Маленькие помощники садовода: какая польза от животных на даче

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andreas Jäkel; 5-tv.ru

Дачники часто воюют с обитателями своего участка. Однако некоторые животные способны принести немало пользы в битве за хороший урожай.

Опасения многих людей по поводу непрошенных гостей в саду или огороде не всегда оправданы, ведь некоторые из них могут стать настоящими союзниками человека в борьбе с вредителями.

Какие животные приносят больше пользы, чем вреда, эксклюзивно Пятому каналу рассказал председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Чем полезны ящерицы на даче

По словам эксперта, ящерицы на участке помогают садоводам в борьбе против разных вредных насекомых.

Эти маленькие помощники очень много едят, в том числе мух, слизней, бабочек, кузнечиков, саранчу, медведок и других насекомых. Ящерицы стараются скрываться от людей, охотятся в зарослях растений, где можно устроить богатую трапезу. Поэтому вы не всегда заметите их присутствие.

Как птицы помогают садоводам

В любом саду или огороде полно жуков, бабочек, личинок и гусениц, которые входят в рацион многих птиц и их птенцов. Пернатые часто готовы поселиться возле человека, например, скворцы. По словам эксперта, они не несут угрозы для дачи и предпочитают, в основном, животную пищу. Это же относится и к воробьям.

«Своих птенцов, а птенцов они выводят несколько раз за сезон, выкармливают животной пищей. То есть они собирают всевозможных вредителей. И, конечно, воробьи в чем молодцы, птицы все-таки зерноядные, а зерна не очень много на участке, они собирают семена сорняков», — рассказал садовод Туманов.

Также вездесущий воробей, отмечает эксперт, является единственной птицей, которая ест личинку яблонного цветоеда. Большинство птиц не могут достать ее из укрытия под чехликом усыхающего цветка. А воробьи научились работать парами, чтобы добиться этой цели.

Также возле дачи селятся и уничтожают вредных насекомых и другие пернатые: мухоловки, ласточки, горихвостки, трясогузки, прилетают на участки лесные синицы. Ранней весной по освободившейся от снега земле ходят грачи, извлекают из грунта майских жуков, проволочников и даже полевых мышей.

Садовод Туманов советует подкармливать птичек в зимний период, когда они очень нуждаются в помощи. Летом пернатые обязательно вернутся на участок. Так у вас сформируется интересное живое сообщество, благодаря которому вредителей и болезней у растений будет меньше.

Иногда птицы все же наносят ущерб даче, например, выкапывают семена или съедают ягоды. Ущерб от их действий бывает значительным. Лучшим способом защиты от пернатых служит укрытие будущего урожая. Плодово-ягодные кустарники прикрывают агроволокном или специальной защитной сеткой. Также часто используют пугала в виде человека или кошки. Но важно после сбора урожая снова дать птицам возможность спокойно прилетать к вам на дачу и собирать вредителей.

Какую пользу приносят ежи садоводам

Еж — это серьезный хищник на даче и помощник садовода. В его рацион входит множество разных вредных для хозяйства насекомых. А иногда эти животные охотятся даже на мышей и змей. Ежи с удовольствием едят свою добычу, их отличный аппетит объясняется необходимостью запастись большим количество жира перед зимней спячкой.

«В качестве вот этой боевой собирающей машины ежик незаменим. Он всю ночь бегает по вашему саду и собирает вредных насекомых, особенно слизней, которые так достают садоводов», — подчеркнул эксперт.

Для своего жилища животное выбирает укромные уголки в высокой траве или зарослях кустарника, подальше от глаз человека.

Многим хочется взять ежика на руки, но специалист не рекомендует этого делать. На их иголках нередко бывают различные паразиты, клещи. Кормить садового помощника молоком, как некоторым хочется, не нужно, они его плохо усваивают и могут погибнуть.

Как лягушки и жабы помогают на даче

Земноводные тоже отличаются большой любовью к поеданию на даче вредителей. При этом охотятся они ночью, когда многие другие помощники человека спят. А вот разные вредные мотыльки и их гусеницы или слизни как раз находятся в активном состоянии.

Живут жабы и лягушки возле водоема. Его размеры не особо важны, главное — это наличие тени и укрытия. Также в жару они нуждаются в высоких зарослях травы для спокойного передвижения. Эксперт Туманов отмечает, что можно даже привезти специально этих земноводных к себе, если они не поселились возле водоема сами. Слизней и других вредителей на участке станет намного меньше.

Есть ли польза от кротов на огороде

Часто садоводы ведут активную войну против кротов на дачах. Но польза от них нередко перевешивает вред. Садовод Туманов отмечает, что крот — стопроцентный хищник. Его не интересуют растения, но он иногда перерывает грядки или портит корни при прокладке своих ходов. Именно из-за этого животное и не любят дачники. Ходы не только вредят растениям, но и используются мышами и крысами, да и глубинный грунт нужно же куда-то подземному жителю выбрасывать. Сделать это можно только на поверхность, что нарушает состав плодородного слоя почвы.

«Он строит охотничьи ходы, бегает по ним и собирает червяков, паучков, гусениц и так далее. И, кстати, это единственный хищник, который уничтожает личинку майского хруща, то есть майского жука. Такая жирная личинка, которая как раз подъедает корни. И только крот ее может там из-под земли вытащить и съесть», — рассказал специалист.

Также кроты своей «работой» способствуют рыхлению почвы, насыщению ее кислородом и влагой. А их ходы помогают при сильных дождях избавиться от лишней воды на участке.

Питается это животное очень активно и съедает огромное количество вредителей, а иногда даже мышей. Дневной рацион зачастую бывает практически равен собственному весу.

«В каких-то случаях крота стоит потерпеть, потому что он еще аэрирует почву», — утверждает селькор.

Иногда кроты разносят на себе вредителей и инфекции, опасные и для человека. Однако опытные садоводы советуют все же смириться с таким соседом и начинать борьбу только в случае их огромного количества на участке.

В борьбе с кротом Андрей Туманов рекомендует использовать специальную антикротовую сетку.

«Вы ее закапываете, и он через сетку просто не проходит. И все, вы можете жить спокойно, он вам ничего не порушит», — сообщил эксперт.

Могут ли пауки помочь в борьбе с вредителями

Пауки мало кому нравятся, но многие виды этих членистоногих тоже помогают в борьбе с вредителями.

В их паутину попадает множество насекомых, в том числе ногохвостки, моль, листовертка, тля и другие противники садовода.

Считать ли помощником на даче землеройку

Землероек часто убивают, принимая за мышей. Но это животное не портит растения на даче, не уничтожает урожай и не роет нор.

Эти грызуны питаются насекомыми: личинки, слизни, пауки, мокрицы, гусеницы. А проживает она в подстилке из листьев, зимой делает ходы в сугробах и ищет пищу. Поэтому даже в холодный период года вредители на даче не смогут безопасно перезимовать.