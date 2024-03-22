Смотри не накаркай: как мозг тайно программирует тело на тяжелые болезни
Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru
Если походы к врачу не дают результатов, возможно, стоит подойти к решению проблемы с другой стороны.
Мысли материальны — об этом давно твердят психологи и ученые, но применять это знание на практике мало у кого получается.
Вместо счастливой жизни в достатке люди зачастую могут «похвастаться» болезнями и неудачами.
Как мысли влияют на жизнь, как выбраться из черной полосы неудач и какие техники в этом помогут, эксклюзивно Пятому каналу рассказала нейрокоуч, коуч по денежному мышлению Веселова Галина.
Механизмы проявления хороших или плохих событий
Существует расхожее мнение, что человек неосознанно сам притягивает к себе неудачи в делах, разрушение семьи, болезни и даже автокатастрофы.
«Это действительно так. И связано это только с работой нашего мозга. То есть мы сами можем программировать все, что происходит в нашей жизни», — заверила эксперт.
Она пояснила, что мозг работает однонаправленно и фокусируется на чем-то одном. И обрабатывая регулярно негативные мысли, запускает автоматические реакции. В основном большинство эмоций происходят автоматически. И человек может даже не задумываться, что «фонит» негативом или наоборот.
«Мы на 90% живем на автомате. То есть у нас на все есть автоматические реакции. Мы даже не задумываемся, почему в одной семье принято есть на завтрак яичницу, а в другой нет. Это все автоматические привычки. И если человек привык жить в негативе, если он привык вечно на свою голову искать какие-то неприятности, это автоматическая реакция. Чтобы перещелкнуть тумблер и по-другому начать жить, нужно осознанно начинать вводить в свою жизнь правильные привычки», — сказала нейрокоуч.
Проще всего выяснить, какие настроения превалируют в течение дня, это завести дневник эмоций. Приложение на смартфоне будет с периодичностью в несколько часов предлагать выбрать текущее чувство. А по итогам недели или месяца окрасит все в наиболее частые реакции.
Психологи также советуют надеть на запястье резинку для банкнот и щелкать себя по руке каждый раз при возникновении возмущения, обиды, злости и так далее. Неприятный щелчок заставит отслеживать негативные эмоции и постепенно заменять их.
Легко и быстро перенастроить свое мышление не получится. Но если заставлять себя в течение нескольких месяцев реагировать иначе и смотреть на события под непривычным углом, постепенно процентное соотношение негатива и позитива изменится.
«Есть лимбическая часть мозга, она осознанна. Там лежат наши желания, наша мотивация, наша реализация, мечты. Там огромное количество энергии на воплощение всего в нашей жизни. Но она очень молодая по сравнению со второй частью. Это рептильная часть, животная часть мозга. Ей уже тысячи лет, и она нами управляет. В ней все наши страхи, все наше сопротивление», — уточнила Веселова.
Механизм защиты постоянно будет тянуть к привычным, а значит, безопасным моделям поведения. И переубедить его — задача не из легких.
Самые частые негативные сценарии
По словам нейрокоуча, большинство людей, как это ни печально, живут по негативным сценариям. Всего их выделяют 18 штук, но самые распространенные следующие:
- Осознание своей неполноценности
«Например, когда вы приходите в какое-то крутое общество, и вы вдруг почувствовали себя маленькими, ничтожными, никчемными, как будто бы вам не сюда, не по размеру, это сценарий никчемности», — объяснила она.
- Неуверенность в своих силах
Поездка по неизвестному маршруту наводит панику, появляется страх заблудиться или что-то перепутать по дороге от аэропорта в отель, хочет сто раз перепроверить наличие паспорта в сумке — это сценарий выученной беспомощности.
- Ожидание подвоха
Намерения людей вызывают подозрения, предчувствие советует готовиться к чему-то плохому — это сценарий небезопасности.
Как диагностировать у себя программу болезней или неудач
Самопрограммирование на болезни происходит бессознательно. Это сложный и многогранный процесс, но диагностировать у себя именно порожденные мозгом заболевания можно по некоторым базовым чувствам или ощущениям.
- Страх или волнение
Перед важным событием, например, совещанием организм может дать сбой в виде высокой температуры, спазмов или отравления. Причина — сильное внутреннее сопротивление и паника. Негативные мысли уходят напряжением в тело и приводят к поломке.
Как это устранить: вслух проговорить, почему запланированное мероприятие настолько пугает. Разрешить себе попробовать принять в нем участие. Однако если речь идет об ипохондрии, когда человек надумывает себе болезни, необходимо работать с психотерапевтом.
- Переутомление
Если трудоголик работает без выходных и упорно отказывается брать отпуск, для организма единственный вариант положить его отдохнуть и восстановиться — это болезнь.
Важно помнить, что перегрузки бывают не только физические, но и эмоциональные. И многодневный стресс или длительные ссоры приводят к такому же эффекту.
Как это устранить: устраивать перерыв, высыпаться и расслабляться, например, на массаже или в ходе длительной прогулки.
- Одиночество
Чаще всего к этой категории относятся женщины после 50 лет. Они не чувствуют поддержку близких, а иногда и вовсе проживают одни в квартире. Когда все вокруг заняты своими делами, привлечь хоть какое-то внимание к себе удается только серьезными проблемами. И тогда тело заболевает. Крупицы общения такие люди находят в очередях в поликлинике или непосредственно на приеме у врача.
Как это устранить: завести постоянный круг знакомых по интересам и восполнить недостаток общения.
- Отказ от желаний
Финансовые проблемы чаще всего заставляют выбирать, какие потребности членов семьи приоритетнее. Родители ставят себя на последнее место, направляя зарплату на покупки детям или помощь бабушкам и дедушкам. Синдром спасателя не оставляет ни средств, ни времени на свои нужды. И привести себя в чувства удается только болезнью.
Женщины, отказавшиеся от собственной реализации и посвятившие себя детям, с возрастом, как правило, имеют целый букет хронических заболеваний. Особенно, когда дети вырастают и не уделяют им внимания.
Как это устранить: ежемесячно выделять хотя бы малую часть дохода на покупку обновки или поход в салон, а также уделять время любимым занятиям.
Привычки
Чтобы сменить привычные реакции на правильные, придется потратить от 3 до 6 месяцев и выполнять рекомендации:
- Ежедневно контролировать эмоции и не нарушать дисциплину;
- Прочитать книги о смене привычек, например, «Магия утра» или «Атомные привычки».
- Сесть на эмоциональный детокс. Перестать сплетничать, осуждать и реагировать в таком ключе на поведение окружающих.
- Проработать с психологом негативные сценарии и убрать их.