Как замариновать шашлык? ТОП-6 рецептов

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Чтобы мясо было нежнее, в маринад нужно добавить кефир. А если вы любите шашлык поострее, добавьте в маринад чеснок.

Обязательный пункт на лето — поесть вкусный и ароматный шашлык на свежем воздухе. Чтобы мясо было мягче и вкуснее, хорошенько его замаринуйте. 5-tv.ru рассказывает, как приготовить ароматный и вкусный шашлык за несколько минут.

Маринад из лука

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Большинство маринадов для шашлыка содержат лук. Лук придает мясу неповторимый вкус. Этот маринад очень просто приготовить, поэтому он такой популярный. Для приготовления понадобятся 500 граммов репчатого лука. Его необходимо разрезать на части и измельчить в блендере. После этого хорошо посолите и поперчите мясо, добавьте к нему лук и перемешайте.

Каждый кусочек промочите бумажной салфеткой, чтобы лук не пригорел, и насадите кусочки на шампуры.

Маринад из кефира

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Кисловатый кефир не только придаст шашлыку интересный вкус, но и сделает его более нежным. Для приготовления понадобятся 1700 граммов репчатого лука, 1,7 литра нежирного кефира, полторы столовой ложки приправы хмели-сунели, соль и перец по вкусу.

Сначала нарежьте лук на мелкие части и переложите в глубокую емкость — выбирайте миску, в которую поместится и мясо. Придавите его ложкой, чтобы выделился сок. В лук добавьте приправы и перемешайте. В емкость с маринадом добавьте мясо и перемешайте. Последний шаг: влейте кефир, накройте емкость крышкой и хорошенько потрясите.

Маринад из манго

Этот рецепт показал блогер Жорж на канале «У Жоржа». Для маринада понадобятся спелый манго, 15% сливки и сметана. Этот маринад хорошо подойдет для мяса индейки.

Пока мясо маринуется, блогер Жорж показывает способ приготовления овощной закуски. Видео: YouTube / У Жоржа

Нарежьте манго на куски и прокрутите в блендере. Выдавите пюре манго на тарелку, добавьте соль, черный перец, сливки и сметану. Влейте немного растительного масла, добавьте красный перец и хорошо перемешайте. Маринад должен получиться немного острым с приятным ароматом: им можно обмазывать кусочки.

Маринад на минеральной воде

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Минеральная вода, как и кефир, размягчает мясо. Для этого маринада пригодятся 500 граммов репчатого лука, литр газированной минеральной воды, пять зубчиков чеснока, столовая ложка растительного масла, полторы столовой ложки приправы для шашлыка.

Нарежьте лук кольцами и выложите на куски мяса. Измельчите зубчики чеснока, добавьте в емкость вместе с маслом и специями. После этого залейте мясо минералкой.

Маринад из томатов

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Еще один способ замариновать мясо для шашлыка — овощами из грядки. Например, ароматными томатами. Для этого маринада понадобятся полтора литра томатного сока (предварительно можно сделать его из томатов), 500 граммов репчатого лука, три-пять зубчиков чеснока, одна столовая ложка приправы для шашлыка.

Перемешайте кусочки мяса с нарезанными кольцами лука, измельченным чесноком и специями. Залейте томатным соком и накройте емкость с будущим шашлыком.

Маринад с майонезом

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Майонез придает маринаду сочность и неповторимый аромат. Для этого маринада понадобится 500 миллилитров майонеза, 300 граммов репчатого лука, приправы, соль и перец по вкусу.

Сначала измельчите лук в блендере, чтобы он превратился в пюре. Добавьте к нему мясо, майонез и специи. Хорошо перемешайте получившуюся смесь, обмажьте ей кусочки шашлыка.