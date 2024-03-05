Бурак Озчивит после поездки в РФ решил, что самое важное в жизни мужчины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Бурак Озчивит посетил Россию и поближе познакомился с русской культурой. Как встретили актера фанаты и что подарили ему, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит попробовал в Москве русскую водку и исполнил «Калинку-малинку». Правда, что знаменитый актер мечтает сняться в российском кино? Что он пообещал жене перед поездкой в Россию? За что заблокировал в сети Ольгу Бузову? И какие необычные подарки артист получил от фанатов? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

39-летнему Бураку Озчивиту в снежной Москве устроили теплый прием. Звезду сериалов «Великолепный век», «Черная любовь» и «Основание: Осман» встречали со всеми почестями: девушки в старорусских нарядах вынесли ему хлеб с солью, спели «Смуглянку» и предложили выпить стопку водки.

«Я везде много езжу и всегда встречаюсь с особенностями других культур. Я сегодня познакомился с русской культурой. Но немножко попробовал действительно русскую водку. Я придаю огромное значение культуре», — заявил актер.

Бурак Озчивит не первый раз приезжает в Россию. Но до сих пор поражается местному гостеприимству и любви поклонниц. В рядах преданных фанаток восточного красавца числится и телеведущая Ксения Бородина. Ранее она даже летала в Турцию, чтобы сделать с актером фото. Но пообщаться с ним не смогла. Его супруга Фахрие Эвджен была против. А певицу Ольгу Бузову артист даже заблокировал в своих социальных сетях за то, что она постоянно писала ему сообщения с признаниями в любви.

«Моя жена тоже актриса. Она знает, что я популярен в России. И относится к этому с уважением», — подчеркнул Озчивит.

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«Мне кажется, не только Бурак женщин вдохновляет, а все турки. Они довольно-таки харизматичные, симпатичные», — уточнила теннисистка Надежда Гуськова.

Фахрие Эвджен не уступает по популярности своему мужу. Пара поженилась в 2017 году. Но их отношения нельзя назвать идеальными. Два года назад беременная вторым ребенком актриса со скандалом ушла от Бурака. СМИ писали: Фахрие устала терпеть властную мать возлюбленного. Но спустя время супруги помирились.

Мне кажется, что главная тема — это любовь. Без любви невозможно. В любой точке земного шара самое важное чувство — любовь», — заявил Бурак Озчивит.

По словам инсайдеров, Фахрие — вспыльчивая и ревнивая девушка. Накануне визита в Москву актер пообещал жене не приближаться к русским поклонницам. Бурак признался: она пристально следит из Турции за публикациями из Москвы.

«У моей жены тоже здесь огромное количество поклонниц. И она знает, что я здесь нахожусь», — ответил он.

«Наверное, логично, что человек семейный. И если он будет отвечать на такие провокационные вопросы, то могут начаться проблемы, скажем, дома», — объяснил телеведущий Вячеслав Макаров.

Бурак встретился с фанатками. Выступил на концерте турецкой музыки из популярных сериалов. И даже исполнил на русском «Калинку-малинку». Поклонники артиста подарили ему шапку-ушанку и необычный сувенир.

«Матрешку с его изображением. Там будет классический Бурак, какой он в жизни. Исторический Бурак. И Бурак, которого мы видим в России, с балалайкой и рядом с медведем», — рассказал телеведущий Макаров.

После концерта Озчивит отправился на вип-встречу с фанатами. По информации СМИ, стоимость входного билета составляла 50 тысяч рублей. Помимо общения с артистом, в эту сумму вошли: совместное фото со звездой, десерт и шампанское. Но фанаты были разочарованы. Бурак неохотно раздавал автографы, а спустя полчаса покинул вечеринку.

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«Это вообще. Вам денег некуда, что ли, потратить? Мне кажется, сейчас не то время, чтобы растрачивать на каких-то звезд. Мне кажется, со звездой можно всегда бесплатно сфотографироваться», — выразила свое мнение теннисистка Гуськова.

Уже на следующий день актер отправился в Санкт-Петербург.

«Приезжал много лет назад. Слышал про белые ночи. И запомнил с того самого времени белые ночи и то, что в России всегда все белым было», — уточнил он.

После концерта в Северной столице Озчивит вернулся в Турцию и сразу приступил к работе над продолжением сериала «Осман». Бурак пообещал еще раз приехать в Россию. Он признался, что мечтает сняться в русском фильме и с нетерпением ждет предложений от режиссеров.