаться уже в не очень красивые пигментные пятна», — рассказала Наталья Волкова.

Подобные изменения на коже — это уже повод обратиться к врачу. Ведь гиперпигментация может свидетельствовать о серьезных заболеваниях.

«Нарушение обмена инсулина, надпочечниковая недостаточность, усталость надпочечников. Когда происходит недостаточная выработка гормонов надпочечников, тогда пигментные пятна могут появляться на всем теле, особенно на кожных складках. Железодефицитная анемия также может быть причиной», — поведал терапевт и эндокринолог Кирилл Халеев.

Чтобы минимизировать риски, необходимо следить за тем, что употребляется в пищу.

«Если мы с вами употребляем всевозможные трансжиры, фастфуд, большое количество сахара, в котором, как правило, нет необходимых нам микроэлементов и витаминов, то мы с вами обедняем не только нашу кожу, почему может выйти пигментация, но и весь организм в целом», — объяснила диетолог и гастроэнтеролог Александра Ноев.

Как лечить гиперпигментацию

К счастью, медобследование не выявило у Натальи проблем со здоровьем. Поэтому девушка обратилась к косметологу, чтобы он помог подобрать крем для защиты ее кожи.

«Именно высокому фототипу и свойственна пигментация. И пигментация бывает как поверхностная, так и глубокая, дермальная, которая затрагивает всю дерму, и она тяжело лечится даже в условиях косметологии. Ее порой невозможно вылечить, мы можем только улучшить состояние. Поэтому нас всегда должен сопровождать крем с SPF-защитой (Sun Protection Factor — солнцезащитный фактор — Прим.ред.), и желательно, чтобы это было SPF-50», — рассказала косметолог-эстетист Ирина Ткачева.

Как подобрать косметику против акне и прыщей

В отличие от обычного крема, крем с SPF препятствует проникновению ультрафиолетового излучения. Причем, чем выше фактор защиты, тем дольше можно находиться на солнце без вреда для кожи. Как раз такое средство косметолог порекомендовал Наталье.

«Я рекомендую все-таки брать кремы в аптеках с SPF-защитой, и хорошо, если там будет написано: „против пигментных пятен“. Есть SPF, куда еще входят ингредиенты, которые работают с пигментацией. К примеру, дополнительный такой известный антиоксидант витамин Е. Там могут быть масла, например, масло жожоба или масло органы. Они очень хорошо увлажняют кожу, восстанавливают барьерные функции», — поведала Ткачева.

Наталья осталась очень довольна подобранным кремом.