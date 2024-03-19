«Больше ничего нет»: какой сложный этап переживают Роман Костомаров с женой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Супруги-фигуристы Роман Костомаров Оксана Домнина прошли через серьезные испытания. О каких возможных трудностях предупреждают пару, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Роман Костомаров представил документальный фильм о своей борьбе за жизнь. Что стало для спортсмена самым сложным после выписки из больницы? И верил ли он, что сможет вновь вернуться на лед? Как болезнь Романа отразилась на его отношениях с женой? И почему многие считают, что их семейное счастье находится под угрозой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я понял всю сложную ситуацию, только когда пришел в себя и мне сказали о том, что нужны срочные операции… Когда-то и Терминатор для меня был кумиром. Это ж Шварц… Я теперь вместо него», — поделился фигурист.

Когда в июне прошлого года Роман Костомаров выходил из больницы, он очень переживал. Позже спортсмен расскажет, как боялся новой жизни. Из-за осложнений от пневмонии молодой, полный сил мужчина лишился обеих стоп, кисти на одной руке и пальцев на другой.

«Я был абсолютно этому не рад, потому что… Что они сделали? Как, зачем мне жить с такими последствиями, я думал в первое время. Но они сделали свою работу. Они спасли мне жизнь», — признался Костомаров.

Фигурист не представлял, что будет делать дальше. Ему было сложно даже дойти до ванной комнаты. Он не мог и предположить, что уже через несколько месяцев снова встанет на коньки и снимется в документальном фильме.

«Когда мы болеем, у нас есть время для того, чтобы начинала работать голова. Мне очень этого не хотелось. И, конечно же, съемки в фильме занимали большое количество времени, и Роман не успевал иногда в какие-то дни задумываться. Конечно, все равно, безусловно, он задумывался и грустил, и переживал, и смеялся, и плакал. Разные эмоции были во время съемочного процесса, но тем не менее общая такая занятость помогала морально быстрее восстановиться», — рассказала жена фигуриста Оксана Домнина.

Съемки в фильме стали для спортсмена стимулом как можно скорее снова стать тем Романом Костомаровым, которым он был до болезни. Он каждый день покорял новые вершины. Постоянно доказывал всем вокруг, но в первую очередь самому себе, на что способен. Фигурист в рекордные сроки освоил протезы и начал бегать на них по лестнице. И даже встал на сноуборд.

«Я понимал приблизительно, что, наверное, есть шанс, что это получится. Потому что все-таки две ноги прикреплены к сноуборду, но они никуда в разные стороны не разъедутся. Максимум, что будет — либо упаду на пятую точку, либо упаду на локти», — уточнил Костомаров.

В больнице, на реабилитации, везде рядом с олимпийским чемпионом была верная супруга. Оксана отложила свою карьеру на второй план. И полностью посвятила себя заботе о Романе.

«Как и обещал»: Роман Костомаров вышел на лед

«Я знал, что такое любовь. Но что такое настоящая любовь я действительно понял именно в той ситуации, в которую попал. Твой любимый человек когда тебя поддерживает и говорит, что мы вместе пройдем этот сложный путь. Это дорогие слова, и они очень помогли», — заявил Костомаров.

На премьере спортсмен сказал, что именно поддержка жены спасла его от депрессии. Домнина с тех пор не отходит от любимого ни на шаг. Она всегда спокойна и собрана. На лице ни тени волнения. Но что на самом деле все это время творилось у нее в душе?

«Я думаю, что в тысячу раз больше жена переживала, потому что я несколько месяцев находился в коме и вообще не переживал. У меня все было нормально. Мультики, киношки — все в голове снилось. Поэтому все страсти доставались именно на ее плечи», — высказался спортсмен.

«Естественно, внутри ей больно и внутри ей страшно. И для нее это такой же крах, а, может быть, даже и больший. Я думаю, она понимала прекрасно, что если сейчас еще и она начнет паниковать, да, то тогда точно корабль потонет», — выразила свое мнение светский журналист Мария Банк.

Сама фигуристка в одном из интервью призналась, что болезнь и реабилитация Романа стала для их отношений серьезным испытанием. И они все еще его проходят. Специалисты предупреждают: супругам надо быть очень бережными по отношению друг к другу. Ведь, согласно статистике, многие пары не выдерживают подобных трудностей.

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«Когда ситуация заканчивается и эта высокая амплитуда уходит, как будто не за что больше держаться. И действительно, часто после серьезных кризисов пары расходятся», — подтвердила психолог Юлия Хадарцева.

«Для мужчины осознание того, что он как неполноценный, да, теряет свою силу мужскую, становится зависимым от женщины, — это уже морально-этическое испытание. Многие щадят своих родных и говорят о том, готовы к тому, чтобы развестись, разойтись. Все, что угодно, чтобы только не видеть, как человек, близкий человек, дорогой человек мучается с инвалидом», — отметила журналист Банк.

«Проходя такие испытания, ты понимаешь, что женщины — это очень сильный пол. И порой во многом они сильнее, чем мужчины, скажу честно. Потому что уверен, что не каждый мужчина пройдет такой путь, который прошла моя жена», — заявил Костомаров.

По словам психологов, очень важно не растворяться в партнере полностью. Не отказываться от собственной жизни. Иначе это приведет к печальным последствиям.

«Эмоциональная усталость наверняка присутствует. Важно находить ситуации в жизни, которые будут их скреплять. Это совместные увлечения, совместный, может быть, бизнес, совместные путешествия», — уточнила психолог Юлия Хадарцева.

«Да у меня только и осталось, что романтика. Больше остального… Больше ничего нет. У меня теперь до конца жизни сплошная романтика», — сказал спортсмен.

Друзья Костомарова и Домниной уверены: переживать за супругов не стоит. Ведь их любовь невозможно разрушить. А все трудности только делают ее крепче.