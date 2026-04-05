Выбросить, закопать или сжечь: что делать с прошлогодней освященной вербой

В середине весны наступает один из 12 главных православных праздников, во время которого верующие вспоминают последние дни земной жизни Христа и освящают вербу.

Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, считается одним из ключевых событий в евангельской истории. В этот день христиане вспоминают о торжественном вхождении Иисуса Христа в Иерусалим после чудесного воскрешения Лазаря.

Согласно преданиям, выражая радость, жители города бросали под ноги Спасителя срезанные ветви пальмы и свои одежды. В связи с этим в народе воскресенье назвали Пальмовым.

Однако в странах, где это тропическое растение не прижилось, издревле используются ветви вербы, ивы, самшита или других деревьев, которые расцветают в начале весны. Отсюда второе название — Вербное воскресенье.

Когда будет Вербное воскресенье в 2026

Праздник Входа Господня в Иерусалим не имеет фиксированной даты. Он отмечается всегда в последнее воскресенье Великого поста, то есть ровно за неделю до Пасхи.

В 2026-м Светлое Христово Воскресение отмечается 12 апреля. Поэтому Вербное воскресенье верующие встретят 5 апреля.

Зачем освящать ветви вербы

Окропление вербы святой водой в церкви — главная традиция Вербного воскресенья. Она знаменует победу жизни над смертью, преданность Спасителю и приход весны. Именно на этом дереве раньше других появляются первые почки — символ новой жизни.

Во время Всенощного бдения священники читают молитвы и освящают вербу. Из ветвей также плетут маленькие крестики, которые раздаются верующим как символ воскресения Христа.

После службы прихожане уносят растение домой, чтобы поставить перед иконами. Как правило, верба хранится весь год в знак преданности и единения с жертвой Спасителя.

Какая верба нужна и где ее брать

Для праздничного богослужения подойдет верба с едва набухшими или очень пушистыми почками. Главное требование заключается в том, чтобы на ветвях были молодые побеги.

При этом священнослужители напоминают, что лучше покупать растение у тех, кто в этом действительно нуждается — будет двойная польза. Если человек сам срезает ветки, то не стоит брать у дерева много.

Количество веточек вербы может быть любым, главное, чтобы число оставалось нечетным.

Что делать с вербой после праздника

Освященные ветки хранятся в жилище целый год, оберегая здоровье и благополучие всех членов семьи.

Если нет возможности оставить вербу на длительное время, то ее можно предать огню.

«До революции ветки просто сжигали — печки ведь были в каждом доме. Сейчас у нас в храме тоже так делается: мы их сжигаем наряду с записками о поминовении», — пояснил настоятель храма Мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.

А вот выкидывать вербу вместе с бытовыми отходами не рекомендуется.

Если есть желание сохранить молодые побеги, то, принеся их из церкви, нужно поставить в вазу с водой и потом высадить в грунт.

Значение Вербного воскресенья

Знаменательный для христиан праздник отражает одно из главных и важных событий последних земных дней Иисуса Христа. По преданию, Сын Божий верхом на молодом осле выехал из селения Вифания, где он воскресил праведного Лазаря. Мессия отправился в Иерусалим.

Весть о чуде быстро распространилась по округе. Поэтому Иисуса и апостолов радостными криками встретил народ и устелил под ноги пальмовые ветви и одежды в знак уважения и преданности.

Иисус посетил Иерусалимский храм и изгнал оттуда торговцев, обвинив в том, что те превратили святое место в «вертеп для разбойников». Священники не осмелились схватить его, опасаясь осуждения народа.

Однако они в тайне решили убить Иисуса, который неоднократно показывал силу молитвы, исцеляя слепых и хромых.

После входа в Иерусалим в жизни Спасителя начался тяжелый период — Страстная неделя. Она ознаменовала последние, самые страшные дни для Иисуса на земле.

Что можно делать 5 апреля

В этот день рекомендуется посетить храм, принести ветви вербы и вознести молитву к Богу.

Традиционно принято раздавать милостыню бедным в качестве благодарности за Божьи благословения.

Можно поститься в Вербное воскресенье в знак покаяния и духовной дисциплины.

В Вербное воскресенье постящимся допускается есть рыбу и морепродукты.

Верующие в некоторых регионах страны красят яйца в красный цвет, готовясь к Светлой Пасхе.

В некоторых регионах России традиционно вяжут веники из вербы для подметания дома. Это считается символом духовного очищения и обновления.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье нельзя ругаться, злиться, обижаться, сквернословить.

Стоит отложить на время домашние дела, особенно рукоделие и уборку.

Выходной праздничный день церковь советует провести в спокойной обстановке.

Нельзя предаваться веселью, проводить шумные застолья и употреблять алкогольные напитки.

Запрещено играть свадьбу или разводиться. Вербное воскресенье — день духовной торжественности и размышлений.

Приметы на Вербное воскресенье