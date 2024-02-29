Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2024 года

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Индексация пенсий и зарплат, новые правила выдачи ипотеки и поправки в административный кодекс — что ожидает граждан России в третий месяц года?

Приход весны — особое время, когда внутренне появляются силы и ресурсы для перемен. В марте 2024 россиян ждут не только душевные трансформации, но и нововведения, касающиеся различных сфер жизни.

Пятый канал собрал главные изменения, которых стоит ожидать со сменой дат в календаре.

Кому в марте 2024 проиндексируют пенсии

Увеличение пенсий в 2024 году ожидает тех, кто в феврале отпраздновал 80-летний юбилей. Фиксированная надбавка для таких категорий граждан России будет выплачиваться в двойном объеме и составит с учетом последних индексаций чуть больше 16 тысяч рублей.

Соразмерную доплату получат и пенсионеры, оформившие инвалидность I группы. Однако в случае, если пенсионер уже оформил льготу по возрасту или по состоянию здоровья, то повторного увеличения социального пособия не произведут.

На небольшую доплату к пенсии в марте могут рассчитывать и лица, завершившие работу не позднее 1 января 2024-го. Если раньше индексация пособия по старости или выслуге лет поступало только на четвертый месяц, то в связи с введенными изменениями удалось ускорить процесс. Все перерасчеты в новый период будут осуществляться в автоматическом порядке, то есть подавать заявление на получение повышенной выплаты не потребуется.

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Кому в марте 2024 повысят зарплаты

Надбавка в марте коснется не только пособий по старости, но и зарплат. По указу президента России Владимира Путина, врачи, работающие в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек, смогут рассчитывать на ежемесячную прибавку в размере 29 тысяч рублей, а работники среднего звена — на дополнительную выплату в 13 тысяч.

Сотрудники медицинских организаций населенных пунктов с населением ниже 50 тысяч человек тоже будут получать прибавку. Врачам ежемесячно начнут доплачивать по 50 тысяч рублей, а медперсоналу среднего звена — по 30 тысяч.

Стоит отметить, что назначать субсидию начнут с марта, но получить ее станет возможным с апреля, когда придет зарплата за первый месяц весны.

Усилится информационная безопасность граждан России

С 1 марта 2024 в России попадает под запрет реклама VPN-сервисов и других приложений, позволяющих обходить блокировку различных интернет-ресурсов, запрещенных на территории страны, при этом оставаясь незамеченными. Важно напомнить, что использование так называемых анонимайзеров под запретом еще с 2020-го, но теперь распространение информации о них также станет нелегальным. Особые меры могут быть наложены на те ресурсы, которые:

информируют о способах обойти действующие ограничения в интернете;

объясняют, как получить доступ к запрещенным сайтам;

описывают плюсы использования подобных сервисов;

продают доступ к VPN или предлагают скачать подобное приложение.

Усилить информационную безопасность в стране поможет также следующее нововведение. Чтобы защитить жильцов подведомственных им домов от утечки персональных данных, управляющие компании официально смогут передавать права на борьбу с возможной утечкой сторонним компаниям, специализирующимся на кибербезопасности.

Увеличатся требования для оформления ипотеки

Требования для желающих взять ипотечный кредит в марте 2024 возрастут, так как Банк России с первого числа повышает надбавки к коэффициентам риска. Это необходимо, чтобы снизить уровень закредитованности граждан, поэтому лицам, уже выплачивающим крупные займы, окажется сложнее взять денежную ссуду на жилье.

Если потребитель расходует более половины дохода на погашение кредитов, то ипотека окажется для него неподъемной из-за высокой процентной ставки, которую ему выставит банк. Чтобы не иметь проблем с ипотекой, лучше сначала распрощаться с предыдущими долгами, а уже потом думать о покупке жилья в кредит.

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Изменятся правила для вывоза детей за границу

Вывезти ребенка до 14 лет из России в другую страну с 1 марта 2024 не получится, если в его свидетельстве о рождении нет отметки о гражданстве России. Без этого не удастся посетить даже Белоруссию, Абхазию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Однако при предъявлении загранпаспорта несовершеннолетнего никаких проблем с пересечением границы не возникнет.

Появятся новые требования для маркировки вин

С 1 марта 2024-го в России начнут действовать новые правила для производителей винной продукции. Теперь появятся строгие требования по оформлению маркировки на этикетках и контрэтикетках. Согласно вводимым правилам, производитель должен указывать сорт винограда, вид напитка, наименование винодельни. При этом шрифт должен быть контрастным по отношению с фоном и хорошо читаемым (размер букв и цифр должен превышать восемь пунктов).

Появится возможность оформить ОСАГО на короткий срок

Со 2 марта 2024 в России станет необязательным страховать свою машину на долгий срок. Теперь оформить полис ОСАГО можно будет на период от одного до трех месяцев. Такие тарифы способны оказаться более выгодными и удобными, поскольку страховщикам разрешено устанавливать пониженные тарифы в зависимости от срока действия договора.

Новые правила получения компенсации по вкладам

С 19 марта 2024 вступают в силу новые правила выплаты компенсации по вкладам и счетам, сделанным в банках с отозванной лицензией. Теперь оформить запрос на предоставление выплаты можно в электронном виде через сайт Агентства страхования вкладов или портал «Госуслуги».

Размер страховой выплаты в России при этом не изменится. Вернуть удастся не больше 1,4 миллиона рублей.

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Новые составы для административного наказания

С 1 марта в законодательстве России появятся изменения в административном кодексе. Так, навлечь на себя гнев Фемиды и получить наказание можно за некоторые нарушения в области экологии. К подобным мерам законодательство прибегнет, если лицо:

не соблюдает сроки или периодичность размещения сведений в информационной системе учета твердых коммунальных отходов или разместил недостоверные данные;

нарушает порядок подачи сведений об особо опасных отходах, в том числе содержащих ртуть или представляющих собой источники бесперебойного питания для компьютера и элементы литиевых аккумуляторных батарей;

допускает ошибки при использовании, транспортировке и уничтожении некоторых производственных объектов.

В первый весенний месяц также в России будет ужесточено наказание за нарушение требований безопасности и антитеррористической защищенности объектов высокой категории опасности. Юридическим лицам, нарушившим указанный порядок, придется заплатить штраф в большем размере, чем это требовалось раньше. Теперь объем денежного взыскания составит от 150 тысяч до 450 тысяч рублей.

Навлечь на себя административные санкции с 1 марта могут и владельцы федеральных, региональных и межмуниципальных автодорог России, если они нарушают порядок и сроки размещения данных в особой системе контроля или предоставляют неполные или недостоверные сведения.