Четыре знака зодиака достигнут неимоверных высот: гороскоп на май 2024

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Под конец весны многим удастся вернуть стабильность в свою жизнь, но для этого важно не расслабляться и не сворачивать с намеченного пути.

Вместе с последним месяцем весны в жизнь знаков зодиака придут желанное спокойствие и стабильность в различных сферах жизни. Большинство происходящих событий не будут будоражить душу, а даже наоборот, покажутся неотъемлемой частью повседневности. Для некоторых представителей зодиакального круга май станет настоящей тихой гаванью.

Такое время окажется лучшим периодом того, чтобы уделить внимание самым важным вопросам. Звезды не будут препятствовать как размеренному образу жизни, так и желанию самосовершенствоваться и двигаться вперед. О том, каким знакам зодиака стоит просто наслаждаться теплыми деньками, а кому важно не упустить подарки от Вселенной, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Евгения Шустина.

Евгения Шустина

Астролог

Гороскоп на май 2024 — прогноз на месяц для всех знаков зодиака

Несмотря на то, что в целом май обещает быть спокойным, первая неделя месяца все же заставит знаки зодиака напрячься. До 7 мая будет действовать аспект квадрат Венера — Плутон, который начался еще 24 апреля. Данное явление создает трудности в личной жизни и ставит перед всеми без исключения сложные ситуации, требующие конкретного выбора.

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«Часть людей, в зависимости от их натальной карты будет выбирать между чем-то очень важным: работа \ семья, карьера \ беременность. Второй момент: взять ипотеку или не взять по невыгодным условиям, взять ли кредит или у кого-то в долг. То есть рискнуть или не рискнуть. Это будет касаться денег, имущества», — объясняет астролог.

Кроме того, дилеммы будут возникать и в сфере отношений. Однако уже с 7 мая наступит тот желанный спокойный период, который расширит возможности всех представителей зодиакального круга.

Благодаря аспекту Солнца к Юпитеру многих начнут посещать перспективные идеи, которые будут способны не только принести успех в будущем, но и помогут разрешить сложные ситуации из прошлого. Кроме того, при решении важных вопросов некоторым удастся мыслить на несколько шагов вперед, что несомненно сыграет на руку. Поэтому очень важно начиная с 7 мая не упускать возникающие идеи, слушать свою интуицию, смотреть на знаки, которые будут возникать вокруг.

«Правда, этот аспект Солнца к Юпитеру действует таким образом, что он расширяет. Если вы стремитесь к росту, к развитию, то он даст вам такие возможности. К сожалению, этот аспект работает еще и так, что если человек находится в апатии, в унынии, в плохом настроении или чего-то очень боится, то эта ситуация тоже, к сожалению, расширится», — предупреждает эксперт.

В данный период необходимо ставить перед собой цели с заделом на будущее, ведь они способны повлиять на несколько лет вперед.

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Основываясь на гороскопе, можно выделить несколько знаков зодиака, которым особенно повезет в мае. Ими будут земные Девы, Козероги и Тельцы. Именно для них удача станет верным спутником на протяжении всего месяца и откроет новые возможности.

А вот Львам, Скорпионам и Водолеям будет немного труднее привлечь успех в свою жизнь. Для того чтобы достичь желаемого результата, подопечным этих знаков зодиака придется преодолеть себя. Особенно ярко такую необходимость ощутит водный знак.

Овен — гороскоп на май 2024

В мае Овнам посчастливится приумножить доходы благодаря прибавке к зарплате. Гороскоп намекает, что это может быть как внушительная премия, так и долгожданное повышение.

Однако для того чтобы не упустить предоставляемые возможности, представителям знака зодиака важно быть начеку, чтобы решительно действовать даже в самый неожиданный момент. И как только Овны получат хорошую прибыль, их ждет значимая покупка.

Телец — гороскоп на май 2024

В конце весны многие Тельцы будут трудиться над интересным проектом. Впоследствии проделанная работа станет значительным поводом для гордости за себя и свои достижения.

А тем знакам зодиака, в жизни которых нет места для новых начинаний, гороскоп предвещает неожиданное желание сменить имидж. Рекомендуется прислушаться к внутреннему голосу, ведь любые внешние изменения пойдут лишь на пользу.

Близнецы — гороскоп на май 2024

В конце весны Близнецам невыносимо захочется творить. Сердце представителей зодиакального круга будет требовать отвлечься от рабочих процессов и сконцентрироваться на чувствах. Важно не отказывать себе в этом желании и сделать что-то для удовлетворения души.

Гороскоп советует Близнецам больше гулять и наслаждаться прекрасной погодой. Также в мае знакам зодиака не стоит игнорировать чувства и эмоции. Отдых сейчас необходим как никогда.

Рак — гороскоп на май 2024

В данный период Раки окажутся в самом центре водоворота событий. Их ждет множество новых знакомств, которые создадут прочные связи на будущее.

Кроме того, в жизни знаков зодиака найдется место и для саморазвития. Пользу принесут как и различные обучения, так и собственные выступления перед единомышленниками. Гороскоп говорит, что главное — не прятаться в своем «панцире».

Лев — гороскоп на май 2024

Май станет для Львов месяцем успеха. Представители знака зодиака могут получить повышение или выиграть какой-либо конкурс. Для многих такие события будут весьма неожиданными.

Однако гороскоп рекомендует не расслабляться. Несмотря на то, что в конце весны Вселенная окажется на стороне Львов, старания самих знаков зодиака лишними не будут. В любом случае, подопечным огненной стихии удастся получить всеобщее признание.

Дева — гороскоп на май 2024

В мае трудолюбивые Девы окажутся в своей стихии и с головой погрузятся в одно из самых любимых дел — саморазвитие. Представители знака зодиака направят все силы на повышение профессионального уровня и усовершенствование рабочих навыков.

Вселенная наградит Дев за проделанные старания и подарит им возможность отправиться в интересную командировку. Также некоторых подопечных земной стихии ожидает приятная дальняя поездка, которая надолго останется теплым воспоминанием.

Весы — гороскоп на май 2024

Весам в мае придется столкнуться с большим количеством важных вопросов. Представителям знака зодиака важно направить все силы на их решение. Гороскоп предупреждает, что некоторые задачи будут даваться крайне сложно.

Однако не стоит впадать в отчаяние, оказавшись в настоящем аврале. Утонуть с головой в делах подопечным воздушной стихии не даст поддержка со стороны. Главное — не отказываться от любой предложенной помощи.

Скорпион — гороскоп на май 2024

В конце весны 2024 года Скорпионам предстоит направить силы на помощь самым близким людям. Представители знака зодиака будут решать вопросы своих вторых половинок и станут для них настоящей опорой.

Скорпионам важно учиться договариваться. Этот навык поможет им не только находить общий язык с окружающими, но и грамотно заключать договора и соглашения. Гороскоп намекает, что в мае подопечных водной стихии ожидает особенно удачный контракт.

Стрелец — гороскоп на май 2024

В мае 2024-го Стрельцам желательно заняться здоровьем. Большинство представителей данного знака зодиака чрезмерной нагружают себя работой, что негативно сказывается как на моральном состоянии, так и на физическом. Именно из-за трудовых будней подопечным огненной стихии раньше не хватало времени на собственное здоровье.

В конце весны наступит благоприятный период для того чтобы отложить рутинные дела на более позднее время или вовсе передать их коллегам или близким. Согласно гороскопу, наступает самая лучшая пора для отдыха, а внимание к собственному состоянию не окажется напрасным.

Козерог — гороскоп на май 2024

Май станет для Козерогов месяцем любви и романтики. Кто-то встретит свою вторую половинку, другим предложат руку и сердце, а некоторые даже узнают о долгожданной беременности.

Согласно гороскопу, в конце весны 2024-го перед представителями знака зодиака встанут любовные вопросы и семейные хлопоты. Это будут как личные дела и романтические события, так и приятные заботы о детях.

Водолей — гороскоп на май 2024

Для Водолеев май станет уютным месяцем, преимущественно проведенным дома. Знаки зодиака окажутся погружены в приятную рутину. Однако так будет не весь месяц. Со временем на первый план выйдут вопросы переезда или ремонта, но и это не станет для представителей зодиакального круга трудностью.

Помимо решения жилищных вопросов, звезды пророчат Водолеям изменения в рабочей сфере жизни. Многие подопечные знака зодиака начнут работать из дома, а заядлым офисным работникам удастся сделать свое место максимально комфортным.

Рыбы — гороскоп на май 2024

В мае Рыбам предстоит много учиться. Все знания, которые удастся впитать представителям знака зодиака, в итоге будут полезными для создания новых рабочих проектов.

Также знаки зодиака будут много путешествовать. Их ждет множество интересных встреч и знакомств, которые также в дальнейшем сыграют важную роль в развитии карьеры Рыб.