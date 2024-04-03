Валерий Леонтьев покинул сцену: на что будет жить 75-летний Казанова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Певец Валерий Леонтьев мечтает о заслуженном отдыхе. Верят ли его коллеги по цеху в уход артиста со сцены, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Валерий Леонтьев заявил о завершении карьеры. Почему народный артист России решил покинуть сцену? Действительно ли у него серьезные проблемы со здоровьем? На что теперь будет жить Казанова российской эстрады? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Несмотря на то, сколько тебе лет, это всегда надежда на лучшее, на какие-то счастливые перемены», — отметил артист.

В день своего 75-летнего юбилея Валерий Леонтьев прилетел из Майами, где давно живет, в Москву. Но уже в аэропорту певец расстроил фанатов печальной новостью. Сообщил, что больше не собирается выступать.

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости», — заявил Леонтьев.

«Возможно, у него появились какие-то другие приоритеты и ценности. Он огромный путь прошел и дал очень много уже всего сцене и шоу-бизу в целом», — высказалась певица Анжелика Пушнова.

За свою музыкальную карьеру Леонтьев выпустил более 20 альбомов и 11 раз был признан певцом года. В свое время Валерий Яковлевич совершил революцию на советской эстраде. Экстравагантные костюмы стали его фишкой. Образ артиста называли уникальным.

«Когда говорили мне, что это я привезла из Китая лосины или еще что-то, Валерий уже выходил в леопардовых лосинах на сцену. И мы на него равнялись. Это было не вульгарно, это было не чересчур, потому что песни, которые он исполнял, были очень достойны», — рассказала певица Наталия Гулькина.

Валерий Леонтьев еще несколько лет назад признался, что ему надоело колесить по городам и странам. И он мечтает о заслуженном отдыхе. Проводить время дома с женой и никуда не спешить.

«Знаете, как это здорово, быть никому не обязанным. Я не должен смотреть в расписание: в 18 часов там, а в 20 часов там. Это замечательно: быть свободным человеком, никому ничего не должным. Я хочу попробовать, как это… Выполнил свою мечту. Моя мечта сбылась давняя: полежать на диване», - заявил певец.

“Больше, чем он ездил за свою историю по стране, никто из российских артистов не ездил. Только в его гастрольном графике Лос-Анджелес мог соседствовать с Егорьевском буквально с разницей в два дня», — подчеркнул музыкальный критик Алексей Остудин.

Но через год пандемия коронавируса посадила по домам весь мир. Когда ковид отступил, Леонтьев заявил, что ему не понравилось сидеть без дела. И он хочет поскорее отправиться в турне.

“Передышка была огромная, слушайте. В 2019 год передышка была, поэтому напередыхался. Надо поработать», — сказал артист.

«Я недавно виделась с Валерием. Мы вместе выступали. Он в роскошной форме, в прекрасной. Он стройный, подтянутый. Но ведь внутри могут быть свои какие-то проблемы или какие-то свои болячки, которые мы не будем рассказывать и показывать. Все-таки 75 — это уже тоже не мальчик», — отметила Гулькина.

Певец давно страдает от проблем со зрением. В СМИ писали: ситуация усугубилась после очередной подтяжки лица. Якобы у артиста перестали закрываться веки. И он даже прописал в райдере обязательное наличие темных штор. Без них не мог уснуть.

“Если иссечь слишком много кожи, и глаза не закрываются, то, соответственно, человек испытывает сложности со сном. Глаз не отдыхает, глаз высыхает. И возникают даже болевые ощущения. Не только на солнечный свет, но и даже на обычный дневной свет, на свет лампы», — объяснила пластический хирург Ирина Константинова.

Леонтьев также перенес операцию на коленной чашечке. Это видео с одного из последних выступлений артиста. Он пел на частном мероприятии. И хоть голос по-прежнему сильный, но жарких танцев уже нет.

Друзья не переживают за артиста. За многолетнюю карьеру он наверняка заработал достаточно. По данным СМИ, за одно выступление он получал минимум 2,5 миллиона рублей. Кроме того, у жены Леонтьева в Америке свой бизнес — гостиница и парикмахерская для собак. Без дохода супруги не останутся.

“Я знаю очень многих людей, которые говорят: «Мы больше не будем выступать». И потом работают еще очень долго. Валерий… Его, как говорится, желание. Я думаю, Станиславский как говорил: «Кто вдохнул пыль сцены, тот задохнулся навсегда»», — высказался продюсер Игорь Сандлер.

Некоторые считают, что слова Леонтьева и сейчас не стоит воспринимать всерьез. Филипп Киркоров уверен: артист не сможет жить без сцены.

«Конечно, вернется. Он не уходил. Просто взял немножко отпуск. Имеет право. Он за столько лет столько наездился, что имеет право сейчас просто отдохнуть», — подчеркнул певец.

Поклонники надеются, что Киркоров окажется прав. И Валерий Леонтьев еще порадует их новыми песнями и смелыми образами.