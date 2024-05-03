Не только куличи и яйца: что нужно обязательно положить в пасхальную корзину

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Перед Пасхой в храмах принято освящать куличи и яйца, однако положить в корзину можно и другие продукты.

Великий пост подходит к концу, и православные верующие готовятся к главному празднику в году — Пасхе.

В Великую субботу Страстной недели необходимо освятить атрибуты праздничного стола в церкви.

Традиционно верующие несут в храм большую корзину — в нее помещаются куличи, крашеные яйца и другие продукты. Открытая конструкция позволяет освятить все содержимое.

Смысл праздника Светлой Пасхи

Пасха — центральный праздник христианской религии — также именуется как Светлое воскресение. Название последнего для недели непосредственно связано с евангельскими событиями — чудесное воскрешение Иисуса Христа из мертвых произошло на седьмые сутки после торжественного въезда в Иерусалим.

Согласно Евангелию, тело умершего Иисуса сняли с креста в пятницу вечером и погребли в пещере. В воскресенье к гробу пришли жены-мироносицы — Мария, мать апостола Иакова, и Мария Магдалена. Однако камень, закрывавший вход в пещеру, был отвален, а внутри оказалось пусто.

На камне восседал ангел. Он передал женщинам благую весть, что Христос воскрес, а перед этим сошел в ад и вывел оттуда всех ветхозаветных пророков. Весть о чуде быстро облетела народ. Так, седьмой день недели стал днем Воскрешения Иисуса Христа и получил соответствующее название.

Мало кто помнит, но Пасха — это самый длительный православный праздник. Он длится целых 40 дней. Поэтому приветствовать людей фразой «Христос воскресе» и отвечать «Воистину воскресе» полагается не только в воскресенье, но последующие почти полтора месяца.

Почему на Пасху готовят куличи и красят яйца

В православной традиции с Пасхой связан хлеб артос (всецелая просфора без изъятия частиц) цилиндрической формы с изображением креста. Он освящается в конце Пасхальной литургии и остается в храме до Светлой субботы. После — раздается прихожанам. Кулич — это подобие церковного артоса. Он тоже цилиндрической формы, но уже из другого теста и со всевозможными начинками и украшениями.

Пасхальное яйцо в христианской традиции обозначает Гроб Господень — из-за твердой скорлупы оно выглядит мертвым, но в нем есть новая жизнь, которая вскоре выйдет из него. Традиция красить яйца на Пасху связана с преданием о яйце, подаренном Марией Магдалиной императору Тиберию.

Святая пришла возвестить о чудесном воскресении Христа и протянула ему в подарок яйцо, на что правитель сказал: как яйцо не может из белого стать красным, так и мертвые не воскресают. После этого скорлупа тут же окрасилась в красный цвет. Выбор такого странного подарка объясняется тем, что девушка была бедна и решила принесли императору хотя бы что-то, чтобы не идти с пустыми руками.

Поэтому долгое время яйца красили на Пасху именно в красный цвет как символ пролитой крови Иисуса. На сегодняшний день допустимо выбирать любые оттенки для пасхальных яиц, кроме траурных и темных.

А вот обычай украшать пасхальные яйца узорами и иллюстрациями появился значительно позже. С течением времени возникали новые технологии и инструменты. Если в царскую эпоху пасхальные яйца в России красили с помощью луковой шелухи, то сегодня их покрывают специальной краской, рисуют узоры, украшают наклейками.

Что нужно обязательно положить в пасхальную корзину

Безусловно, на первом месте в списке значатся крашеные яйца и кулич. Однако это далеко не все. Список продуктов, которые необходимо сложить в пасхальную корзину, не ограничиваются лишь двумя пунктами. В храм принято нести продукты, которые запрещено было есть во время Великого поста. Позже яства дополнят богатый стол в домах верующих. Итак, примерный список выглядит так:

Скатерть или хлопковое полотенце. Тканевая основа выкладывается на дно корзины, чтобы нарядные края свободно свисали со всех сторон. Яркая ткань радует глаз, а также защищает содержимое от ветра, осадков и банального выпадания через боковые дырочки корзины.

Яйца. Опытные хозяйки кладут крашеные яйца в отдельную маленькую корзиночку, чтобы не побить и не испортить красивую скорлупу в спешке при большой скоплении людей. К тому же такой вариант позволяет как следует освятить все яйца святой водой, не переживая, что они закатятся куда-то в угол большой корзины. Важно помнить, что скорее всего одно или два красивых яйца вас попросят передать многодетным или малообеспеченным семьям. Так что взять с собой нужно с запасом — хотя бы по одному на каждого члена семьи и один-два дополнительных.

Куличи. Каждый из них следует распаковать дома, поскольку в храме на это не будет времени. А чтобы изделия не засохли на ветру или не промокли под дождем, их накрывают большой тканевой салфеткой. Исключение составляют нарядные куличи с заварным кремом. Чтобы не смазать пищевые украшения, такие куличи несут в отдельных коробочках и распаковывают непосредственно уже на столах при церкви.

Пасха. Творожную пасху или паску необходимо прикрыть большим пластмассовым стаканом или положить в вертикальных пищевой контейнер. Так она не потеряет форму и будет благополучно освящена.

Свечи. На Пасху специально изготавливают восковые свечи красного цвета — как символ крови Христа, пролитой за каждого человека. Свечи положено аккуратно вставить в середину каждого из куличей и зажечь во время освящения. Потом свечи не вынимают — их зажгут утром в воскресенье для молитвы перед утренней праздничной трапезы.

Что еще можно положить в корзину на Пасху

Соль. Привычный всем продукт освящают на Пасху как символ здоровья. Соль раньше добавлялась по чуть-чуть в блюда в течение года. Также ее насыпали по углам, чтобы отпугивать злых духов. До сих пор распространена традиция готовить черную четверговую соль и освящать в храмах, хотя священнослужители называют это суеверием и не одобряют.

Молочные продукты. Сливочное масло, сыр или творог можно по желанию взять с собой в храм. Но если вы уже положили в пасхальную корзину творожную пасху, этого будет достаточно.

Мясо. Если еще осталось свободное место, можно взять с собой кусочек молочной колбасы или буженины.

Кагор. Допустимо положить в угол пасхальной корзины бутылку церковного вина для разговения.

Что нельзя освящать на Пасху в церкви

Конфеты и шоколад. Какой праздник без сладостей! Однако приносить их в храм не стоит. Это считается излишеством. На сегодняшний день многие кондитеры готовят к Пасхе пряничные или конфетные наборы с праздничной символикой. Их в виде исключения можно освятить, особенно если вы планируете подарить их родным или близким.

Фрукты и овощи. Обе категории продуктов были в свободном доступе в период Великого поста, поэтому брать с собой их не стоит.

Алкоголь. Крепкие спиртные напитки — вино, водка, коньяк и прочие — под запретом. Исключение — церковный кагор.

Нож и посуду. Бытует распространенное мнение, что разрезать освященные продукты нужно только освещенным ножом — это миф, посуду тоже лучше оставить дома.

Кровяную колбасу. Категорически запрещается приносить продукты, где использовалась кровь животных, например, кровяную колбасу. А вот обычную молочную можно.

Главный совет: не так важно, сколько вы приготовите и что съедите в светлый праздник. Главное, какими будут ваши мысли и эмоции, насколько чистой и искренней будет ваша молитва, будет ли в вашем доме мир, покой и радость. Пасхальная корзина не должна быть доверху полна еды — достаточно небольшого количества разрешенных отныне к употреблению блюд.

Как правильно праздновать Пасху 2024

Пасха не зря считается днем очищения. Воскрешение Иисуса говорит о том, что он не скован законами земной жизни и присущими ей страстями. Его помыслы чисты, а душа — бессмертна. Пасха — это день, когда нужно совершать хорошие поступки, не допуская злословия на языке и черных мыслей в голове.

Праздновать Пасху начинают еще вечером накануне — верующие идут в храм на пасхальную службу. Ее главное отличие от других служб заключается в том, что все священные тексты не читаются, а поются. Как правило богослужение начинается в 12 часов ночи и длится около пяти часов.

Утром положено помолиться, поприветствовать домочадцев традиционными фразами: «Христос Воскресе» — «Воистину Воскресе» и начать трапезу с освященных в церкви яиц, пасхи (паски) и кулича. Все они имеют особый смысл в праздник — яйца символизируют жизнь и кровь Иисуса, пасха — гроб Господень, кулич — тело его.

Выбрав яйцо, принято сыграть в пасхальную игру: два члена семьи по очереди бьют одним крашеным яйцом о другое, пытаясь сохранить целостность своей скорлупы и при этом разбить чужое. Существует и другая праздничная забава на Пасху: игроки катят пасхальные яйца по деревянным желобам, пытаясь своим укатившимся пасхальным снарядом задеть чужой. Победитель забирает себе яйцо соперника.

Главный православный праздник отмечают весело и с размахом. После многодневного поста верующие могут себе позволить не только скоромную пищу, но и развлечения. Хороводы, игры, песни, кулинарные мастер-классы, концерты и театральные представления — пасхальные гулянья длятся не один день.