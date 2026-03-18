Страстная пятница: как правильно провести 10 апреля и что категорически нельзя делать

В Страстную пятницу существуют многочисленные запреты для верующих. Этот день лучше посвятить молитвам, покаянию и посещению церкви.

Страстная пятница — один из самых скорбных и значимых дней для христиан. Она приходится на последнюю неделю Великого поста и предшествует главному православному празднику — Пасхе.

В этот день верующие вспоминают страдания и распятие Иисуса Христа. Именно поэтому в церковной традиции этот день наполнен особой тишиной, молитвой и строгим постом.

Что такое Страстная пятница

Страстная пятница — это пятница последней недели Великого поста, которая называется Страстной или Великой седмицей.

Название «страстная» происходит от церковнославянского слова «страсти», которое переводится как «страдания». Оно связано с последними часами земной жизни Иисуса Христа.

Страстная пятница напоминает христианам о жертве, которую, согласно вере, принес Иисус Христос ради спасения людей. Этот день помогает верующим задуматься о духовной жизни, покаяться в ошибках и подготовиться к встрече Пасхи — праздника Воскресения Христова.

Поэтому Страстная пятница считается временем тишины, молитвы и внутреннего очищения перед главным христианским торжеством.

Какого числа Страстная пятница в 2026 году

Дата Страстной пятницы меняется каждый год. Она зависит от того, когда отмечается Пасха.

Пасха рассчитывается по особым правилам церковного календаря и обычно приходится на разные дни.

В 2026 году православная Пасха отмечается 12 апреля. Соответственно, Страстная пятница приходится на 10 апреля.

Богослужения в Страстную пятницу

Богослужения Великой пятницы считаются одними из самых торжественных и одновременно скорбных в церковном году.

Чтение Страстных Евангелий

Службы начинаются еще вечером в четверг. В храмах читаются 12 отрывков из Евангелия, посвященных последним часам жизни Христа.

Верующие стоят со свечами, слушая рассказы о суде над Спасителем, его страданиях и распятии.

Царские часы

Утром в Страстную пятницу совершается особая служба — царские часы.

Во время нее снова читаются евангельские тексты о распятии Христа, а также отрывки из Ветхого Завета, в которых говорится о приходе Мессии.

Вынос плащаницы

Одним из самых значимых обрядов является вынос плащаницы.

Плащаница — это большое полотно с изображением Христа, лежащего во гробе. Во время службы ее выносят из алтаря и устанавливают в центре храма.

Этот момент символизирует погребение Спасителя.

После этого плащаницу обносят крестным ходом вокруг храма. В завершение службы верующие подходят к ней, чтобы поклониться и приложиться.

Как поститься в Страстную пятницу

Страстная пятница считается самым строгим днем Великого поста.

По церковному уставу в этот день рекомендуется полностью воздерживаться от пищи до вечера. Такой пост символизирует страдания Христа.

Однако строгие ограничения должны учитывать состояние здоровья человека. Поэтому многие верующие придерживаются более мягкого варианта поста — употребляют только хлеб, воду или простую постную пищу.

Важно помнить, что смысл поста заключается не только в отказе от еды.

В этот день рекомендуется:

Отказаться от развлечений и праздников;

Проводить больше времени в молитве;

Посетить храм;

Помогать нуждающимся и больным.

Главная цель поста — духовное очищение и подготовка к Пасхе.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

В народной традиции и церковных рекомендациях существует несколько правил, которых стараются придерживаться в этот день.

В Страстную пятницу не принято:

Устраивать шумные праздники;

Слушать громкую музыку и веселиться;

Ссориться и конфликтовать;

Заниматься тяжелой работой без необходимости;

Проявлять злость и раздражение.

Этот день посвящают молитве, тишине и размышлениям о событиях Страстной недели.

Народные приметы Страстной пятницы

Народная традиция тесно переплетается с церковной, связывая многочисленные житейские и погодные приметы со Страстной пятницей. Предки верили, что этот день опасен для новых начинаний, которые, скорее всего, не принесут плодов.

По народным поверьям, утром нужно было выглянуть в окно. Первый встречный на улице мужчина сулил материальную стабильность и здоровье на весь год. Ребенок предрекал легкие перемены, а влюбленные или семья — гармонию в личной жизни. Пожилой человек, напротив, предупреждал о возможных трудностях, напоминая быть осторожным.

Одежду, которую надевали в храм в этот день, берегли, так как считали, что она защищает весь год. Аналогично относились к свечам, принесенным из храма. Их хранили как оберег от бед и невзгод.

В народной традиции воде придавали особое значение. Считалось, что в этот день она обретает особую силу. Предки оставляли у окна полный стакан воды с вечера пятницы, а утром умывались ею, чтобы снять все тревоги.

На Руси верили, что погода в Великую пятницу предсказывает, какой будет весна. Если собаки воют на улице, это предвещало похолодание. Если птицы не поют, скоро пойдет дождь. А безветренная и прохладная ночь на этот праздник сулила скорое потепление и солнечный день.