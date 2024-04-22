Фото: www.globallookpress.com / David Inderlied

Песах — один из трех главных иудейских праздников с многовековой историей и традициями.

Иудейский праздник Песах широко празднуется в Израиле и за его пределами. Песах не имеет четкой даты и ежегодно приходится на март — апрель григорианского календаря.

В течение нескольких дней каждая семья вспоминает об освобождении евреев от рабства в Древнем Египте и совершает определенные обряды.

Что такое Песах и когда он празднуется

Песах еще называют еврейской Пасхой. Праздник начинается на 14-й день весеннего месяца нисан по еврейскому лунно-солнечному календарю и празднуется в течение семи дней в Израиле и восьми дней — за пределами страны.

Обычно Пасха евреев приходится на март или апрель. В этом году еврейская Пасха отмечается с 22 по 30 апреля. Это праздник знаменует исход евреев из Египта и освобождение из рабства примерно в середине XV века до нашей эры.

Согласно Библии, поселившиеся в Египте евреи постепенно превратились в рабов египтян. Господь, желая спасти иудеев, наслал на египетский народ бедствия, в Пятикнижии названные «Десятью казнями Египетскими». Однако несмотря на гибель скота и урожая, тьму и болезни народа, фараон Рамсес II не соглашался освободить рабов.

В преддверии самой страшной, десятой казни, когда в одну ночь были умерщвлены все первенцы египетского народа, Всевышний велел пророку Моисею сделать следующее: каждая еврейская семья перед казнью должна была зарезать ягненка, а его кровью пометить входную дверь, чтобы мор обошел их стороной. Так и случилось. После этого Моисей смог увести евреев из египетского рабства.

С тех пор иудеи во всем мире отмечают Песах (в переводе с иврита означает «пройти мимо» или «уходить») — праздник исхода из Египта, его также называют временем рождения еврейского народа.

После исхода из Египта евреи скитались по пустыне 40 лет, чтобы среди них не осталось никого, кто помнил бы тяготы рабства.

Традиции празднования Песаха

Готовиться к Песаху начинают задолго до его наступления, сразу после окончания Пурима (праздник в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве). По традиции следует навести порядок дома.

В частности, избавляются от хамца — продуктов, прошедших процесс брожения, — хлеба, пива и других. В дни Песаха евреям запрещено не только употреблять хамец, но и хранить его. Такое ограничение также связано с исходом иудеев из Египта: люди настолько спешно покидали Египет, что у них не оставалось времени дожидаться, пока хлеб поднимется, поэтому они и захватили с собой только пресное тесто, из которого готовили в пустыне на горячих камнях и песке мацу. Поэтому «хамец» раздают малоимущим. Вместе с пищей им раздают милостыню.

Особое место отведено субботе накануне праздника. Ее называют Великой Субботой или Шабат а-гадоль. В давние времена, именно в субботу, 10-й день нисана, иудеями был выбран ягненок для жертвоприношения, его кровь спасла первенцев в еврейских семьях от смерти.

Накануне Пасхи первенцы-мужчины каждой семьи должны соблюдать строгий пост в память обо всех египетских первенцах, умерших во время 10-ти египетских казней. Если старший ребенок еще не достиг совершеннолетия, то пост вместо него соблюдает отец.

В первый день Песаха запрещаются все виды работ. В синагоге проводится торжественное богослужение. Первый и последний дни праздников считаются нерабочими для евреев. Остальная неделя называется «праздничными буднями». В этот период организации будут работать, но только до обеда. За пределами Земли обетованной принято отдыхать первые и последние два дня Песаха.

Приверженцы иудаизма строго придерживаться традиций одного из самых важных событий в своей культуре, соблюдая Седер — особые правила поведения праздничной трапезы, произнесения молитв, а также вкушения строго определенной пищи.

Для иудеев обязательны к прочтению новые заповеди из еврейской Библии — Шмота. Произносить их следует перед едой три раза в день, не допускается пропуск священных глав.

По еврейской традиции торжественное застолье нельзя начинать раньше восхода первой звезды.

На праздничном столе, за которым важно собраться всей большой семьей, традиционными считаются пресные хлебцы «маца», яблочно-финиковое пюре с орехами «харосет», «зроа» — жареный кусок баранины, а также травы с оттенком горечи, называемые «марор», используя салат-латук, базилик и хрен. Кроме того, зелень обмакивают в соленую воду, которая является символом слез, пролитых в египетском рабстве, и пересеченного во время Исхода моря.

На стол ставится тарелка с соленой водой, символом слез еврейских женщин, у которых по приказу фараона забирали первенца, чтобы не сбылось предсказание о рождении пророка Моисея.

Трапезу — шесть блюд и мацу — выкладывают на специальную тарелку кеару. Многие иудеи не прочь побаловать себя фаршированной рыбой «гефилте фиш», а во время ужина — четырьмя бокалами вина — по количеству обещаний, данных Всевышним народу Израиля: «И выведу вас из-под ига египтян…»; «И избавлю вас…»; «И спасу вас…»; «И приму вас…».

Пятый бокал наполняют и оставляют для пророка Элияха (Илии), который должен вернуться в канун Песаха на землю, чтобы возвестить о наступлении «дня Господня, великого и страшного». В конце трапезы съедается небольшой кусочек мацы, который взрослые прячут от детей, а те должны его найти.

Конец еврейской Пасхи, 7-й день, отмечается «разделением морских вод». Проходит обряд в синагогах и религиозных учебных заведениях. Это символизирует событие, когда пророк Моисей заставил Красное море расступиться перед евреями.