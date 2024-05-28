Подсластить быт: как обыкновенный сахар может помочь в ремонте

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Сахар чаще всего употребляют в пищу, но на самом деле он может быть полезен и в решении бытовых вопросов.

Сахар есть на каждой кухне. Но мало кто знает, что с помощью этого сыпучего продукта можно решить множество бытовых проблем.

Как он поможет при ремонте? Реально ли с помощью сахара убрать пятна с одежды и избавиться от неприятного запаха? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Помощник при ремонте

Если испачкали пол краской во время ремонта, не надо спешить заливать пятно растворителем. Лучше посыпать его сахарным песком и хорошенько перемешать. Получится однородная масса, которую затем легко убрать обычной салфеткой.

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Сладкий пятновыводитель

Сахар поможет не только избавиться от следов краски, но и вывести пятна от зеленой травы на ткани. Просто нужно добавить в сладкий продукт немного воды до образования кашицы и нанести на грязное место. Когда масса подсохнет, ее нужно стряхнуть и постирать одежду. Зеленое пятно исчезнет.

Поглотитель запахов

После чистки рыбы приходится хорошенько мыть руки. Если от въедливого запаха избавиться сложно, на помощь придет сахар. Надо всего лишь потереть им ладони, а потом просто смыть водой.

Защитник продуктов

Сахар не только помогает бороться с неприятными запахами, но и защищает продукты от плесени. Например, сыр. Чтобы продлить его срок годности, стоит поместить рядом пару ложек или кубиков рафинада. Он впитает лишнюю влагу.