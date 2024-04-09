«Вернуть их невозможно»: как мошенники украли 900 тысяч рублей у Любови Казарновской

Фото, видео: Владимир Смирнов / ТАСС

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Легенда русской оперы Любовь Казарновская стала очередной жертвой мошенников. Есть ли у звезды шансы вернуть украденные деньги, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Мошенники развели оперную звезду Любовь Казарновскую на 900 тысяч рублей. В эксклюзивном интервью певица рассказала, как попалась на удочку аферистов. Какие технические новинки использовали преступники? И кто еще из артистов также пострадал от действий злоумышленников? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«То, что произошло со мной, это настолько типичный случай, знаете, такой атаки и мозговой атаки, и такой, я бы сказала, панической атаки, которую совершают на людей… То количество безобразий, которое сегодня совершается, — это возмутительная вещь», — подчеркнула певица.

Любовь Казарновская расстроена. Ее, взрослую женщину, легенду русской оперы и звезду мирового масштаба обвели вокруг пальца мошенники. Она лишилась почти миллиона рублей.

«Мы проживаем время очень большой лжи и очень больших мошеннических схем, которые, к сожалению большому, сегодня заполонили все и вся», — высказалась звезда.

Артистка вспоминает: ей написал коллега Айдар Ахметов. Якобы персональные данные Казарновской попали к мошенникам. И они уже начали переводить ее деньги на свои счета. Мужчина попросил певицу срочно отправить накопления на указанные им реквизиты.

«Вся информация о нас гуляет по всем соцсетям. И про нас знают намного больше, чем мы сами про себя знаем. Это, конечно, большущая беда», — отметила певица.

Казарновская не сомневалась, что общается с Айдаром. Ведь он также присылал ей аудиосообщения. Но оказалось, злоумышленники взломали аккаунт Ахметова и с помощью нейросети подделали его голос.

«Да, и нейросеть, и такая атака как бы от имени моего коллеги, с которым мы накануне вечером разговаривали. И все было в порядке. Взломали аккаунт и пошло. Тут же мои коллеги мне звонили из разных театров и сказали: слушай, моим голосом от меня было сообщение моей коллеге. Срочно на операцию какому-то ребенку. Причем идет спекуляция на самых таких святых вещах», — рассказала Любовь Казарновская.

«Мошенники используют не только цифровые какие-то технологии, меняют голос и так далее. Они используют исскуственный интеллект. Они используют методы нейролингвистического программирования. Они воздействуют на психику людей. Соответственно, потерпевшие от таких действий мошеннических — это уже не те бабушки, которые готовы были отдать все накопленное за всю жизнь мошенникам. Это и профессора, и известные личности, и медийные, интеллектуально развитые люди», — объяснила адвокат Гюзель Жубанова.

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Артистка написала заявление в полицию. Выяснилось, Казарновская стала жертвой банды аферистов. На их удочку уже попались: Дмитрий Певцов, Валерия Ланская и Татьяна Орлова.

«Я позвонила в банк и сказала, что мошенники. — „Мошенники“, -. Я говорю: „Мне позвонили, такой номер“. — „Это мошенники“, — они сказали. И все», — уточнила актриса Татьяна Орлова.

Оперная дива уже не верит, что ей удастся вернуть украденные деньги.

«Денежные средства от такого рода преступлений ни разу еще возвращены не были. Вернуть их невозможно. Потому что все эти цепочки ведут как раз таки в соседние государства. Пресечь мошеннические действия могут только сами потенциальные потерпевшие. То есть перестать общаться», — рассказала адвокат Жубанова.

После того как Казарновская лишилась сбережений, она стала еще больше работать. Съемки, выступления, гастроли. Чтобы переутомление не сказалось на голосе, она включила в райдер мед и лимон. При этом певица полностью исключила из своего меню мясные продукты.

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«Я чувствую, что для поддержания энергетического баланса это просто необходимо. И у меня есть своя система питания. Я очень много ем овощей и фруктов. Я практически отказалась от мяса. Мне оно не нужно. Я совершенно не схожу с ума. Я не изнуряю себя диетой», — поделилась она.

Шесть лет назад артистка купила дом в ярославской глубинке. В окружении природы Казарновская восстанавливается после гастролей. Занимается йогой, гимнастикой, сажает овощи на грядке.

«Это просто сбрасывание напряжения и такой энергетический баланс, который ты устанавливаешь с матушкой-землей. Я это очень люблю», — заявила певица.

Заниматься хозяйством звезде помогают муж, импресарио из Австрии Роберт Росцик и 31-летний сын Андрей. После происшествия они поддержали Любовь Казарновскую. Родные уверены: на месте артистки мог оказаться каждый. Сама певица призывает людей быть более бдительными. И ни в коем случае не переводить свои деньги на незнакомые счета.