Запрещено законом: какие растения категорически нельзя сажать на дачном участке

Фото: www.globallookpress.com / Horst Sollinger

Садоводы совершают большую ошибку, думая, что на своем участке могут выращивать все что душе угодно. Некоторые растения способны принести владельцам участка немало проблем, в том числе и с законом.

Многие дачники любят высаживать на участке различные вьюнки. Данные растения и выглядят красиво, и в уходе неприхотливы. Но с февраля 2024-го под запретом в России оказался один из его видов — ипомея трехцветная, так как семена популярного однолетника содержат галлюциногенные вещества. Стоит отметить, что это не единственное растение, за посадки которого можно пострадать.

Селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов эксклюзивно Пятому каналу рассказал, что ни в коем случае не стоит выращивать у себя на участке.

Запрещенные законом цветы и травы на даче

К группе запрещенных законами России растений относятся виды, содержащие наркотические и психотропные вещества. За выращивание таких культур на своем участке может грозить даже уголовная ответственность.

Перечень запрещенных культур указан в Постановлении Правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 934.

Таких растений довольно много, например:

Мимоза хостилис (растение вида Mimosa tenuiflora);

(растение вида Mimosa tenuiflora); Митрагина прекрасная (растение вида Mitragyna speciose) — Кратом;

(растение вида Mitragyna speciose) — Кратом; Роза гавайская (растение вида Argyreia nervosa);

(растение вида Argyreia nervosa); Голубой лотос (растение вида Nymphea caerulea);

(растение вида Nymphea caerulea); Грибы любого вида, содержащие псилоцибин или псилоцин ;

любого вида, ; Кактусы вида Lophophora williamsii, содержащие мескалин — психоделическое соединение.

— психоделическое соединение. Шалфей предсказателей (растение вида Salvia divinorum);

(растение вида Salvia divinorum); Эфедра (растение рода Ephedra L.);

(растение рода Ephedra L.); Мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L.) и другие виды мака рода Papaver, в составе которых присутствуют наркотические средства;

(растение вида Papaver somniferum L.) и другие виды мака рода Papaver, в составе которых присутствуют наркотические средства; Конопля (растение рода Cannabis);

(растение рода Cannabis); Кокаиновый куст (растение любого вида рода Erythroxylon);

(растение любого вида рода Erythroxylon); Кат (растение вида Catha edulis);

(растение вида Catha edulis); Ипомея трехцветная (растение вида Ipomoea tricolor).

Если на даче обнаружат какую-либо культуру из перечисленных, то на хозяина участка может быть возложено наказание в виде штрафа в размере трехсот тысяч рублей, принудительных работ до 480 часов или ограничения или лишения свободы до двух лет.

Вторая жизнь: что полезного смастерить из пустых консервных банок для дачи

Опасные для здоровья растения на даче

К этой группе относятся виды, содержащие какие-либо яды, токсины и другие потенциально опасные для человека вещества. Часть растений опасна при попадании внутрь организма, другие приводят к проблемам в процессе одного касания кожи или слизистых.

www.globallookpress.com / S. Derder

Список подобных растений, иногда встречающихся на обычных дачах, довольно обширный, например:

Галантус (подснежник) . «Посланник весны» является довольно токсичным и способен спровоцировать проблемы со здоровьем, в частности, с почками.

. «Посланник весны» является довольно токсичным и способен спровоцировать проблемы со здоровьем, в частности, с почками. Хмель . Это растение быстро распространяется и бороться с ним очень трудно, так как оно имеет глубокие и разветвленные корни. При этом у человека оно нередко вызывает аллергию, сопровождающуюся крапивницей, зудом, сыпью, а иногда и серьезным отеком.

. Это растение быстро распространяется и бороться с ним очень трудно, так как оно имеет глубокие и разветвленные корни. При этом у человека оно нередко вызывает аллергию, сопровождающуюся крапивницей, зудом, сыпью, а иногда и серьезным отеком. Аконит (борец) . Растение очарует дивными соцветиями. Однако сок этой культуры крайне ядовит. Его попадание на кожу даже в небольшом количестве вызывает раздражение и ожог. Если же он попадет внутрь организма, это может привести к поражению центральной нервной системы и параличу всего тела. Отмечались и летальные исходы после контакта с аконитом.

. Растение очарует дивными соцветиями. Однако сок этой культуры крайне ядовит. Его попадание на кожу даже в небольшом количестве вызывает раздражение и ожог. Если же он попадет внутрь организма, это может привести к поражению центральной нервной системы и параличу всего тела. Отмечались и летальные исходы после контакта с аконитом. Наперстянка . Эта красавица опасна и для человека, и для животных, поэтому на садовом участке ее быть не должно. Растение содержит в себе вещества, способные привести к остановке сердца.

. Эта красавица опасна и для человека, и для животных, поэтому на садовом участке ее быть не должно. Растение содержит в себе вещества, способные привести к остановке сердца. Лютик . Даже поверхностный контакт с цветком вызывает раздражение, а при попадании на слизистые происходит сильный ожог. Культура смертельно опасна для домашних животных.

. Даже поверхностный контакт с цветком вызывает раздражение, а при попадании на слизистые происходит сильный ожог. Культура смертельно опасна для домашних животных. Белладонна . Одышка, галлюцинации, тахикардия и судороги — перечень проблем, которые вызывают химические вещества, содержащиеся в этом растении.

. Одышка, галлюцинации, тахикардия и судороги — перечень проблем, которые вызывают химические вещества, содержащиеся в этом растении. Безвременник. Не только красивый, но еще и очень ядовитый представитель растительного мира. Вызывает сильнейшее отравление, иногда контакт с ним приводит к летальному исходу.

Лом, скребок или топор: как очистить площадку возле гаража ото льда

Быстро разрастающиеся растения на даче

Не рекомендуется высаживать на даче культуры, способные за короткий период времени захватить определенную территорию. Некоторые из них типичны для нашей местности, другие считаются инвазивными. Ко вторым относятся виды, которые активно распространяются вне своего естественного ареала обитания. В процессе зачастую они полностью вытесняют с дачи другую растительность из-за отсутствия сдерживающих факторов.

www.globallookpress.com/ Konstantin Mikhailov; 5-tv.ru

«Есть, например, очень активно растущие какие-то растения, которые постоянно приходится ограничивать, тот же топинамбур. Если вы его не будете выпалывать, у вас все топинамбуром зарастет. Или посадили терн у себя на участке и не ограничиваете. Да у вас через три года весь участок зарастет терном, и терн все „задавит“. А потом еще к соседям полезет, и с соседями будут проблемы», — поделился эксперт.

Можно привести много примеров подобных растений:

Портулак огородный . Этот вид выглядит довольно красиво (родственник садового портулака), но распространяется очень быстро и закрывает собой всю землю вокруг.

. Этот вид выглядит довольно красиво (родственник садового портулака), но распространяется очень быстро и закрывает собой всю землю вокруг. Страусник обыкновенный . Растение имеет очень мощную корневую систему, что способствует активному распространению. От выращивания нужно либо отказаться, либо исключить возможность расползания корней.

. Растение имеет очень мощную корневую систему, что способствует активному распространению. От выращивания нужно либо отказаться, либо исключить возможность расползания корней. Горец восточный . Данный вид отлично смотрится, но избавиться от него крайне сложно. В распространении семян по участку участвуют птицы, поэтому появиться может в любом месте.

. Данный вид отлично смотрится, но избавиться от него крайне сложно. В распространении семян по участку участвуют птицы, поэтому появиться может в любом месте. Амарант декоративный или краснолистный . Пользуется определенной популярностью и в декоративных, и в пищевых целях. Опасность этого вида связана с огромным количеством семян, число которых на одном растении достигает десятков тысяч.

. Пользуется определенной популярностью и в декоративных, и в пищевых целях. Опасность этого вида связана с огромным количеством семян, число которых на одном растении достигает десятков тысяч. Рожковая кислица . За приятной внешностью этой культуры скрывается огромная живучесть и способность к агрессивному семенному размножению. Оно происходит при помощи специальных стручков, которые по мере созревания раскрываются и разбрасывают семена на большое расстояние от материнского растения.

. За приятной внешностью этой культуры скрывается огромная живучесть и способность к агрессивному семенному размножению. Оно происходит при помощи специальных стручков, которые по мере созревания раскрываются и разбрасывают семена на большое расстояние от материнского растения. Рябинник рябинолистный . Неприхотливый кустарник с красивыми соцветиями умеет быстро распространяться и выживать даже при слабой освещенности, недостатке влаги и питательных веществ.

. Неприхотливый кустарник с красивыми соцветиями умеет быстро распространяться и выживать даже при слабой освещенности, недостатке влаги и питательных веществ. Рейнурция (горец сахалинский). Похожа на сакуру, что и делает ее популярной у части садоводов. В российских условиях не имеет естественных врагов и вредителей. Это приводит к быстрому росту и размножению. Корневая система уходит глубоко под землю, что усложняет сдерживание культуры.

Посадка на даче растений, способных на быстрый рост и размножение, требует готовности к контролю над их распространением как внутри вашей территории, так и за ее пределами. Далеко не факт, что соседи обрадуются «пришельцам» с чужих шести соток.