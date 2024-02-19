«Это все настоящее»: как прошли съемки клипа рэпера ST в зоне СВО с участием росгвардейцев

Рэпер ST посетил зону СВО и снял клип на свою песню с участием росгвардейцев

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Песня «Дай ему сил» рэпера ST появилась недавно, но уже стала народным хитом. Почему певец решил записать клип именно на передовой, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Рэпер ST посетил зону Специальной военной операции (СВО). Правда, что музыкант рисковал своей жизнью? Почему он решил снять клип в приграничном районе? Кто получил главные роли? И как отнеслись к новой работе артиста бойцы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Обычно клипы рэперов — это дорогие машины, красивые девушки, роскошь. Но Александр Степанов, он же ST, сломал стереотипы. Съемки его нового видео прошли в окопах и блиндажах.

«Это все настоящее. Здесь нет ничего сделанного специально для этого клипа. Поэтому я надеюсь, что удастся зрителю полноту картины передать полностью», — рассказал актер Антон Мирошниченко.

Песня «Дай ему сил» вышла недавно. Но сразу стала негласным гимном российских бойцов. А ведь сначала Александр вообще сомневался, что сможет исполнить ее сам. И хотел отдать композицию другому артисту. Но после того, как выступил с ней перед росгвардейцами, передумал.

«Песня изначально совершенно не свойственна репертуару ST. Но когда я ее спел ребятам, и они спросили: „Чего не выпускаешь?“. Я действительно подумал: почему? И так она вышла», — поделился рэпер.

Музыкант решил: снимать видео на такую песню в павильоне неправильно. Поэтому отправился в зону СВО. То, что совсем рядом идут боевые действия, его не остановило. ST уже много раз приезжал в ЛНР и ДНР. Встречался с участниками спецоперации. И не понаслышке знает, как много для них значит такая поддержка.

«Когда появляются песни, когда приезжают артисты, когда наши парни понимают, что о них здесь думают, переживают и заботятся», — подчеркнул Степанов.

Рэперу было важно показать реальных героев. Поэтому в клипе приняли участие бойцы спецподразделения Росгвардии. А ее руководство помогло с организацией съемок. Для ребят, которые защищают родину, приезд знаменитого певца стал настоящим подарком.

«Вообще это последнее, что можно было ожидать от командировки. Мысленно мы не подготавливались к этому. И тут бах! Нам за один день говорят такое», — поделился боец Росгвардии.

«Такой творческий подход интересный, чтобы побыть поближе к людям, поближе к своим», — высказалась певица Таша Белая.

«Эти люди настоящие. Воины, солдаты просто искренне и естественно себя ведут. То есть им не нужно играть», — уточнила певица Ирина Йовович.

В некоторых сценах все-таки появляются профессиональные актеры. Они признались: работа в полевых условиях была сложной, но интересной.

«Это боец, который молится. Просит господа о том, чтобы сохранил его жизнь и вернулся домой. Посыл идет именно для наших ребят, чтобы они всегда помнили, что там, особенно на передовой, молитва, господь всегда помогут», — объяснил актер Мирошниченко.

«Я очень надеюсь, что, может быть, подтолкну людей делать больше таких песен. Потому что эти песни сейчас нужны», — подчеркнул музыкант.

ST надеется, что его клип понравится защитникам нашей страны. И поможет им не забывать: как бы ни было трудно, надо помнить: дома ждут родные и близкие.