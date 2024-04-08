Роковой день весны: что категорически нельзя делать в полное солнечное затмение 8 апреля 2024

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За несколько дней до и после солнечного затмения конфликтов и недопонимания не сможет избежать ни один знак зодиака. Как прожить это время с наименьшими потерями?

Стремительно наступающий апрель несет представителям зодиакального круга множество испытаний. В первые же две недели месяца на небосводе сойдутся ретроградный Меркурий (с 1 по 25 апреля), новолуние в Овне и солнечное затмение 8 апреля 2024-го. Избежать влияния кармы не удастся, поэтому так важно тщательно подготовиться к данному периоду.

Как это повлияет на знаки зодиака? Что в этот день категорически нельзя делать? И на кого тяжелая карма обрушится вдвойне? На эти и другие вопросы эксклюзивно Пятому каналу рассказали астрологи Наталья Сова и Августа Яковлева.

Каким будет солнечное затмение 8 апреля 2024

Грядущее солнечное затмение станет завершающей точкой сложного периода с 25 марта по 8 апреля. В это время на всех представителей зодиакального круга обрушились особые кармические уроки касательно карьеры, а также взаимоотношений с окружающими и самим собой.

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Затмения бывают трех типов — частное, кольцеобразное и полное. Причем последнее, когда Луна закрывает собой всю звезду, случается намного реже. Вот только увидеть необычное явление на территории России не получится.

Такая возможность представится только жителям Мексики, США и Канады. Полной фазы затмение достигнет в 21:38 по московскому времени.

Финальный этап конфигурации, в свою очередь, задаст настрой на ближайшие полгода.

«[Затмение] интересно тем, что оно произойдет вблизи лунных узлов, потому и считается кармическим. <…> То, что вы посадили в период коридора затмения с 25 марта по 8 апреля, взойдет с 18-го сентября по 2 октября», — пояснила астролог Наталья Сова.

Наибольшие трудности настигнут тех, кто постоянно откладывал дела и до последнего оттягивал решение вопросов в теме партнерства, так как данное затмение проходит по оси знаков Овен — Весы. Вскроются обман и неприятные секреты в отношениях, некоторые будут особенно резкими в словах. А с учетом сильного влияния ретроградного Меркурия вероятность ссор на ровном месте из-за банального недопонимания увеличится кратно.

Чем опасно солнечное затмение 8 апреля 2024

В период солнечного затмения многие заметят за собой нетипичное поведение. В голову будут приходить странные и нередко неожиданные мысли. В таком состоянии крайне высок риск принять неверное решение, которое полностью разрушит порядок и гармонию в жизни.

Важно помнить, что проиграется конфигурация в жизни каждого по-разному. Одни, поддавшись эмоциям, могут возобновить общение с человеком, которого уже давно стоило оставить в прошлом, а другие сгоряча бросят все начинания и перечеркнут результаты собственных трудов.

«Особенно ярко проявятся эмоции, но это будет выглядеть не очень уместно и гипертрофированно у большинства людей», — рассказала эксперт Наталья Сова.

Поэтому главная рекомендация — воздержаться от важных дел с непредсказуемым исходом. Иначе, в случае проблем, их разрешение затянется. Также звезды советуют кропотливо отслеживать свои чувства и мысли. Солнечное затмение «высветит» все болезненные темы представителей знаков зодиака.

Что можно делать в день солнечного затмения 8 апреля 2024

Несмотря на то, что воздух в день солнечного затмения будет буквально искриться от напряжения между людьми, сидеть сложа руки не стоит. Все же апрель — это сезон упрямого и своенравного Овна, когда амбиции выходят на первый план. Даже если звезды не рекомендуют лезть на рожон и поддаваться сиюминутным желаниям, это время лучше использовать с пользой, занявшись планированием.

«Также, учитывая, что оно в Овне и пересекается с ретроградным Меркурием, можно смело вернуться к физическим нагрузкам, любому активному увлечению, чтобы сбрасывать агрессию и нервное напряжение», — посоветовала астролог Августа Яковлева.

Те, кому активности противопоказаны или попросту не нравятся, могут их заменить курсом антицеллюлитного массажа или иглоукалывания. Кроме того, затмение благоприятно повлияет на деятельность исследователей и ученых. Гороскоп обещает им прорыв в работе и настоящее озарение.

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Что нельзя делать в день солнечного затмения 8 апреля 2024

Сложная комбинация из ретроградного Меркурия и солнечного затмения станет для знаков зодиака своеобразным сигналом, что пора замедлиться и более тщательно просчитывать свои шаги.

В этот период многие неожиданно для себя повстречают давних знакомых, связь с которыми была утеряна. Возобновлять общение или оставить все в прошлом — это решение каждый должен принять самостоятельно. В этом и будет заключаться один из кармических уроков.

Также звезды не рекомендуют поспешно подписывать договоры, заключать сделки, браться за новые увлечения и совершать дорогостоящие покупки. Лучше отложить реализацию затей на 10 апреля, когда влияние затмения утихнет.

Какие знаки зодиака сильнее подвергнутся влиянию солнечного затмения

Пройти через солнечное затмение 8 апреля без личных потерь не удастся ни одному знаку зодиака. Однако за некоторыми звезды будут следить особенно пристально. Ими в этот таинственный день станут знаки зодиака кардинального креста, наиболее решительные и устремленные в будущее, — Овен, Рак, Весы и Козерог.

«Им придется решать вопросы, связанные с партнерством, трансформировать свое мировоззрение, „зачищать хвосты“ и становиться честными», — пояснила астролог Наталья Сова.

Остальные также прочувствуют напряжение, которое окутает весь мир в этот день. И все же сильное влияние распространится на тех, в чьей натальной карте (схема расположения планет на небе в момент рождения над определенной местностью) вершины домов или Солнце, Луна, Венера, Марс, Меркурий попадают на 17 или 23 градусы Овна.

Кроме того, среди астролог бытует мнение, что наблюдение за солнечным затмением может принести неудачи и беды. Поэтому от красивого космического шоу лучше отказаться.