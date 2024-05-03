Грешно или нет: можно ли есть неосвященные куличи и яйца на Пасху

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Освящать куличи и яйца на Пасху — это красивая традиция или обязательное правило на праздник?

Одна из известных традиций на Пасху — это чин освящения куличей, пасок и крашеных яиц. В течение Великой субботы верующие приносят в храм пасхальные корзины с праздничными продуктами.

Священнослужитель окропляет еду святой водой и произносит молитву. На следующий день, в Христово Воскресенье, утреннюю трапезу принято начинать с молитвы и разговения освященными яйцами и куличами. Но в предпраздничной суете не у всех получается успеть в храм на освящение перед Пасхой.

Действительно ли обязательно освящать пасхальные символы и как это правильно делать, эксклюзивно Пятому каналу рассказал иерей храма Святителя Петра, Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко.

Обязательно ли освящать куличи и яйца на Пасху

Освящение куличей — это один из самых известных церковных обрядов на Пасху. Он носит в большей степени символический характер. В Великую субботу в церквях освящается вообще переход с постной пищи на скоромную. Специально о куличах или яйцах в требнике ничего не говорится.

Священнослужители уверяют — неосвященный кулич на Пасху не будет считаться грехом. Если человек испытывает потребность святить куличи, значит, нужно пойти в храм и сделать это. А если нет — ничего страшного. Важно помнить, что куличи, как и крашеные яйца — это праздничные продукты, символы Пасхи, но с религиозной точки зрения они сами по себе не являются частью церковного обряда. Поедание освященных или неосвященных продуктов по факту никак не приближает человека к Богу и не отдаляет от него.

«Кстати говоря, не требуется, чтобы кулич был обязательно освящен. Куличи покупаются в магазинах, некоторые приносятся в церковь на освящение, при этом другие куличи могут оставаться дома, и ничего в этом нет страшного. В данном случае мы приносим в церковь начатки», — сказал Николай Савченко.

Он пояснил, что совершенно необязательно нести в храм все купленные куличи и все покрашенные яйца. Достаточно положить в пасхальную корзину по одной-две штуки каждого продукта.

«Например, когда собран новый урожай, есть чины освящения, окропления святой водой — Яблочный, Медовый и Ореховый Спасы. Мы же не приносим весь объем собранного урожая, а лишь начатки — некоторое количество. И через освящение небольшого количества получаем благословение на весь урожай», — добавил Савченко.

Зачем освящают куличи на Пасху

Освящение куличей на Пасху — это благочестивая традиция. Это необязательный, но широко распространенный обряд, часть церковной жизни. И его следует правильно понимать — куличи не делают священными, а благословляют к употреблению. Воцерковленные люди так или иначе освящают любую трапезу (молятся перед едой и перекрещивают блюдо).

Соблюдение Великого поста — это тяжелый духовный труд, который увенчан в конце радостной встречей Пасхи. Это побуждает освятить праздничную пищу, чтобы не перечеркнуть все старания за предыдущие 7 недель.

Люди приходят с пасхальной корзиной в храм с благодарностью Богу за то, что у них есть пища. Поэтому часть праздничных продуктов принято оставлять в церкви или раздавать малообеспеченным семьям из числа прихожан, у которых нет возможности приобрести пасхальные символы.

Есть и другой аспект — освящение куличей на Пасху придает пище особую торжественность и делает переход на непостную пищу без вреда человеку. С одной стороны это вселяет дополнительную радость в сердца и дает прочувствовать важность праздника, с другой — помогает без проблем для здоровья сменить питание. Такой кулич положено благоговенно вкушать, а не насыщаться им второпях.

На Пасху дворы храмов всегда заполняются людьми. В церковь спешат даже те, кто весь оставшийся год будет проходить мимо. Поэтому чин освящения куличей — это благой повод пригласить верующего и напомнить ему о важности спасения души.

Можно ли святить и есть упавший на землю кулич

Довольно распространенная ситуация перед Пасхой — у кого-то из пришедших на освящение в храм верующих в спешке падает на землю кулич. При большом количестве народа и всеобщей праздничной суматохе можно случайно уронить корзину или погнуть свечу. Однако даже если это произошло, не стоит себя винить.

Всеми любимый кулич — это символ Пасхи, но не святой хлеб. Современный кулич возник как подобие бездрожжевого церковного хлеба артоса. Он представляет из себя всецелую просфору цилиндрической формы без изъятия частиц. Такой хлеб освящается в конце Пасхальной литургии и остается в храме на неделю до Светлой субботы.

Поэтому, конечно, жалко, если кулич упадет на землю и испачкается, но сильно переживать не стоит — это не святотатство. Праздничный кекс можно аккуратно вытереть влажной салфеткой, перекрестить, все равно освятить в храме и употребить в пищу.

«Есть такая традиция в отношении некоторых священных предметов: если они падают на землю, их надо перекрестить и окропить святой водой. На Руси была такая благочестивая традиция, и она остается. Что касается кулича, это вообще необязательно», — уточнил иерей.

Нужно ли доедать засохший или испортившийся кулич

Другое дело — если освященный кулич через несколько дней засох или заплесневел. Тогда его ни в коем случае нельзя есть. Правило также распространяется на протухшие крашенки.

«К освященной части (принесенных в храм куличей и яиц — Прим.ред.) есть особое благоговение, но если вдруг продукт испортился, не следует из излишнего благоговения съедать его, подвергая свое здоровье опасности ради, может быть, и хорошего, но обостренного чувства. Это не совсем правильно», — заверил иерей Николай Савченко.

Если выкинуть символ Пасхи не поднимается рука, есть компромиссный вариант — покрошить кулич голубям или воробьям в парке. Главное помнить, что уток нельзя кормить такой едой. Водоплавающие с большой охотой набросятся на угощение, но потом будут страдать от проблем с пищеварением.