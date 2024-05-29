Вторая жизнь гарнира: ТОП-6 рецептов из «вчерашних» макарон

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Не стоит торопиться сразу же выкидывать недоеденные макароны, ведь из них может получиться аппетитное и необычное блюдо.

Далеко не всегда застоявшиеся в холодильнике макароны стоит сразу отправлять в мусорку. Перед тем, как избавиться от остатков вчерашнего обеда или ужина, стоит проверить их на предмет следов плесени и неприятного запаха. И если следов, свидетельствующих о порче продукта, нет, можно подумать о том, чтобы дать ему новую жизнь и превратить в необычное блюдо.

Существует множество аппетитных рецептов, основным ингредиентом которых являются макароны. И если знать хотя бы парочку из них, то можно не только вкусно полакомиться, но и освободить себя от необходимости в очередной раз тратить много времени на готовку.

Из каких макарон уже нельзя готовить

Многие считают, что если приготовленные макароны хранить в холодильнике, то их срок годности значительно продлевается. Однако это совсем не так. Срок годности охлажденных изделий не более двух суток.

Чтобы исключить все риски от употребления просроченных макарон, даже спустя день хранения необходимо обращать внимание на их консистенцию. Несвойственная свежесваренному продукту липкость говорит о том, что гарнир уже есть не стоит, даже если постараться его «реанимировать» с помощью термообработки.

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Запеканка

Такая запеканка по вкусу очень напоминает мясную лазанью. Однако для ее приготовления не нужны специальные макаронные пластины. Достаточно взять вчерашний гарнир и смешать его с фаршем. А любителям экспериментировать с рецептами стоит попробовать добавить к макаронам ветчину или сосиски. Данный вариант блюда получится не менее вкусным и сытным, чем оригинальный.

Рецепт макаронной запеканки:

Ингредиенты:

Макароны — 200 граммов;

Мясной фарш — 350 граммов;

Твердый сыр — 150 граммов;

Томатная паста — 50 граммов;

Сметана — 4 ст. л.;

Сливочное масло — 1 ч. л.;

Вода — 500 мл;

Соль — по вкусу;

Специи — по вкусу.

Рецепт макаронной запеканки:

Перед тем как приступить к самой готовке, стоит включить духовку на 180 градусов. Пока она разогревается, форму для запекания необходимо смазать сливочным маслом и начать выкладывать ингредиенты. Первыми в смазанную емкость следует слоями поместить макароны и фарш. В отдельной посуду нужно смешать томатную пасту, сметану и воду. Затем продукты, выложенные в форме для запекания, заливаются полученным соусом. Перед тем, как отправить будущую макаронную запеканку в духовку, стоит посыпать ее тертым сыром. И затем запечь блюдо в при 180 градусах в течение 40 минут.

Жареные макароны

Вчерашние макароны из обыденного гарнира возможно легко превратить в необычное блюдо, которое может быть как самостоятельным, так и прекрасным дополнением к мясу. Готовка жареных изделий не отнимет много времени, а блюдо точно не оставит никого равнодушным.

Рецепт жареных макарон:

Ингредиенты:

Макароны — 200 граммов;

Вода — 300 мл;

Растительное масло — 2 ст. л.;

Соль — по вкусу;

Сливочное масло — 15 граммов;

Куркума — 0.5 ч. л.;

Карри — по вкусу;

Кукуруза — по вкусу;

Морковь — по вкусу;

Лук — по вкусу.

Рецепт жареных макарон:

Вчерашние макароны нужно обжарить на сковороде с растопленным сливочным маслом. Во время жарки изделия посыпаются различными специями по вкусу (карри, паприкой и тд.). О том, что макароны готовы, будет свидетельствовать появившаяся румяная корочка. Морковь и лук необходимо мелко нарезать и обжарить на другой сковороде в течение 10 минут. К жареным макаронам следует добавить кукурузу и накрыть сковородку крышкой на три минуты. По желанию можно предварительно посыпать еду тертым сыром. Последний штрих — макароны и тушеные овощи необходимо соединить и перемешать. А при подаче блюдо можно украсить разрезанными помидорами черри.

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Оладьи

Из вчерашних макарон может получиться прекрасная альтернатива привычным оладьям. Она станет не только вкусным перекусом, но и сытным завтраком, способным разнообразить привычное меню и сделать утро приятнее.

Рецепт оладьев из макарон:

Ингредиенты:

Макароны — 200 граммов;

Яйцо — 2 шт;

Сыр — 100 граммов;

Растительное масло — 6 ст. л.;

Соль — по вкусу;

Специи — по вкусу.

Рецепт оладьев из макарон:

Сперва следует натереть сыр и поместить его в одну емкость со вчерашними макаронами. Ингредиенты нужно тщательно смешать. В эту же емкость необходимо разбить яйца и добавить соль, специи по своему вкусу. Продукты вновь перемешать. Затем нужно вылепить из приготовленной массы плоские оладьи. Когда заготовки будут сделаны, на вместительной сковороде следует разогреть растительное масло. На разогретую сковороду необходимо аккуратно выложить часть будущих макаронных оладьев и обжарить их с обеих сторон до золотистого цвета. Когда первая партия будет готова, ее важно выложить на бумажную салфетку, чтобы лишнее масло впиталось. Готовые макаронные оладьи можно подавать со сметаной.

Пицца

Пожалуй, одним из самых необычных блюд из макарон является пицца. Оказывается, превратить одно популярное итальянское блюдо в другое очень просто. После запекания вчерашний гарнир станет хрустящей основой для нового блюда, а начинка, которая будет выбрана исключительно по желанию готовящего, сделает пиццу настолько вкусной, что обращаться к этому рецепту захочется снова и снова.

Рецепт пиццы из макарон:

Ингредиенты:

Макароны (лучше подойдут спагетти) — 200 граммов;

Яйцо — 3 шт;

Сыр — 200 граммов;

Колбаса — 150 граммов;

Сливочное масло;

Кетчуп — по вкусу;

Майонез — по вкусу;

Соль — по вкусу.

Рецепт пиццы из макарон:

Вчерашние макароны — основа будущей пиццы. Их следует поместить в емкость, затем разбить туда яйца, соль по вкусу и тщательно перемешать. Подготовленную основу нужно выложить в предварительно смазанную сливочным маслом форму для запекания и разровнять ее. Далее необходимо смазать макароны кетчупом и майонезом. Оба соуса важно распределить по всей поверхности основы равномерно. Затем на будущую пиццу в хаотичном порядке кладется нарезанная колбаса или другие ингредиенты, выбранные исходя из личных предпочтений. Это могут быть как грибы или ветчина, так и сочные помидоры или ананасы. Макаронная пицца готова к запеканию. Ее необходимо поставить в предварительно разогретую духовку и оставить там на 20 минут при температуре 180 градусов.

Чипсы

Макароны из вкусного гарнира к котлете могут легко превратиться в аппетитную закуску к фильму. Чипсы из этих изделий будут не только полезнее покупных снеков, но и ничуть не уступят им во вкусовых качествах.

Рецепт чипсов из макарон:

Ингредиенты:

Макароны — 100 граммов;

Мука — 1,5 ст. л.;

Крахмал — 1,5 ст. л.;

Куркума — 0,5 ч. л.;

Паприка — 0,5 ч. л.;

Соль — по вкусу;

Растительное масло для фритюра.

Рецепт макаронных чипсов:

Первым делом макароны следует смешать в емкости с крахмалом и мукой. Важно, чтобы рассыпчатые ингредиенты покрыли изделия равномерно. В сотейнике необходимо разогреть растительное масло. Затем аккуратно опустить во фритюр макароны. Обжаривать нужно до тех пор, пока будущие чипсы не станут румяными. Приготовленные макароны нужно достать с помощью шумовки и положить на бумажное полотенце. Затем изделия необходимо посыпать паприкой или другими приправами, исходя из собственных вкусовых предпочтений. Макаронные чипсы готовы.

Сладкий пирог

Если в холодильнике лежат макароны, которые очень не хочется повторно есть на обед или ужин даже в виде нового блюда, не стоит спешить их выкидывать. Из вчерашних макаронных изделий можно испечь вкусный десерт, который оценит и с большим удовольствием съест вся семья.

Рецепт пирога из макарон:

Ингредиенты:

Макароны любой формы — 200 граммов;

Яйца — 2 штуки;

Сливочное масло — 10 граммов;

Сахар — 2 ст. л.;

Орехи — по вкусу;

Любые сухофрукты — по вкусу.

Рецепт пирога из макарон: