Путь к богатству и любви: почему каждой женщине обязательно нужно сделать себе подарок на 8 Марта

Фото, видео: 5-tv.ru

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Даже символический подарок, преподнесенный самой себе в Международный женский день, может кардинально изменить жизнь.

Восьмое Марта — прекрасный весенний праздник. Внимание со стороны и подарки от близких делают многих женщин вдвойне счастливыми. Однако есть еще один человек, который обязательно должен что-нибудь презентовать — сама виновница торжества. Некоторые девушки боятся пересудов о неудачах личной жизни и отсутствии достойного поклонника, способного презентовать что-то стоящее, поэтому экономят на себе. Эта ошибка может лишить даму успешного и счастливого будущего.

Как правильно преподносить себе презенты, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог, сексолог Александра Миллер.

Стоит ли дарить себе подарки на 8 Марта

Психологи называют подарки одним из языков любви, ведь этот жест выражает поддержку и заботу об адресате. Подобным способом проявления чувств стоит пользоваться не только по отношению к окружающим, но и к самому себе.

«Нужно себе дарить и подарки, и цветы не только на 8 Марта, а вообще каждый раз, когда есть возможность себя порадовать», — отметила психолог.

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Некоторые девушки думают, что знаки внимания должны оказывать окружающие, друзья и поклонники, тем самым совершая большую ошибку. Ведь в подобном случае они лишаются возможности ощутить положительные эмоции, внутри накапливается неудовлетворенность, что отражается на всех сферах жизни. Иногда проявив к себе любовь при помощи подарка, можно изменить свою жизнь.

Главные ошибки девушек при покупке подарков самой себе

Некоторые представительницы прекрасной половины человечества боятся признаться окружающим, что сами сделали себе тот или иной подарок, поэтому близким говорят, что букет или украшение им преподнес поклонник. При этом важно помнить, что игра в «воображаемых друзей», по словам специалиста, очень опасна для психики.

«В нашем обществе принято считать, что если ты не замужем или не в отношениях, то якобы <…> с тобой что-то не так. Чтобы социум не порицал, люди начинают выдумывать вот такую ерунду и живут не своей жизнью», — предупредила эксперт.

Мозг довольно восприимчив к подобного рода воображаемым сюжетам и быстро привыкает к таким мыслям. Из-за слепой веры в несуществующую любовь у девушки потом могут не складываться отношения с мужчинами в реальности. Да и потом осознание от выдуманного романа может оказаться невероятно болезненным.

Не стоит отказываться от подарков, если уже есть партнер. Даже в браке радовать себя можно и нужно. Это не должно вызывать сомнений и тревоги. В паре нельзя забывать и о собственной ценности и важности. Также и находящимся пока без пары не стоит обольщаться и надумывать, что вместе с избранником в жизнь придут охапки цветов и подарков.

Как правильно дарить себе подарки

Чтобы подарок принес радость, следует периодически приобретать то, что действительно радует.

«В этом ничего такого нет абсолютно. Даже наоборот когда мы себя окружаем позитивными эмоциями, то это только умножает их в пространстве. Грубо говоря, сегодня я сама себе купила цветы и, пребывая в прекрасном настроении, неожиданно нахожу поклонника, который потом сам преподнесет букет цветов или позовет на свидание», — привела пример психолог.

Положительные эмоции формируют позитивное мышление, что помогает достигать благ.

Почему некоторые девушки откладывают подарки самим себе

Иногда бывает, что девушкам сложно проявить внимание к себе. Они пытаются найти предлог, чтобы отсрочить ту или иную покупку. Подобные ситуации часто возникают, когда у очаровательной особы множество комплексов или она выросла в семье, жившей в режиме строгой экономии.

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Конечно, в некоторых случаях действительно приходится подождать, например, подкопить на более дорогую вещь или дотерпеть до зарплаты. Но ни в коем случае нельзя откладывать приобретение простых, но приятных вещей. В противном случае может сформироваться синдром отложенной жизни, когда человеку постоянно кажется, что он не достоин того или иного блага, но когда-нибудь подходящий момент все-таки наступит. Однако способны пройти дни, недели, месяцы и даже годы, но индивид все равно будет считать, что все еще не может себе этого позволить.

«Особый день мы можем постоянно откладывать на завтра, на послезавтра, и так он никогда и не придет. Поэтому лучше, конечно, пользоваться моментом и создавать позитивные эмоции себе самим», — рассказала эксперт.

Чем больше приятных впечатлений будет в жизни, тем сильнее человек сможет открыться новым и радостным событиям.