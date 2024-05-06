Светлая седмица: как правильно провести первую пасхальную неделю

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Православные празднуют Пасху в течение сорока дней. Особое значение имеет первая неделя после Воскресенья Христова.

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Что можно и нельзя делать в Светлую седмицу

разу после Светлого Христова Воскресения — Пасхи — у православных христиан наступает Светлая седмица. Ее также называют Пасхальной неделей. Это неделя, которая длится от Пасхи до Антипасхи . В 2024 году она продлится с 6 по 12 мая.

В период Светлой седмицы действует несколько особых правил. Главное — это отсутствие поста и ограничений в питании. Верующие продолжают праздновать воскрешение Христа из мира мертвых. Это время радости, поэтому отменяются даже традиционные посты по средам и пятницам. Это же правило распространяется даже на желающих причаститься — им запрещено самовольно налагать на себя ограничения.

Во время богослужения не надо класть земные поклоны — их заменяют на поясные. В эти дни в церквях почти не читают богослужения — их поют. В течение всей Светлой седмицы Царские врата православных храмов раскрыты настежь до субботы. Всю Светлую седмицу после богослужения проводятся крестные ходы, на которых верующие поют праздничные песнопения, а священник всех кропит святой водой.

На Пасху в храмах освящают особый хлеб на закваске с изображением Креста — артос. Всю Светлую седмицу ему следует стоять у иконы Иисуса Христа, справа от Царских врат. А в последний день недели перед Антипасхой его раздают прихожанам. Считается, что он помогает болеющим, поэтому есть его следует только в особых случаях.

Нельзя предаваться унынию и грусти. Необходимо наоборот радоваться, что Христос восстал из мертвых. Также желательно избежать тяжелого физического труда, например, ремонта. Конечно, мелкими бытовыми и неотложными делами заниматься можно.

Нельзя венчаться и справлять свадьбы — это положено делать по окончанию Светлой седмицы.

Традиции празднования Светлой седмицы

Каждый день пасхальной недели имеет свое название и свои традиции. Однако в наши дни редко кто соблюдает их полностью.

Поливальный понедельник . Необходимо облиться водой, чтобы прогнать болезни и очиститься от всего дурного. Также в начале Светлой седмицы ходят друг к другу в гости.

Необходимо облиться водой, чтобы прогнать болезни и очиститься от всего дурного. Также в начале Светлой седмицы ходят друг к другу в гости. Вторник — купальница. Все гуляют, веселятся и играют. А пропустившего заутреню обливают водой. В основном в забавах с водой участвовали молодые люди и девушки. В веселой суете они присматривали себе пару.

Все гуляют, веселятся и играют. А пропустившего заутреню обливают водой. В основном в забавах с водой участвовали молодые люди и девушки. В веселой суете они присматривали себе пару. Среда — градовая или хороводница. Работать в поле в этот день нельзя, иначе посевы может побить градом. Вместо этого следует водить хороводы и устраивать гуляния.

Работать в поле в этот день нельзя, иначе посевы может побить градом. Вместо этого следует водить хороводы и устраивать гуляния. Навский четверг или Пасха мертвых. Название этого дня происходит от слова «навь» — потусторонний мир мертвых. В четверг вспоминают воскрешение Иисуса Христа и поминают покойных близких. Вместо горести и скорби следует вспомнить о них с улыбкой, говорить о том, какими те были при жизни и какие хорошие поступки совершили.

Название этого дня происходит от слова «навь» — потусторонний мир мертвых. В четверг вспоминают воскрешение Иисуса Христа и поминают покойных близких. Вместо горести и скорби следует вспомнить о них с улыбкой, говорить о том, какими те были при жизни и какие хорошие поступки совершили. Пятница — прощеный день. Название говорит само за себя — нужно примириться со всеми, простить и попросить прощения. По традиции зятья ходили на поклон к тестям, чтобы устроить примирение с родителями жены.

Название говорит само за себя — нужно примириться со всеми, простить и попросить прощения. По традиции зятья ходили на поклон к тестям, чтобы устроить примирение с родителями жены. Суббота — святой артос. В храмах прихожанам раздавали простоявший целую неделю у икон хлеб артос и звонили в колокола. А молодые супруги ждали в гости родителей и готовили разнообразные угощения.

В храмах прихожанам раздавали простоявший целую неделю у икон хлеб артос и звонили в колокола. А молодые супруги ждали в гости родителей и готовили разнообразные угощения. Воскресенье — Красная горка , Фомино воскресенье и Антипасха . Последний день, который завершает празднование Пасхальной недели. Антипасху следует воспринимать не как противопоставление, а как праздник на замену Пасхи. Фоминым воскресенье прозвали за апостола Фому Неверующего. Он отказывался поверить в воскресение Иисуса и требовал показать раны от гвоздей в ладонях Спасителя. На восьмой день после воскресения Христос явился Фоме действительно показал ему свои раны. После этого апостол уверовал в чудо.

Приметы на Светлую седмицу 2024