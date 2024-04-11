Двойной размер: почему подорожали операции по увеличению груди

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Через год — два в России заработает собственное производство грудных имплантов, что значительно снизит стоимость пластических операций. А пока врачам и пациентам приходится сильно переплачивать.

В Москве с весны почти в два раза выросла стоимость пластических операций по увеличению груди. Дороже всего обходятся импланты американского производства.

С чем связан скачок цен и на чем клиникам придется экономить, чтобы снизить расходы, эксклюзивно Пятому каналу рассказала пластический хирург Елена Миронова.

За какой грудью приходят женщины

В Москве хирург выполняет в среднем от 3 до 6 маммопластик в неделю. Самые распространенные пожелания — это увеличение груди, подтяжка и подтяжка с увеличением. Именно такие операции чаще всего проводятся в клиниках.

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Больше половины пациентов, как правильно, приезжают из других регионов и из ближнего зарубежья, а также стран Европы и из США. По словам специалиста, Москва давно признана центром пластической хирургии не только России, но и мира.

«Сейчас большинство женщин выбирают максимальную естественность и натуральность. Но выбор размера зависит от фигуры. Если девушка рослая, высокая с широкими плечами, то речь идет о 3-4 размере. Если девушка миниатюрная, то просят двоечку или два с половиной», — рассказала врач.

Есть ли аналоги дорогим грудным имплантам

В России запланирован запуск завода по изготовлению силиконовых имплантов для груди и ягодиц. Производство должно начаться в 2025–2026 годах. Такая продукция решит проблему дорогостоящего импорта, однако пока профессиональному сообществу отечественный продукт еще не представлен.

«Разговоры в кулуарах ходят уже давно. Если идут разговоры, то процесс запущен, и в скором времени мы получим качественный российский имплант, который снизит цену на операции. Тут надо понимать, что процесс производства имплантов очень сложный — разработка продукта, тестирование, испытание, лицензирование. Каждый из этапов занимает очень много времени, месяцы, а то и годы», — прокомментировала хирург.

Если говорить об имплантах китайского производства, то на сегодняшний день они еще не лицензированы в России.

«У российских хирургов нет опыта постановки китайских имплантов. Поэтому сложно сказать, насколько это безопасно. И никто не хочет быть первопроходцем и брать на себя риски и экспериментировать на здоровье пациентов. Никто не будет подвергать риску клиентов и свою репутацию», — объяснила она.

Поэтому пока клиники закупают импланты проверенных и давно зарекомендовавших себя на рынке иностранных фирм.

Почему подорожали операции по увеличению груди

На значительный по сравнению с прошлым годом скачок цен, по мнению врача, повлияло два фактора.

«Усложнилась логистика доставки в Россию имплантов, анестезиологических препаратов и шовных материалов. Плюс увеличился спрос», — пояснила Миронова.

Изменится ли ситуация в лучшую для клиентов сторону, пока сложно прогнозировать. Однако в одном можно быть спокойным: проверенные медицинские клиники, несмотря на повышение расходов, не станут экономить на результате проводимых операций.

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«Клиники не экономят на качестве, потому что это риск осложнений, а значит, и репутации. Поэтому важно выбирать проверенную клинику и хирурга с хорошим именем. Тогда вы будете защищены, и ваше здоровье будет в надежных руках», — посоветовала она.

А вот неожиданные акции с большой скидкой от медучреждения с невысоким рейтингом должны насторожить клиенток. Прежде чем соглашаться на хирургическое вмешательство, крайне желательно почитать отзывы о враче и запросить документы на импланты и оборудование.