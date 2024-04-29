Страстная неделя 2024 по дням: как подготовиться к Пасхе
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков
Страстная неделя — это заключительный период Великого поста и подготовка к празднованию Пасхи.
У православных христиан началась Страстная неделя. Это шесть дней самого строгого поста перед светлым праздником Пасхи.
Страстная неделя с 29 апреля по 4 мая 2024 года включительно посвящена памяти о последнем периоде земной жизни Иисуса Христа. Каждый день верующие вспоминают его подвиг, читают притчи и начинают подготовку к самому важному празднику — убираются в квартире, красят яйца и пекут традиционные куличи, которые освящают в церкви после пасхального богослужения.
Каждый из этапов Страстной недели имеет свой особенный смысл, а также традиции и запреты, которых необходимо придерживаться в преддверии Воскресения Иисуса Христа. Разберем основные правила во время Страстной недели.
Что можно и нельзя есть в Страстную неделю
В начале Страстной недели (понедельник, вторник и среда) надлежит строго придерживаться правил питания Великого поста и употреблять в пищу орехи, овощи, фрукты, мед и сухофрукты — то есть только то, что можно употребить без термальной обработки, поскольку в Страстную седмицу нельзя готовить пищу на огне и добавлять в нее масло.
В четверг положено небольшое послабление в виде горячей пищи растительного происхождения с употреблением растительного масла.
Самый строгий день заключительного периода поста — это Великая пятница. Верующие полностью воздерживаются от пищи в течение дня до момента вынесения в храмах Плащаницы во время вечернего богослужения.
В субботу многие верующие полностью воздерживаются от еды, хотя допустимо сухоядение.
Великий понедельник Страстной недели
В понедельник вспоминается святой Иосиф, проданный братьями в Египет, как прообраз страдающего Иисуса Христа, а также бесплодная смоковница, проклятая Спасителем как символ человеческой души, не приносящей духовных плодов— истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.
Кроме того, в церквях начинают совершать чин мироварения.
Что можно делать:
- Начинать уборку в доме или мелкий ремонт;
- Избавиться от ненужных вещей — выкинуть, раздать или сжечь;
- Посещать храмы, молиться, каяться;
- Придерживаться сухоядения (постный хлеб, сырые овощи и фрукты).
Что нельзя делать:
- Венчается и праздновать свадьбу;
- Участвовать в увеселительных мероприятиях;
- Ругаться, завидовать и скандалить;
- Ходить на кладбище и поминать умерших.
Великий вторник Страстной недели
Во второй день Страстной седмицы Церковь вспоминает обличение Иисусом фарисеев и книжников, а также произнесенные им в Иерусалимском храме притчи: о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде и кончине мира, о десяти девах и талантах.
В Великий вторник принято начинать закупку продуктов для праздничного стола.
Что можно делать:
- Придерживаться сухоядения (постный хлеб, сырые овощи и фрукты);
- Работать, выполнять любые дела по хозяйству;
- Убираться в доме, наводить порядок в шкафах и на полках.
Что нельзя делать:
- Венчается и праздновать свадьбу.
- Участвовать в увеселительных мероприятиях.
Великая среда Страстной недели
Середина Страстной недели отводится для воспоминаний решения Иуды Искариота предать Иисуса за 30 сребреников. Также воспоминается грешница, которая, омыв слезами и помазав драгоценным миром ноги Христа, подготовила его к погребению.
На Руси считали, что среда является апогеем разгула нечисти, которая пытается сбить женщин с пути истинного. Запрещается шить, прясть, вязать и заниматься любым видом рукоделия. Острые предметы, в том числе спицы и иглы, как гласят народные предания, притягивают к себе нечистую силу.
Что можно делать:
- Заниматься работой по дому;
- Готовить краски для росписи пасхальных яиц;
- Придерживаться сухоядения (постный хлеб, сырые овощи и фрукты);
- Ставить опару для куличей.
Что нельзя делать:
- Венчается и праздновать свадьбу;
- Проводить увеселительные мероприятия;
- Шить, вышивать и вязать.
Чистый четверг Страстной недели
В Великий четверг христиане вспоминают события Тайной вечери, молитву Иисуса Христа в Гефсиманском саду и последующие предательство и отправление Спасителя на суд.
Четвертый день Страстной недели православные христиане полностью посвящают очищению, как физическому, так и духовному. Верующие просыпаются до рассвета, чтобы принять омовение и начать последние приготовления к Пасхе.
Чистый четверг — время для уборки дома. В следующие дни уже не разрешен физический труд. Хозяйки выметают мусор, моют полы и посуду, наводят порядок, стирают и гладят — готовят дом к празднованию Пасхи.
В Чистый четверг христиане начинают печь куличи, готовить творожную пасху (паску) и красить яйца.
Что можно делать:
- Искупаться рано утром до восхода солнца — смыть с себя все грехи;
- Посетить храм, исповедоваться и причаститься;
- Провести генеральную уборку;
- Красить яйца;
- Печь куличи;
- Готовить творожную пасху (паску);
- Потреблять горячую постную пищу с растительным маслом;
- Закупать продукты на Пасху.
Что нельзя делать:
- Венчается и праздновать свадьбу;
- Проводить увеселительные мероприятия;
- Шить, вышивать и вязать.
Страстная пятница Страстной недели
Это самый строгий предпасхальный день, который наполнен горечью и скорбью. Верующие почитают жертву Христа, распятого на Голгофе и принявшего смерть на кресте за человеческие грехи.
Страстную пятницу принято проводить в тишине, молитвах и раздумьях. В этот день категорически запрещен любой физический труд, а также какой-либо прием пищи до выноса во время вечерней службы.
Что можно делать:
- Питаться водой и хлебом или полностью отказаться от пищи;
- Молиться, посетить храм.
Что нельзя делать:
- Убираться в доме, наводить порядок;
- Красить яйца;
- Печь куличи;
- Заниматься работой по дому или в огороде;
- Шить, вышивать, прясть;
- Праздновать день рождения или посещать другое увеселительное мероприятие;
- Плотно питаться.
Великая суббота Страстной недели
Заключительный этап Великого поста называют Тихой или Великой субботой — нельзя шуметь и веселиться. Мир замирает в ожидании воскресения Сына Божьего. Запрещается любая работу по дому и на земле.
Люди вспоминают снятие тела Иисуса Христа с креста и его погребение в пещере, сошествие его души в ад и возвещение всем пребывавшим там о победе над смертью.
Верующие заканчивают последние приготовления к пасхальной трапезе: святят яйца и куличи в храмах. В субботу в Иерусалиме в Храме Гроба Господня сходит благодатный огонь.
В Великую субботу многие православные полностью отказываются от пищи. Несмотря на это, разрешена одна трапеза горячей растительной пищи без масла.
Что можно делать:
- Печь куличи и красить яйца, если не успели сделать это в четверг.
Что нельзя делать:
- Делать уборку;
- Выполнять сельскохозяйственные работы;
- Праздновать дни рождения, свадьбы или другие мероприятия.
Светлое воскресенье — Пасха
Светлая пасха начинается с посещения утренней праздничной литурии. За ней следует разговение после поста освященными яйцами и куличами.
Верующие поздравляют друг друга приветственной фразой: «Христос Воскресе» и отвечают: «Воистину Воскресе».