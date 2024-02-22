В ледяной власти: что принесет Снежная Луна 24 февраля 2024

Полнолуние в последний месяц зимы столкнет многих с трудностями, уготовленными Вселенной.

В завершение зимы 2024 года люди смогут вновь увидеть завораживающее космическое явление — полнолуние. Спутник предстанет во всей своей красе и озарит ночное небо ярким свечением 24 февраля. Небесное тело, находящееся в данной фазе в феврале, общепринято называется Снежной Луной. Считается, что энергии данного полнолуния достаточно, чтобы большинство сфер жизни человека подверглись изменениям.

В 2024-м мощность влияния округлившегося спутника Земли значительно приумножится. Это произойдет благодаря тому, что Снежная Луна выпадает на зеркальную дату, которая и без того наполнена особенной силой. Однако такое сочетание энергий вынудит распрощаться со стабильностью на все время полнолуния.

Какие шансы выпадут в период Снежная Луна и на что стоит обратить особое внимание, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Дарья Крюкова.

Дарья Крюкова

Астролог

Почему Снежная Луна получила такое название

Привычное многим название зимнее полнолуние обрело благодаря коренным жителям Северной Америки.

Согласно современным источникам, причина выбора такого нарицания достаточно проста и очевидна. Виновником возникновения термина «Снежная Луна» стало обилие снега, выпадающее в это холодное время года.

Особенность полнолуния 24 февраля 2024

Зеркальная дата, на которую выпадает грядущее полнолуние, наделяет время особенно мощной энергетикой. Благодаря этому период будет благоприятным для медитаций, визуализаций, ритуалов, загадываний желаний и различных практик.

Однако влияние Снежной Луны будет ощущаться не только 24 февраля, но и два дня до самой даты и два после. Данный временной промежуток окажется для большинства людей достаточно трудным.

«В это полнолуние Луна будет находиться в Деве, а Солнце в Рыбах в аспекте с Меркурием и Сатурном. Это самое нестабильное время», — рассказывает астролог.

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В период полной Луны люди с чувствительной нервной системой могут ощущать апатию, резкие перепады настроения, бессонницу и повышенную нервозность. Такое состояние может выбивать из колеи, но не стоит этому поддаваться. В трудные моменты желательно отложить все дела в сторону и сконцентрироваться на собственном психологическом благополучии.

«Луна в Деве, а Солнце в Рыбах — это про борьбу, внутреннее желание критиковать всех вокруг себя, придираться к мелочам. В противовес умению естественно адаптироваться и чувствовать все интуитивно», — объясняет эксперт.

На фоне сильного напряжения, которое будет ощущаться в полнолуние постоянно, многим захочется постоянства и стабильности. Однако достичь желаемого удастся далеко не каждому, ведь несговорчивость и упрямство не собираются покидать людские души на протяжении всей таинственной поры.

Также существует риск, что большинству придется забыть о спокойствии в рабочей сфере жизни. Обстоятельства извне могут заставить не только исполнять свои непосредственные обязательства, но и внезапно взять на себя новые поручения. Такая неожиданная загруженность способна окончательно лишить стабильности, которая крайне необходима планете дисциплины, Сатурну, находящейся в оппозиции с Луной.

Кто сильнее всех ощутит влияние Снежной Луны в феврале 2024

Негативное влияние февральского полнолуния сильнее всего ощутят на себе представители знаков зодиака Девы и Рыбы.

Справиться с подготовленными Вселенной невзгодами им будет труднее остальных. Также препятствия могут встретиться на дороге Овнов и Весов.

А среди счастливчиков, которым удастся ощутить позитивные изменения, окажутся Стрельцы, Львы и Водолеи.

Что стоит делать в период Снежной Луны в феврале 2024

Во время февральской Снежной Луны важно уделить особое внимание мелочам и сконцентрироваться на мелких деталях, даже если они кажутся совсем незначительными.

В период зимнего полнолуния стоит навести порядок в бумажных делах, стабилизировать рабочую сферу жизни и создать комфортную атмосферу дома. Это поможет максимально успешно преодолеть данную фазу небесного тела и не допустить возникновения эмоциональных качелей.

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Также во время Снежной Луны Вселенная будет благосклонна к искусству, поэтому рекомендуется заняться каким-либо творчеством. Также можно составить планы на дальнейшую жизнь, прописать на бумаге свои желания и уделить время практикам, привлекающим удачу, любовь и деньги.

«Можно написать на листке бумаги слова благодарности Луне за исполнение своих желаний. Нужно перечислить все то, чего вы очень хотите в настоящем времени, так, как будто это у вас уже есть и ваше желание сбылось. Например: „Благодарю тебя, Луна, за новую машину. Благодарю тебя, Луна, за повышение на работе“», — советует специалист.

Что нельзя делать в полнолуние 24 февраля 2024

Когда небосвод украсит яркий лунный диск, необходимо избегать принятия важных судьбоносных решений, заключений финансовых сделок, проведения крупных операций и подписания документов и контрактов. Серьезные шаги, совершенные 24 февраля, могут обернуться против самого человека. И даже если кажется, что никакой угрозы нет, стоит воздержаться и не искушать судьбу.

Помимо этого, не рекомендуется делать какие-либо косметические процедуры. А если таковые уже были запланированы, стоит перенести запись не менее чем на три дня вперед. Также не стоит давать и брать деньги в долг.