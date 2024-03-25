Бездетность, одиночество, ранняя смерть: судьба актеров фильма «Калина красная»

Фото: Кадр из фильма "Калина красная", режиссер Василий Шукшин, 1973г.

Тяжелые трагедии за полвека унесли жизнь многих участников легендарной советской драмы.

История о том, как своим душевным теплом и лаской деревенская девушка Люба пытается перевоспитать вора-рецидивиста Егора по прозвищу Горе, стала последней режиссерской работой советского кинематографиста Василия Шукшина. Фильм «Калина красная» вышел на экраны 25 марта 1974-го и стал абсолютным лидером кинопроката.

По сюжету персонажам приходится преодолевать тяжелые жизненные трудности. Горе пытается убежать от себя, не принимая свою судьбу, и ищет праздника. Его избранница Люба пытается доказать не только возлюбленному, но и окружающим, что бывший заключенный способен приносить пользу обществу. При этом жестокие высказывание родных и близких больно ранят девушку и сбивают Егора с пути.

Однако тяжелые испытания выпали не только на долю героев, но и их исполнителей. Как сложилась судьба актеров «Калины красной», вспомнил Пятый канал.

Василий Шукшин — Егор (Горе)

Кадр из фильма «Калина красная», режиссер Василий Шукшин, 1973 г.

В кино Шукшин пришел уже в зрелом возрасте. Однако жизненный опыт помог сделать его картины душевными и трогательными. Именно такой и стала «Калина красная». Ее сюжет пришел в голову Василию в больнице, куда он попал на фоне обострившейся язвы.

Несмотря на то, что сюжет захватил друзей и близких режиссера, подготовки к съемкам и сама работа на площадке давались весьма непросто. Не все коллеги по цеху были согласны с тем, что нужно снимать ленту про уголовника, настаивая, что кинематографа достойны только законопорядочные персонажи.

Поддержал Шукшина только актер и режиссер Сергей Бондарчук, пригласив его снимать в собственном объединении, но средств на проект выделил мало. На площадке даже не хватало записывающей пленки — ее выделили в шесть раз меньше, чем требовалось. Кинотехника была устаревшая, а команда — малопрофессиональная.

Однако все это не мешало Василию полностью отдаваться процессу. В кадре он настолько выматывал себя, что все присутствовавшие рядом серьезно за него переживали. Во время съемок финального эпизода, где главный герой умирает, вся группа чуть не поседела. Шукшин настолько вжился в образ, что казалось, еще вот-вот — и его сердце на самом деле перестанет биться. Особенно волновалась жена режиссера Лидия. На озвучании данной сцены у актрисы случился гипертонический криз.

Невероятная отдача, многолетние проблемы с алкоголем и невозможность снять другую картину, о народном герое Стеньке Разина, что стало навязчивой идеей кинематографиста, окончательно подорвали здоровье знаменитости. Но доверить кому-то другому монтаж фильма Шукшин не мог. Он сбежал из больницы, не долечив обострившуюся язву. По требованию комиссии «Госкино» ему пришлось укоротить ленту на 80 метров.

Однако даже в сокращенном варианте картина снискала одобрение зрителей. Ее признали лучшим фильмом года по версии журнала «Советский экран», а Василия Шукшина — лучшим актером года. Кроме того, она завоевала главный приз на VII Всесоюзном кинофестивале в Баку и приз польских кинокритиков «Варшавская сирена» как лучший иностранный фильм.

45-летний Василий Шукшин умер через полгода после премьеры «Калины красной», в октябре 1974-го, не успев окончить работу в фильме Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину». Последние сцены пришлось снимать после смерти знаменитости. Озвучил героя Шукшина уже другой актер.

Лидия Федосеева-Шукшина — Люба Байкалова

Кадр из фильма «Калина красная», режиссер Василий Шукшин, 1973 г.

Для режиссера любимая жена Лидия стала и музой, и соратницей, и человеком, который с точностью понимал его мысли и желания. Именно она стала первой читательницей произведения. Материал «зацепил» Федосееву (эту фамилию она носила вплоть до смерти супруга, а затем взяла двойную — Федосеева-Шукшина — Прим.ред.) настолько, что она проплакала всю ночь.

Идея озаглавить картину «Калиной красной» тоже принадлежала актрисе. С этой песни начались их отношения с мужем. Лидия очень хотела исполнить ее вместе с Василием, но для того, чтобы выкупить права на исполнение у автора — Яна Френкеля — не хватило бюджета, выделенного на фильм.

Супруги работали над образами преимущественно дома, много репетировали и долго рассуждали над поступками и словами персонажей. По рассказам, Лидия и Василий могли всю ночь не спать и лишь обсуждали будущую работу. Однако утром приходили на съемки энергичными и бодрыми духом.

Роль главной героини Любы Байкаловой изначально предназначалась Лидии. Никакую другую актрису в этом образе Василий Шукшин не видел. Однако пробы все равно провели, но только для галочки.

Режиссер смог точно уловить в ней характер простой женщины с добрым сердцем. В героинях актрисы многие зрительницы угадывали себя, поэтому драмы о судьбе простой русской женщины прославили актрису.

Но счастье и творческое партнерство продлилось недолго. Смерть любимого супруга Лидия переживала очень тяжело. В память о Василии она взяла двойную фамилию.

После смерти Шукшина актриса еще трижды пыталась наладить личную жизнь. Однако хорошего мужа и отца дочкам от брака с Шукшиным она так и не смогла найти. Более того, последнее замужество с давним другом продюсером Бари Алибасовым обернулось скандалом по поводу имущества, что подорвало здоровье актрисы.

Сейчас 85-летняя актриса ведет затворнический образ жизни. В 2023-м она перенесла инсульт, после которого долго восстанавливалась. Теперь к этому присоединились проблемы с суставами.

Иван Рыжов — Федор Байкалов, отец Любы

Кадр из фильма «Калина красная», режиссер Василий Шукшин, 1973 г.

На роль отца Любы Шукшин сразу пригласил Ивана Рыжова. Пожилой актер уже находился на пике известности, снискав славу «короля эпизода». Знаменитость с удовольствием согласился сыграть в картине Шукшина. Возможно, его привлекла глубина простой истории о любви.

Несмотря на то, что зрители привыкли видеть Рыжова в образах стариков-крестьян, роль в «Калине красной» еще больше убедила поклонников в профессионализме артиста, а его фраза «Идет! В красной рубахе — как палач» стала крылатой.

После «Калины красной» в фильмографии артиста появилось еще более ста ролей. За весомый вклад в искусство Иван Рыжов был удостоен званий Заслуженного артиста РСФСР и Народного артиста РСФСР.

Однако в конце 1990-х начало о себе давать знать здоровье. Актер перестал сниматься и посвятил себя семье: жене Нине Никольской и дочери Татьяне. Усугубила состояние народной звезды и смерть любимой супруги в 2003-м. Через год ушел из жизни и Иван.

По рассказам наследницы, Рыжов умер по халатности персонала одной из московских больниц. Актер поступил медучреждение с переломом руки, но народного артиста не узнали и не оказали должную помощь. Из-за этого звезда советского экрана потерял много крови.

Только когда Рыжову стало совсем плохо, его доставили в реанимацию и то только для того, чтобы на утро перевести в травматологическое отделение, но и там за ним не наблюдали. Артист умер на 92 году жизни.

Мария Скворцова — мать Любы

Кадр из фильма «Калина красная», режиссер Василий Шукшин, 1973 г.

«Калина красная» стала всего лишь третьей работой в кино для 62-летней актрисы. Однако Шукшин не пожалел, что пригласил на роль возрастную «дебютантку». Скворцова так вжилась в роль, что ее трудно было отличить от простой деревенской жительницы.

Именно после выхода драмы Шукшина к Марии пришло множество знаковых ролей. При этом Скворцова не бралась в кино за образы злых и противных героев. Вероятно, поэтому ее запомнили в амплуа светлых персонажей.

А вот в личной жизни ее постигло множество несчастий. Сначала умер любимый муж, с которым они вместе прожили большую часть жизни, а через несколько лет и единственный сын. Невестка с внуком эмигрировали в США. Артистка осталась совсем одна.

В 2000-м Скворцовой не стало. Ей было 89 лет.

Ефимия Быстрова — Куделиха, мать Егора

Кадр из фильма «Калина красная», режиссер Василий Шукшин, 1973 г.

В образе матери главного героя Куделихи Шукшин видел Народную артистку СССР Веру Марецкую, но знаменитость отказалась от роли, не желая оставаться в памяти зрителей дряхлой старухой. Тогда режиссеру пришла совершенно невообразимая мысль — снять обычную безграмотную крестьянку с тяжелой судьбой.

Так, в одной из деревень Вологодской области, где проходили съемки, нашли Ефимию Быстрову. Женщина сама пережила гибель трех сыновей в войну, а младший, как и герой «Калины красной» долго не появлялся в ее жизни. Непрофессиональная актриса очень волновалась перед камерой, поэтому нужно было найти способ правильно снять эпизоды.

Выход нашли быстро. В горнице Ефимии остались только Ефимия, Лидия Федосеева и звукозаписывающее оборудование. Операторы же встали у окна и начали снимать. Актриса стала задавать Быстровой вопросы, подготовленные самим Шукшиным. Так, простая жительница деревни смогла расслабиться и рассказать о своей судьбе.

Особая харизма и говор сделали образ матери Егора таким родным и любимым, что Ефимия после выхода фильма проснулась знаменитой. Однако о дальнейшей судьбе Быстровой вплоть до ее смерти ничего неизвестно. Она умерла в одиночестве на печке у себя дома. В 2003-м на ее могиле установили памятник в образе из «Калины красной».

Лев Дуров — официант Сергей Михайлович

Кадр из фильма «Калина красная», режиссер Василий Шукшин, 1973 г.

Поначалу уже известному на весь СССР артисту Льву Дурову не понравилась эпизодическая роль, да и вообще сценарий «Калины красной» его не захватил. Однако Шукшину было важно присутствие советской знаменитости. Тогда режиссер приехал к актеру и лично рассказал идею своей картины.

Только после этих объяснений Дуров понял, какую на самом деле миссию тот задумал, и согласился. Роль в картине не стала для знаменитости знаковой. После съемок артист воплотил на экране еще множество интересных и разнообразных образов. Так, он появился в картинах «Хождение по мукам», «Семнадцать мгновений весны», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Каштанка», «Мастер и Маргарита», саге «Бандитский Петербург» и многих других.

За особый вклад в искусство Дуров был удостоен званий Заслуженный артист РСФСР и Народный артист СССР, а также награжден многочисленными орденами, медалями и премиями.

В личной жизни знаменитость также был счастлив. В браке с коллегой по цеху Ириной Кириченко он прожил 57 лет до самой смерти возлюбленной. У пары родилась дочь Екатерина, которая продолжила дело отца.

В последние годы жизни проблемы со здоровьем не давали Дурову заниматься творчеством. Звезда советского экрана умер в 2015-м после продолжительной болезни. Ему было 83 года.

Татьяна Гаврилова — Люсьен

Кадр из фильма «Калина красная», режиссер Василий Шукшин, 1973 г.

На роль Люсьен — харизматичной девушки из воровской «малины» — Шукшин поначалу хотел пригласить Людмилу Гурченко. Актриса обладала невероятной харизмой и точно бы вписалась в актерский состав, но кто-то из группы посоветовал ему обратить внимание на Татьяну Гаврилову, известную по картинам «Последний хлеб» и «Дайте жалобную книгу».

Однако работать с актрисой было сложно. Девушка питала особую страсть к алкоголю, поэтому позволяла себе являться на площадку в нетрезвом состоянии. Спиртным Татьяна пыталась заглушить боль от того, что никак не могла забеременеть.

После «Калины красной» Гаврилова снялась еще в двух фильмах, а потом посвятила себя театру. Однако усугубившиеся проблемы с алкоголем негативно сказались на ее карьере, а затем и на здоровье актрисы. Последние годы она провела в психиатрической лечебнице. Детей у них с мужем художником Эдуардом Курочкиным так и не появилось. Умерла от сердечного приступа в 2000-м на 62 году жизни.