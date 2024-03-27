Миф или реальность: можно ли купить квартиру в ипотеку под низкий процент

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Многие мечтают жить в собственной квартире, но высокие цены делают их покупку затруднительной. В этом случае на выручку приходит ипотека на льготных условиях.

Чего боится каждый квартиросъемщик? Как стать счастливым обладателем собственной жилплощади? Всего 3,7% годовых: миф или реальность? Какие есть льготные ипотечные программы и кто на них имеет право? И правда ли, что для оформления ипотеки не нужно никаких документов? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

Какие существуют льготные ипотечные программы 2024

Жить в своей собственной квартире — мечта едва ли не каждой молодой семьи. Супруги Александр и Вероника — не исключение. Долгие годы они арендовали жилье, но с появлением ребенка задумались о своей недвижимости.

«Мы поняли то, что нужно что-то иметь свое. Из съемного жилья всегда могут выгнать. А так есть какая-то жилплощадь, где мы в своем доме, в своем замке можем спрятаться», — рассказала Вероника Голованова.

Смущали ставки по ипотечным кредитам. Но молодожены нашли решение.

«Мы семья с ребенком, поэтому для нас было очень выгодно предложение ипотеки 3% от застройщика», — призналась Голованова.

Оформить льготную семейную ипотеку могут семьи, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 родились или были усыновлены дети. А также родители, которые воспитывают ребенка с инвалидностью.

«В рамках этой программы ставка не превышает 6% годовых и действует увеличенная сумма кредитов. Так, для Москвы, Санкт-Петербурга и областей доступна сумма не более 12 миллионов рублей, для остальных регионов — это шесть миллионов рублей… Разницу между рыночной ставкой и льготной ставкой, которую оплачивает заемщик, компенсирует государство», — уточнил директор подразделения ДОМ. РФ «Государственные программы в жилищной сфере» Виталий Насонов.

Какая ставка по ипотеке для граждан России без детей

А что, если детей пока нет, а свою квартиру иметь хочется? Предприниматель Ирина Писаренко всегда мечтала жить в центре Москвы. На первоначальный взнос накопила, но вот ставки в банках ее пугали. Когда Ирина узнала, что может оформить льготную ипотеку, отправила заявку, не раздумывая.

«Хотелось, конечно же, чтобы это был район Нижегородки. И получила ипотеку, чему была безумно, безумно рада и удивлена 3,7%. Так как все банки предлагали более 11%. И для меня это было счастье, потому что мой первоначальный взнос позволил приобрести эту квартиру», — отметила Ирина Писаренко.

«Условиями данной программы предусмотрено, что максимальная сумма кредита составляет до шести миллионов рублей. Первоначальный взнос — не менее 30%. Льготная ипотека по ставке не более 8% доступна абсолютно всем гражданам Российской Федерации», — рассказал Насонов.

Еще более привлекательным предложением является «Дальневосточная и арктическая ипотека».

Она позволяет гражданам оформить льготный кредит по ставке не более 2% годовых. Максимальная сумма по этой программе составляет шесть миллионов рублей. Но если приобретается жилье площадью больше 60 квадратных метров, сумма кредита увеличивается до девяти миллионов рублей», — объяснил эксперт Насонов.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуются несколько льготных ипотечных программ. Есть и возможность государственного субсидирования при покупке жилья. В частности, российским семьям доступна социальная выплата — жилищный сертификат.

Молодые семьи могут получить из бюджета средства на покрытие 30–35% доли при покупке квартиры эконом-класса в многоэтажных домах. Также жилищный сертификат можно использовать при получении ипотечного кредита или займа. По данной программе необходимо подтвердить нуждаемость в улучшении жилищных условий.

Какие документы нужны для оформления льготной ипотеки в России

По словам заместителя директора управления продажами банка Ирины Кизимчук, никаких особых документов для оформления льготной ипотеки на текущий момент не нужно. Только наличие подтвержденной записи на «Госуслугах», а также паспорт для подачи заявки.

А сколько времени занимает оформление ипотеки?

«Подача заявки — буквально несколько минут. Вы даете согласие на передачу данных. А вот оформление ипотеки и получение готового решения — это уже 10-15 минут после того, как вы нажали кнопку „Принимаю“», — уточнила Кизимчук.

Всего с 2018 года на текущий момент в России по ипотечным программам было выдано 9,9 миллиона кредитов, в том числе 2,5 миллиона кредитов по льготной ипотеке. Таким образом, обзавестись собственным жильем стало гораздо проще и удобнее.