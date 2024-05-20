Кабина страха: как спастись из застрявшего лифта

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Поездки в лифте в многоэтажках часто вызывают стресс и даже панику. Как себя вести в нештатной ситуации и куда обращаться за помощью?

Жильцы многоэтажных домов не понаслышке знают о проблемах с работой лифтов: то остановится внезапно, то пролетит несколько этажей.

Почему поездки в лифте все чаще превращаются в смертельно опасный аттракцион? Можно ли спастись в такой ситуации? Как действовать, если вы застряли? Почему жители подмосковных новостроек стали бояться лифтов? Как на все это реагируют ответственные лица, и куда обращаться за помощью жильцам?

Ответы узнала «Страна советов».

Жители многоэтажек страдают от неполадок с лифтом

Мужчина снял на видео неполадки злополучного лифта.

«Если вот так встать на лифт, то он прям проваливается, и мы вот так перешагиваем», — показал пострадавший.

Житель Люберецкой многоэтажки спешил на работу, а оказался в полиции — оформлял заявление после того, как пролетел в кабине лифта три этажа.

Еще одно видео сняли в одном из домов на юго-западе Москвы. Женщина застряла в сломанном лифте и провела в нем больше часа. Ремонтники так и не приехали. Протиснуться между створками помогли соседи, однако это было крайне опасно.

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В подобной ловушке порой оказываются не только жильцы многоквартирных домов, но и прибывшая на место подмога.

«Это будет последнее видео. Сейчас мы звонили оператору, и нам сказали, что приехал мастер, и он застрял в соседнем лифте», — поделилась потерпевшая.

Жанна Шепель всего лишь хотела отвести детей в школу. Зашла с ними в лифт, привычно нажала кнопку первого этажа, и пол ушел из-под ног почти буквально.

«Я очень сильно испугалась. Начала нажимать там какие-то кнопки, чтоб выйти. Опять же, на стрессе, возможно, я сейчас немножко путаюсь, что я делала, потому что была сильно напугана тем, что наша жизнь сейчас закончится. Ведь он летел, и, возможно, дальше полетит», — рассказала Шепель.

Молодая мама висела в лифте вниз головой с переломанными ногами полчаса до скорой

Лифты в красногорской многоэтажке, по словам жильцов, живут своей жизнью: то везут не на тот этаж, то тормозят, когда им вздумается. А самое интересное — в соседней новостройке происходит ровно то же самое. Для жильцов застрять в кабине по дороге на работу стало обычным делом.

«Я лично застревала в одном лифте. Нас было несколько человек. Знаю случай, что люди застревали, когда кабина лифта останавливалась между этажами. И приходилось вылезать, выкарабкиваться», — поведала Татьяна Игнатикова.

Проблем столько, что пострадавшие, рассказывая о них, даже не повторялись — у каждого свой незабываемый опыт.

«И вот такая катастрофическая ситуация с нашими лифтами длится уже целый год. Нет ни одного дня, чтобы не обошлось без поломки лифтов, или грузового, или пассажирского, а то и одновременно. Зачастую приходится подниматься на девятнадцатый этаж и спускаться, соответственно, а у нас проживают люди с детьми, с колясками», — негодовала Фарида Бикчантаева.

«У нас висит табличка от управляющей компании, что они приносят извинения за предоставленные неудобства. Но, так как он не работает уже довольно-таки давно, мы не раз обращались к управляющей компании, однако не получили никакого ответа, кроме как „Ждите, заказали детали, будем ремонтировать“», — пожаловался Тимофей Капитанов.

Может ли кабина лифта упасть в шахту

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Эксперты решились на эксперимент. Пригласили специалиста по лифтам. Внешний осмотр и пара простейших тестов показали — оборудование не в порядке.

«На данном лифте износ нижних вкладышей башмаков, направляющих кабины, зеркальная поверхность задней стенки купе кабины не очищена в полном объеме. Это может привести к травмированию детей», — объяснил технический эксперт по лифтам и подъемному оборудованию Евгений Романов.

В одном инженеры заверили — упасть в шахту кабина не может. В современных лифтах надежная система безопасности. Во всяком случае, таков технический регламент.

«Вот ограничитель скорости, который срабатывает при превышении не менее пятнадцати процентов. То есть, приводит в действие механизм ловителей. Механизм ловителей срабатывает, зажимает и садится на направляющие. Поэтому кабина упасть не может», — аргументировал главный инженер филиала АО «Мослифт» Игорь Тищенко.

Что же такое ловители? Для того, чтобы разобраться, специалисты пригласили на помощь физика.

«Это такие устройства, которые близко расположены к направляющим лифта. И в случае, когда их натягивает трос, который связан с ограничителем скорости, они будут уходить в распор. То есть, фактически, они будут срабатывать как обычные тормоза наших автомобилей. Будут упираться в направляющие нашего лифта и тем самым останавливать кабину за счет силы трения», — пояснил сотрудник физического факультета МГУ Николай Ле.

Почему из лифта нельзя выбираться самостоятельно

И самое главное правило, написанное кровью — ни в коем случае нельзя выбираться из неисправного лифта самостоятельно. Нужно связаться с диспетчером и дождаться приезда ремонтников. Спешка и легкомысленность в данной ситуации — смертельный риск.

«Были случаи, когда пассажиры самостоятельно пытались вылезти из кабины, споткнувшись, залетали под нее и падали в шахту с высоты восьмого-девятого этажа. Даже если со второго этажа в шахту упасть, то там защитные узлы, буфера кабины стоят, на которые можно упасть и получить тяжелую травму. Чаще всего несовместимую с жизнью», — рассказал Евгений Романов.

Главное, что необходимо помнить — управляющая компания по закону обязана оперативно реагировать на любую жалобу и в течение суток устранять проблему. Нет результата? Обращения в администрацию и надзорные органы не помогают? Тогда остается только одно — коллективный иск в суд.