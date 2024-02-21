Целители-вредители: как отличить в интернете врача от шарлатана

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean; 5-tv.ru

Лайк, репост, рецепт и справка — какой процент выживаемости пациентов у лже-докторов?

Россияне массово пошли к лекарям из интернета. Онкология, диабет и полная слепота: как лжеврачи по ту сторону смартфона обещают вылечить от всех болезней?

Программа Пятого канала «Страна советов» проверила рекомендации блогеров-врачей у квалифицированного специалиста со стажем и узнала, насколько опасно лечиться по роликам из интернета.

«Взяли волка и козу, посадили их в соседние клетки. Коза нервничала, коза переживала. Через месяц коза умерла, просто умерла от страха», — рассказывает эксперт своим подписчикам.

Персонаж из видеоролика — точно не фермер. И коз не разводит.

«Первое и самое главное — надо понять, что унылые люди не выздоравливают», — авторитетно заявляет мужчина на видео.

Любителя пугающих рассказов на камеру зовут Дмитрий Раевский. Вылечит от диабета, аутизма, вернет зрение абсолютно слепым и даже спасет от рака. Так он утверждает.

«В 2018 году мне поставили диагноз „лимфома“, и с тех самых пор я искала методы воздействия для того, чтобы продлить себе жизнь», — вспоминает пострадавшая клиентка Наталья Корепина.

Она объясняет: когда слышишь онкодиагноз, готов поверить в любую сказку. Так женщина оказалась в центре Раевского в Турции.

«В один из дней у меня загорелось где-то вот здесь вот в носу, я сказала, что у меня жжет, и Дмитрий сказал: „Опа, а это вышел рак из тебя, теперь ты здорова“. Он себя называет волшебником, он себя называет магом, почти богом, поэтому ему это под силу», — перечисляет экс-пациентка.

Всего один прием Раевского обошелся Наталье в тысячу евро. И таких пациентов, как она — десятки, если не сотни. Как же их лечили?

«Таким способом, как наложение рук на тело, ну, на больные части тела. И они пели песни», — говорит пострадавшая Марина Калашникова.

Отчаявшиеся пациенты верили Раевскому. И вот почему: суммарное число подписчиков блогера — несколько миллионов человек.

«Изначально я была одна, потом через пару дней приехала еще одна девушка, моя подписчица, и еще через пару дней еще одна девушка приехала, то есть итого нас было трое. Его чуть ли не облизывают, а он вот сидит барин, которого обслуживают. И вот мы пришли, посидели, погорели от его сердца, как говорится, и ушли. И хочу сказать еще про этих двух девушек. Да, этих двух девушек уже нет в живых. Одна умерла через полгода, другая через год», — печально подтвердила Корепина.

Получается, доктор Раевский — кто угодно, но точно не волшебник. Сама Наталья находится в ремиссии благодаря тому, что вовремя обратилась к настоящим врачам. Так стоит ли верить целителям и врачам-блогерам?

Несколько видеорекомендаций людей, которые позиционируют себя как медики или народные целители, показали компетентному врачу-психиатру.

«Если ты можешь сделать „пффф“, то инсульт еще очень далеко за горизонтом. При этой вибрации никаких тромбов там образоваться не может», — заверяет врач из соцсетей.

«Вот то, что он предлагает, это преступная глупость. Если люди будут это повторять, с угрозой инсульта никак не спасет. Более того, я считаю это крайне опасным, потому что люди с предрасположенностью к инсульту не пойдут к доктору, а будут заниматься вот этой ерундистикой, считая, что они осуществляют профилактику инсульта», — утверждает Василий Шуров.

А другой человек дает подписчикам рекомендации по лечению язвенной болезни желудка.

«Берете и с утра тыквенное масло, любые бахчевые, арбузное масло холодного давления, все, 4 дня, слизистая поменялась, болезни нет», — советует он.

«Вот советы вселенской глупости. Цена вопроса перфорации язвы перитонит, онкология. И рассказывают, что не надо ходить к докторам, подписывайтесь на мой телеграмм-канал, пейте тыквенное масло. Ну, единственное, наверное, плюс тыквенного масла, что, наверное, не будет запоров утренних», — прокомментировал психиатр.

И что самое жуткое — здесь нет официальной медицинской статистики. Но есть энтузиасты, которые поймали уже не одного медика-блогера на лжи и даже учредили свою премию. Достается она как раз тем, кто обманывает о наличии ученых степеней или дает опасные советы.

«У нас есть экспертный совет, который оценивает этих людей. Если вам обещают исцеление от там каких-то сложных заболеваний, там, не вставая с дивана с помощью сока и там, не знаю, тыквенных семян, то есть, как бы, никакой нормальный специалист через интернет, не видя пациента, не посмотрев его, не послушав, не поставив диагноз, давать ему какие-то рекомендации по лечению не будет», — говорит редактор научно-просветительского портала, руководитель оргкомитета премии почетный академик ВРАЛ Александр Соколов.

До уголовного преследования доходит нечасто. Дмитрием Раевским заинтересовались следственные органы после массовых жалоб пострадавших. Его центр в деревне Борисово сейчас не работает.

«В ходе расследования уголовного дела следователями и криминалистами проведен осмотр дома, допрошены более 18 свидетелей, направлены поручения в другие регионы», — заявила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Лилиана Преображенская.

Как только разгорелся скандал Раевский решил «высасывать рак» и лечить песнями подальше от России. Успел сбежать до того, как завели уголовное дело.

«Дмитрия Раевского немедленно должны арестовать и отправить в следственный изолятор, найти всех пострадавших, у родственников всех, кто погиб. 25 лет это минимум должен получить, а вообще пожизненное. Столько смертей на его совести», — считает бизнесмен Андрей Ковалев.

Что делать, если хочется последовать советам врача-блогера? Юристы рекомендуют спрашивать у таких специалистов диплом. Человек, который ведет соцсети и называет себя врачом, не должен стесняться показать документ об образовании.

«Псевдоврачей достаточно много, которые попадают под проверку и фактически потом привлекаются к уголовной ответственности, поскольку выясняется, что никакого диплома нет. Диплом был куплен условно в интернете, в переходе, где угодно, но фактически образования медицинского нет», — рассказал адвокат Тимур Матвеев.

Проверить диплом можно также на сайте Рособрнадзора. Если же доктор отказывается продемонстрировать пользователям соцсети документ, тогда стоит от него отписаться. Любые советы по превентивному лечению могут отнять время. Если есть подозрение на какое-либо заболевание, самое лучшее, что можно сделать — получить диагноз у врача. Сделать это возможно только в профильном медицинском центре, который имеет соответствующую лицензию.