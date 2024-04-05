Проклятие геймера: как компьютерные игры незаметно губят сексуальную жизнь

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Вполне безобидное на первый взгляд развлечение может обернуться серьезными проблемами с мужским здоровьем.

Компьютер уже давно стал неотъемлемой частью жизни современного человека. И если раньше это устройство использовали только в рабочих целях, то сейчас оно стало настоящим порталом в виртуальный мир, полный разнообразных развлечений.

Для многих компьютерные игры становятся настоящим хобби. Особое пристрастие к такому виду развлечений питают представители мужского пола. Игроманы могут проводить практически все свободное время сидя перед ярким монитором, совсем не задумываясь о последствиях. Китайские ученые выяснили, что каждый час, проведенный за видеоиграми, увеличивает риск развития эректильной дисфункции, более известной под названием импотенция.

О том, какое воздействие на мужское здоровье оказывают видеоигры, какими последствиями может обернуться на первый взгляд безобидное развлечение и как понять, что с геймерством пора завязывать, эксклюзивно Пятому каналу рассказали врач-сексолог Евгений Кульгавчук и психолог Александра Миллер.

Как компьютерные игры влияют на психическое здоровье мужчины

Евгений Кульгавчук

Врач-сексолог

Чрезмерное увлечение компьютерными играми оказывает сильное воздействие на здоровье геймера. Особенно ощутимо такая зависимость влияет на психику. Однако делать игроманию приговором для ментального здоровья не стоит, ведь у данного пристрастия есть как положительные, так и отрицательные стороны.

«Из положительных мы можем назвать тренировку мозга на скорость, реакцию, креативность, способность быстро принимать решения. Но, как говорил Парацельс: „Все есть яд и все есть лекарство. И только доза делает лекарство ядом и яд лекарством“», — комментирует врач-сексолог Кульгавчук.

Однако негативных аспектов все же значительно больше. Чрезмерное увлечение компьютерными играми — самая настоящая зависимость. И в жизни любителя виртуального мира, как при любой другой пагубной привычке, на первое место среди потребностей становится излюбленный игровой процесс, смещая с пьедестала сон, приемы пищи и другие естественные нужды.

Опознать зависимость от компьютерных игр достаточно просто. Самым ярким симптомом, сигнализирующим о формировании пагубной привычки, становится невозможность провести продолжительное время, например, выходные, вдали от манящего яркого монитора.

5-tv.ru

Неудивительно, что психическое состояние заядлых игроков пошатывается. Им свойственны:

изменение восприятия окружающей действительности;

затруднительная адаптация в реальном мире;

ухудшение взаимоотношений с близкими;

потеря контроля над временем;

снижение интереса к другой деятельности;

развитие эректильной дисфункции (у мужчин).

С импотенцией рискуют столкнуться игроманы, которые ежедневно проводят по несколько часов сидя за компьютером.

Могут ли видеоигры вызвать отсутствие сексуального влечения

Игровой процесс сильно сказывается на эмоциональном состоянии геймера. Проигрыши вызывают негативные чувства, среди которых гнев, агрессия, раздражительность, а в случае победы человек испытывает воодушевление, азарт и даже эйфорию. Такой спектр эмоций становится настоящим стрессом для организма и сильно его истощает.

«Мужчина учится получать удовлетворение от процесса игры и со временем вся другая деятельность, в том числе сексуальная, становится менее интересной и менее впечатляющей. В результате после истощающей игровой сессии у мужчины лишь хватает сил на сон. А в запущенных случаях нарушается и сон. У мужчины просто нет сил на секс», — объясняет эксперт.

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Множество мужчин, в том числе и молодых, обращаются к врачам с жалобами на снижение либидо и развитие импотенции. Речь идет не только о сексуальном влечении к любимому партнеру, но и об отсутствии желания и возможности вести активную половую жизнь в целом. В ходе подробного изучения истории недуга крайне часто выясняется, что у пациента, страдающего от импотенции, есть игровая зависимость.

«Гемблинг [игромания] часто сопровождается депрессивным и астеническим синдромами, при которых снижается фон настроения, нет сил на активную деятельность, в том числе и сексуальную», — подчеркивает специалист.

Таким образом, компьютерный игроман буквально становится отрезанным от реальности. Неудивительно, что избранницы геймеров могут пытаться исправить сложившуюся ситуацию и вернуть интерес мужчин к половой жизни. Однако игровая зависимость, как и любая другая, требует профессионального лечения.

Могут ли компьютерные игры спровоцировать импотенцию

На самом деле, эмоциональное и физическое возбуждения не имеют разделения, ведь вся информация поступает в головной мозг и им же перерабатывается. Следовательно, любое возбуждение имеет психическую природу, и эмоции, испытанные от игры, вполне могут заменить ощущения от сексуальной активности.

Тот переизбыток ярких ощущений, который геймер получает от видеоигр, полностью удовлетворяет запросы его организма. Поэтому для новой порции эмоций у игромана нет сил и желания, и потребность в половой активности исчезает.

Таким образом, у зависимого от компьютерных игр развивается психогенная импотенция, которая возникает у мужчин, постоянно подверженных умственному и физическому переутомлению, а также психологическому перенапряжению.

Как вредит сидение перед компьютером организму

Александра Миллер

Психолог

Не секрет, что малоподвижный образ жизни крайне неполезен для здоровья. Отсутствие ежедневной физической активности, необходимой организму, может привести к ухудшению настроения, функциональным расстройствам и даже серьезным заболеваниям.

Любители компьютерных игр могут часами сидеть перед монитором и даже не думать о том, чтобы встать и размяться. При таких обстоятельствах в организме человека, который большую часть времени проводит в сидячем положении, происходит передавливание кровеносных сосудов. Кроме того, при постоянном сидении, помимо застоя крови, пережимаются гениталии, что в итоге может стать причиной развития импотенции. К такому же результату может привести неправильная осанка. Для того чтобы избежать негативных последствий, важно чередовать нахождение за компьютером с небольшой физической активностью.

«А есть люди, которые смотрят фильмы 24/7. Они сидят и смотрят или играют в приставки. Детям категорически это не рекомендуется, особенно мальчикам. У них только формируется организм в целом», — объясняет психолог Миллер.

Как часто можно играть в компьютер без вреда для мужского здоровья

На вопрос о том, как часто можно играть в видеоигры без вреда для здоровья, есть хороший ответ — чем меньше, тем лучше. Однако далеко не у всех геймеров получается противостоять постоянному влечению к компьютеру. Для того чтобы избежать негативных последствий, в том числе и импотенции, важно уделять видеоиграм не более двух часов в день и 15-ти часов в неделю.

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При этом нельзя забывать о том, что затяжной игровой процесс должен чередоваться с небольшими перерывами. Рекомендуется приостанавливать развлекательную деятельность на 5-10 минут хотя бы раз в час. Кроме того, у большинства геймеров образ жизни становится сидячим не только из-за любимого увлечения, но и ввиду офисной работы или обучении в школе или вузе. В таком случае небольшие перерывы особенно необходимы.

Что делать при возникновении импотенции из-за компьютерных игр

Если пристрастие к компьютерным играм уже оказало влияние на половую жизнь мужчины и привело к импотенции, необходимо отказаться от данного досуга и обратиться к врачу. Только профессионал сможет определить точную причину развития эректильной дисфункции и назначить грамотное лечение.