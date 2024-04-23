Читают и ждут звонка: как живут отправленные в СИЗО блогеры-миллионеры

Лерчек с детьми снимает жилье за три миллиона рублей в месяц

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Дела блогеров, которых подозревают в нарушении закона, продолжают раскручивать. Кто еще из знаменитых коучей может оказаться за решеткой, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Ни дня без скандала с участием знаменитых блогеров. Почему многие уверены, что расставание Валерия и Артема Чекалиных — это пиар-акция? Какие новые обвинения предъявили интернет-коучу Аязу Шабутдинову? И кто еще из блогеров рискует попасть за решетку? Чем занимается в СИЗО Елена Блиновская? И правда, что ее муж отправился добровольцем на специальную военную операцию? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Буквально пару недель назад было прекращено уголовное дело по легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления», — рассказал адвокат Константин Третьяков.

Недавно Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, вместе с мужем Артемом триумфально вернулась в онлайн после громкого скандала с налоговой. Супруги расплатились с долгами более чем в полмиллиарда рублей, и, казалось, все неприятности остались в прошлом. Но вскоре выяснилось: семейная жизнь блогеров не прошла проверку испытаниями.

«Все это вот так было. И я не знала просто, как мне начать об этом говорить… Я действительно старалась делать все возможное и как партнер, и как жена, и как бизнес-поддержка. Просто иногда, когда ты даже делаешь максимум, это не всегда доставляет, наверное, счастье», — заявила Валерия Чекалина.

«Я со своей стороны сделал, не знаю, на сто процентов все возможное, чтобы сохранить семью. Но это мой первый в жизни проигрыш», — подчеркнул Артем Чекалин.

Теперь супругов ждет новый судебный процесс: по разделу имущества. А делить есть что. Согласно данным СМИ, Артем подал к жене иск на один миллиард 200 миллионов рублей. Супруги владеют коллекцией элитных авто, четырьмя квартирами в Москве и двумя в Тольятти. А также 400-метровым домом в элитном поселке рядом с Красногорском.

«Она переживала, что дети будут падать на лестницах. И лифт решал эту проблему. Весь ремонт ей обошелся в 60-70 миллионов рублей. Акцент был сделан на качественное освещение, так как ей это необходимо было для ведения социальных сетей», — уточнил риелтор Михаил Бачурин.

Но теперь Лерчек решила продать особняк. Недвижимость выставили на продажу за 125 миллионов рублей. А Чекалина с детьми съехала на съемное жилье. Еще более дорогое и роскошное.

«Новую жизнь надо начинать с новым дыханием, с новой грудью. По слухам и, в принципе, по оценкам, он стоит около трех миллионов в месяц в аренду. Что для жилья класса люкс в Подмосковье вполне себе достойная цена», — объяснил светский журналист Никита Мартынов.

Однако многие уверены: никакого развода на самом деле нет. А вся эта история — лишь прогрев перед очередным марафоном или способ раздробить бизнес. На такие мысли подписчиков навело видео, которое выложила Лерчек. Артем подарил ей швейцарские часы за три миллиона. Народ сделал выводы: то ли муж пытается вернуть возлюбленную, то ли они до сих пор вместе.

Читайте также Дикая эйфория и горькое разорение: как коучи зомбируют клиентов на живых встречах

Сами Чекалины подробностей не говорят. Где будет жить Артем и что будет со стройкой их нового дома площадью почти 2000 квадратов, неизвестно. Лера призналась: на завершение работ нужно еще около миллиарда рублей. Объект пока заморожен.

«Мы расстаемся с уважением друг к другу. У нас трое лучших детей. И что бы между нами ни случилось, это навсегда останется между нами», — заявил Артем Чекалин.

Придется повременить с крупными тратами и еще одному блогеру — Дмитрию Портнягину, более известному как Трансформатор. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более ста миллионов рублей, а также в отмывании денежных средств. Суд отправил бизнесмена под домашний арест до 10 июня.

«Он будет под надзором уголовно-исполнительной инспекции находиться. У него будет браслет. У него будет ряд ограничений, которые предусмотрены уголовно-процессуальным кодексом», — объяснил адвокат Олег Колотушкин.

«Я не могу сказать о том, что мы довольны решением суда. Но, с другой стороны, находиться рядом со своей семьей, рядом со своим ребенком — это все-таки хорошее решение», — отметил блогер.

«Давайте вспомним, с чего начинался Дмитрий Портнягин. Он выступает и говорит: „Я лидер торговли на рынке Китая. У меня оборот 150 миллионов долларов“. Все офигели. На него стали подписываться. Дальше он начал вместе с мошенниками обманывать людей. Потом добавились пирамиды. В общем, в полный рост», — рассказал бизнесмен Андрей Ковалев.

Коллега Дмитрия по блогерскому цеху Аяз Шабутдинов находится под стражей с ноября прошлого года. Недавно его арест продлили еще на два месяца.

«Мне известно, что с супругой не разрешили до сих пор ни одного свидания. Аналогично нужно понимать ситуацию с детьми», — уточнил правозащитник Александр Хуруджи.

«Ранний подъем. Из того, что я знаю. Четыре человека. Знаю, что Аяз много читает», — поделилась жена Шабутдинова Лидия Муцольгова.

Против предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Наказание предусматривает до десяти лет лишения свободы. На данный момент Аязу Шабутдинову предъявили обвинения в 75 эпизодах.

Читайте также Счастье в чужих деньгах: как блогер Аяз Шабутдинов заработал миллиард на курсах

«Будет еще больше людей. В связи с тем, что сложная схема оформления кредитов, деньги надо отследить, провести следствие», — рассказала ученица блогера Наталья Калистратова.

Незавидное положение и у Елены Блиновской. Главная марафонщица интернета уже почти три месяца находится в СИЗО. Она обвиняется в неуплате налогов почти на миллиард рублей, а также в отмывании средств.

Мужу Елены предъявили обвинение в пособничестве в неуплате налогов. Но он пока на свободе. Буквально на днях СМИ облетела новость: чтобы реабилитироваться самому и помочь жене выйти на свободу, Алексей записался добровольцем на фронт.

«Муж Блиновской прекрасно понимает, что скоро уголовное дело будет и по нему. Он уже занялся банкротством компаний этих совместных. Наверняка мы услышим скоро и о разводе», — высказался бизнесмен Ковалев.

Родные Блиновских опровергли информацию. Якобы у Алексея много дел и здесь. Но вскоре в интернете появилось видео супруга Елены из зоны СВО. По сообщениям прессы, мужчина занимается сборкой беспилотников.

«А то, что он там был за 150 километров до фронта и жил в комфортных условиях, как бы в санатории, об этом они надеются, что никто не узнает. Фронт — это фронт. Это не место для экскурсий», — подчеркнул Ковалев.

Недавно стало известно: кое в чем Елене все-таки пошли на встречу. Ей разрешили звонить детям. По словам адвокатов, интернет-гуру чувствует себя нормально. Собирает пазлы, читает книги вслух своим сокамерницам и размышляет о жизни. Вполне возможно, она обдумывает новый марафон. Правда, чтобы выпустить его, ей сначала нужно самой выйти на свободу. А когда это случится, не знает никто.