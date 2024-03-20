Самый тяжелый день месяца: как пережить мощную магнитную бурю с 20 на 21 марта 2024

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В последнее время количество магнитных бурь значительно возросло. Настолько ли они опасны, как все говорят?

Хотя бы раз в жизни каждый оказывался в ситуации, когда день не задался с самого утра. Мучают головокружение, тошнота, головные боли и быстрая утомляемость, так еще и становится с каждым часом только хуже без видимых на то причин. Вполне вероятно, что причина недомогания — геомагнитные бури.

О загадочном космическом явлении хотя бы раз слышал каждый: соответствующие предупреждения об очередных мощных вспышках на Солнце объявляют по телевизору и в новостной ленте социальных сетей.

Так, например, специалисты предупреждают о сильной магнитной буре в период с 20 на 21 марта 2024. Особенно чувствительные могут ощутить значительный упадок сил и головокружения. Кроме того, она может спровоцировать ряд северных сияний. Вот только, что вообще такое «вспышки на Солнце» и какие они влекут последствия для организма понимают далеко не все. Максимум солнечной активности и магнитных бурь на Земле ученые прогнозируют в мае-июне.

О том, что такое магнитные бури, влияют ли они на состояние здоровья или это банальное самовнушение, и как защититься от их пагубного воздействия, эксклюзивно Пятому каналу рассказали доктор физико-математических наук Сергей Богачев, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев и врач-терапевт Лев Авербах.

Что такое магнитные бури

www.globallookpress.com / NASA

Термин «магнитное поле Земли» для многих так и остался всего лишь названием очередной темы в школьном учебнике по физике. Неприменимое, на первый взгляд, к обычной жизни понятие на самом деле существенно влияет на большинство природных процессов, происходящих на планете, подчеркивает Сергей Богачев.

В первую очередь, магнитная оболочка (или магнитосфера) защищает Землю от космического излучения. Наибольшую угрозу для людей представляет солнечный ветер — огромный поток радиации, который постоянно излучает звезда. Для наглядности, отсутствие подобной оболочки у Марса создает препятствие для формирования атмосферы, в которой могла бы развиться жизнь.

В обычной ситуации магнитосфера стойко переносит надвигающиеся радиационные потоки, так как давление солнечного ветра и оболочки Земли примерно одинаковые. Однако на поверхности Солнца нередко образуются и аномалии, которые принято называть «вспышками» — яркие пятна с отличной температурой и магнитной активностью. Процесс их образования занимает пару минут, а рассеивания — до нескольких часов.

Вспышки значительно ускоряют потоки солнечного ветра, который, врезаясь в защитную оболочку Земли, создает эффект «болтанки» магнитного поля. Именно в этот момент ученые фиксируют бурю, которая в особо серьезных случаях может приводить к проблемам со связью, GPS-радарами и появлению многочисленных северных сияний по всей планете.

Почему сегодня влияние магнитных бурь сильнее, чем 50 лет назад

Влияние магнитных бурь на самочувствие человека нередко становится причиной жарких споров. Одни считают, что ухудшение здоровья в данный период — это не более чем психосоматика. Другие же утверждают, что космическая погода влияет на метеозависимых людей так же, как дождь или гроза.

Путаница, по мнению астрофизика, связана с тем, что большинство подменяет понятия постоянного и переменного магнитного поля. В первом случае волны, действующие на поверхность Земли, не оказывают на организм никакого влияния. В противном случае пережить обследование в том же аппарате МРТ (магнитно-резонансной томографии) было бы попросту невозможно.

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«Например, есть магнит. Вы не получите ничего, правда, ни тепло, ни холодно, на человека не влияет. Но все же существует отличие. Вот переменное поле влияет на те или иные компоненты. Тут вопрос только в том, насколько оно опасно для организма», — прокомментировал специалист.

Основное различие заключается в том, что переменное поле, в отличие от постоянного, может порождать электрические волны. Те, в свою очередь, состоят из положительно заряженных частиц (электронов), которые при взаимодействии с человеком создают в теле особые циркулирующие токи.

Еще полвека назад это не было проблемой, так как влияние было минимальным. Сегодня же люди буквально не выпускают из рук телефоны и практически все время проводят возле компьютеров, телевизоров и бытовой техники. В этом случае особенно мощные волны могут приводить нервную систему в возбужденное состояние и провоцировать непроизвольное сокращение мышц. Отсюда и наиболее частые жалобы во время магнитных бурь: тревожность, головная боль, усталость и учащенное сердцебиение.

Однако, как отметил специалист Сергей Язев, вспышки на Солнце влияют далеко не на всех.

«Магниточувствительность — это сугубо индивидуальное качество. Каждый из нас пережил десятки, а то и сотни магнитных бурь, даже не зная об этом», — рассказал эксперт.

Вероятнее всего, плохое самочувствие в период высокой активности звезды было всего лишь совпадением, так как на здоровье воздействуют лишь особенно сильные бури.

Уровни и шкала магнитных бурь

Не все магнитные бури одинаково опасны для организма. Часть из них проходит совершенно незаметно, так как интенсивность слишком мала. Эти значения измеряются при помощи магнитометра. Умеренные бури оцениваются по шкале от -50 до -100 нТл (нанотесла), сильные от -100 до -200 нТл, экстремальные — выше -200 нТл.

Для получения наиболее четкой картины ученые используют градацию по уровням:

G1 — слабые магнитные бури, не оказывают никакого влияния на человека, приборы и навигационные системы.

G2 — умеренные, могут вызывать перенапряжение, сбои в работе электроники и провоцировать северные сияния.

G3 — сильные, заметно сказываются на работе энергосистем, навигации и радиосвязи.

G4 — тяжелые, приводят к массивным сбоям в работе различных приборов. Полярные сияния видны в районе субтропиков — в России это территории Краснодарского края и Сочи.

G5 — экстремально сильные, затрагивают спутники, электросеть по всему миру, радиосвязь. Полярные сияния могут возникнуть даже в северных государствах Африки, например, том же Египте.

В последний раз магнитная буря наивысшего уровня была зафиксирована в 1859 году и получила название «Событие Кэррингтона». Она вызвала отказ телеграфных систем в Европе и Северной Америке. Северные сияния наблюдались по всему миру, даже над Карибами; также интересно, что над Скалистыми горами Калифорнии они были настолько яркими, что свечение разбудило золотоискателей, которые начали готовить завтрак, думая, что наступило утро.

Согласно отчетам физиков, бури подобной силы возникают каждые 500 лет, так что следующая сокрушительная вспышка должна произойти примерно в 2350-е.

www.globallookpress.com / Spectra via

На кого магнитные бури влияют особенно сильно

Соответствующие сообщения о сильных магнитных бурях чаще всего служат предупреждением для метеочувствительных людей, чье состояние здоровья может значительно ухудшиться во время дождя, грозы или метели. Обычно это люди пожилого возраста и те, у кого диагностирована вегето-сосудистая дистония (сбои в работе нервной системы).

«Реагировать на погоду — это как бы привычно, да? Но та же магнитная буря кажется более загадочной, потому что есть в ней нечто такое неуловимое, недоступное пониманию», — прокомментировал физик.

Не имея возможности наблюдать за возникновением и развитием бурь, люди зачастую преуменьшают их влияние на организм. Кроме того, эксперт подметил, что люди без метеочувствительности солнечные вспышки также не почувствуют.

Врач-терапевт Лев Авербах упомянул, что чаще всего в зоне риска оказываются люди:

С хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

Гипертоники и гипотоники (люди страдающие из-за перепадов давления).

Влияние магнитных бурь на организм во многом схоже с колебаниями атмосферного давления. В некоторых случаях отклонения оказываются незначительными и переносятся легко. В другие дни буквально приковывают к кровати.

«Плюс, если заниматься спортом, то это дается гораздо тяжелее. В любом случае первично заболевание, а уже после [явление]. Многие вещи, в принципе, такие, как магнитные бури и атмосферное давление, люди почему-то путают с болезнями», — рассказал специалист.

Действительно, беспокоиться о возмущениях магнитного поля и других погодных условиях стоит исключительно чувствительным людям, страдающим от хронических недугов. Остальные же заметят солнечные вспышки только при интенсивности равной значениям G3-G5.

Стоит ли опасаться участившихся вспышек на Солнце

С каждым месяцем количество предупреждений о сильных магнитных бурях растет с пугающей скоростью. Только за сентябрь и октябрь 2023 на Землю обрушилось более пятнадцати солнечных вспышек. Заметно возросшая активность звезды не может не насторожить.

«Дело в том, что Солнце наблюдается специальными приборами уже 250-300 лет. За это время было установлено, что у него есть своеобразный пульс. Раз в 11 лет звезда выходит на высокие состояния активности. Скорее, как ученого меня бы беспокоило, если бы этого не случилось. Это говорит о том, что произошел какой-то сбой», — прокомментировал эксперт.

Также по прогнозам специалиста, следующий год окажется еще богаче на магнитные бури. Особенно много вспышек на Солнце произойдет в первый весенний месяц и в летний период.