Что нужно успеть сделать в Чистый четверг 2 мая 2024 перед Пасхой

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У православных четвертый день Страстной седмицы, предшествующей Пасхе, называют Великий четверг или Чистый четверг.

Второго мая 2024 наступает четвертый день Страстной недели, предшествующей православной Пасхе — главному празднику христиан. Четверг на Страстной неделе называют Великим или Чистым четвергом.

Именно в Чистый четверг обычно начинаются приготовления к пасхальному застолью — принято печь куличи, делать творожные пасхи (паски) и красить яйца.

Что говорится в Евангелии о событиях Чистого четверга

В этот день православные вспоминают Тайную вечерю — последнюю встречу и трапезу Иисуса Христа с учениками, во время которой, он установил таинство святого причастия (евхаристию). Преломив хлеб и раздав апостолам, он сказав: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое». Потом подал чашу с вином со словами: «Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая», а затем по очереди омыл ноги всем ученикам.

Во время Тайной вечери Спаситель уже знал о грядущих испытаниях и сказал, что один из присутствующих вскоре предаст его. Каждый спрашивал: «Не я ли, Равви?», но Учитель не ответил. А через несколько часов Иуда Искариот продал Иисуса за 30 сребреников.

Великий Чистый четверг для верующих является символом полного духовного и физического очищения, ибо в этот день Иисус омыл ноги своим ученикам, показав им пример смирения истинного христианина и братской любви. Именно поэтому четверг стали называть Чистым.

В середину Страстной недели также вспоминают также молитву Христа в Гефсиманском саду и предательство Иуды. Зная, что ему должно пройти тяжелый путь по воле Божьей, но при этом страшась испытаний как любой человек, Иисус молился в одиночестве: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты».

Нужно ли мыться в Чистый четверг

Чистый четверг получил свое название по одному из знаковых событий, описанных в Евангелии, когда Иисус омыл ноги своим ученикам. Поэтому в этот день принято омывать тело, равно как и приводить мысли в порядок, чтобы очиститься как физически, так и духовно. Считается, что вода в Великий четверг — святая и обладает лечебными свойствами. Верующие в этот день принимают душ, ходят в баню, а некоторые даже окунаются в водоемы.

В древности у христиан были определенные ритуалы. Так, считалось, что умываться лучше до рассвета и из серебряной посуды, потому что емкости из этого металла способствуют сохранению молодости и красоты. Если серебряных плошек в доме не находилось, в сосуды просто опускали серебряные изделия — ложки, украшения, монеты — и оставляли их в воде на ночь.

Что можно делать в Великий четверг

Причаститься в церкви, если совершена подготовка к таинству;

Готовить куличи и пасху (паску);

Красить пасхальные яйца;

Прокаливать на сковороде четверговую соль;

Провести дома генеральную уборку;

Сходить в баню, принять ванну или искупаться в открытом водоеме;

Заняться мелким ремонтом;

Выкинуть из дома ненужные вещи или раздать их;

Подстричь волосы. Считается, что после стрижки именно в Чистый четверг, локоны будут расти быстрее, станут густыми и красивыми.

Служба в Великий Четверг Страстной недели

В храмах совершают уникальные службы. Утром служится литургия Василия Великого, во время которой вспоминается центральное событие Тайной вечери — установление таинства причастия. Важно понимать, что хлеб и вино не обозначают человеческую плоть, речь идет о соединении с Господом по существу. Поэтому верующие стараются причаститься именно в четверг перед Пасхой, как это повелел Спаситель.

Вечером православные идут в церковь на чтение «Двенадцати страстных Евангелий»: отрывков из Священного Писания о последних часах земной жизни Иисуса, о его аресте, суде, распятии и смерти. Во время службы принято стоять с зажженными свечами.

В кафедральных соборах во время литургии совершается чин омовения ног. Во время вечерней службы читаются тексты Евангелий, в которых говорится о последних часах земной жизни Спасителя.

Что можно есть в Чистый четверг

Для соблюдающих пост в четверг Страстной пятницы положено небольшое послабление. Можно есть горячую постную пищу с растительным маслом. Это единственный день на неделе, когда разрешается перейти с сухоядения на какие-то полноценные блюда, например, овощное рагу, каши, картофельные котлеты с грибами, супы, запеканки и так далее.

Что нельзя делать в Чистый четверг

Всю Страстную неделю нельзя обижаться, ссориться, злиться и пребывать в других негативных эмоциях. Церковь призывает уделить время молитве и помощи нуждающимся.

Народные традиции на Чистый четверг

С Великим или Чистым четвергом издревле на Руси был связан целый ряд примет и поверий.

Так, хлебу, испеченному в этот день, приписывалась особая целительная и защитная сила. Его по кусочку обязательно раздавали каждому члену семьи. Если первый приготовленный кулич получался мягким и румяным — это к добру и удаче. Если сухим и черствым — к неудачам и проблемам.

Ей также начинала обладать и так называемая четверговая или черная соль, которую в ночь со среды на четверг заготавливали на весь год — обычную поваренную соль перемешивали с квасной гущей или мякишем вымоченного в воде черного хлеба, а затем несколько часов запекали (прокаливали) в горящей печи, отчего соль становилась черной. Получившийся ком толкли в ступе, а затем освящали в церкви. Этой четверговой солью потом солили пасхальные яйца, а в течение года принимали внутрь от всех болезней или растирали больные места. Добавляли даже в корм заболевшим животным и в зерно перед посевом. А еще зашивали в ладанки и носили на груди в качестве оберега.

Существовала также примета, что если в Чистый четверг девушка оботрется новым полотенцем, а потом положит его в корзину с пасхальной милостыней, то в скором времени она найдет себе жениха. Незамужним также советовали зайти по пояс в реку или положить в воду, которая предназначалась для уборки, серебряную монетку или ложку и оставить до Пасхи, а в воскресенье утром умыться той водой, чтобы привлечь богатого и красивого мужа.

Главная традиция на Чистый четверг — проводить генеральную уборку дома и ходить в баню. Кроме того, до восхода солнца крестьяне старались умыться колодезной водой. Они верили, что она обладает целебными свойствами именно перед Пасхой.

В ночь с четверга на пятницу раньше в домах зажигали «страстную» свечу. Считалось, что она убережет дом от несчастий. Для этого же на дверь вешали ветки ели или можжевельника. А также окропляли вход в жилище святой водой.

Существовало поверье, что тот, кто в Чистый четверг отказывается от уборки в доме, сквернословит, предается дурным мыслям или грешит иным образом, весь год будет страдать от болезней, безденежья и домашних ссор. Дурной приметой также считалось брать и давать в долг деньги или вещи.

Как привлечь деньги в дом на Чистый четверг

К народным обрядам в Великий четверг относится и пересчет денег. Чтобы увеличить приток финансов и обеспечить материальное благополучие, нужно трижды пересчитать все имеющиеся дома деньги. Усилить действие ритуала можно, бросив в ведро с чистой водой 12 монеток и мысленно пожелав себе богатства.