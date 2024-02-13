«Очень неприятно и волнительно»: почему звезда «Кадетства» опасается за свою жизнь

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актриса Елена Захарова рассказала, что ее преследует странный поклонник. Почему она начала бояться за свою жизнь, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Елена Захарова переживает за собственную жизнь. Что за навязчивый поклонник преследует артистку? И зачем он запрыгнул к ней на сцену во время спектакля? Как звезда сериала «Кадетство» пережила смерть старшей дочери и предательство мужа? И почему волнуется за младшую наследницу, которую родила в 42 года? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне всегда хотелось очень многого, наверное, и я всегда с юности привыкла работать много. Поэтому, когда возникали паузы, в них ты как раз начинаешь задумываться, да. Почему, собственно, думаешь. Конечно, у меня были мысли: а правильно ли я выбрала профессию», — призналась артистка.

Актриса Елена Захарова не представляет свою жизнь без камер и софитов. Она начала сниматься на втором курсе Щукинского училища. А по-настоящему известной стала после роли в сериале «Кадетство». Два года назад артистка столкнулась с неприятной стороной своей профессии. Ее стал преследовать странный поклонник.

«Мне страшно, когда у человека вообще нет никакой адекватности. И кто бы ему что ни говорил, он опять появляется. На нервы мне это действует очень сильно, конечно. Мне это очень неприятно и волнительно», — заявила артистка.

Елена вспоминает: после спектакля к ней подошел мужчина, представился Александром, вручил букет и письмо с признанием в любви. Тогда Захарова не обратила на него особого внимания. А теперь боится за собственную жизнь. Поклонник посещает ее выступления, летает за ней по городам России, караулит возле дома.

«Я очень испугалась, когда выступала как раз в Зарядье. Еще это было до Нового года. Он знает уже мою машину. Он меня стоял караулил. И мы подошли вместе к машине: мои родители, моя дочка, мои друзья. Нас было человек восемь. Он при них пытался схватить меня за руку и говорил: „Я ее люблю, я ее люблю“», — рассказала Захарова.

Однажды влюбленный мужчина не дождался окончания спектакля и запрыгнул к актрисе на сцену. Он пообещал, что добьется от Елены взаимности любой ценой. Вскоре выяснилось: фанат артистки состоит на учете у психиатра. Но полицейские, к которым обратилась Захарова, лишь развели руками.

«Он явно больной человек, да, потому что сказали, что он на учете у психиатра. Его в одном городе даже забирали в полицейский участок. Во Владимире. Администратору он сказал, что пойдет до конца. Что он имел в виду, никто не знает. Какой у него конец…» — уточнила артистка.

Но больше всего Захарова боится, что неадекватный фанат причинит вред ее шестилетней дочери Майе. Однажды он стал докучать Елене прямо на глазах у девочки.

Он один раз кидался мне на машину, ложился, и она испугалась. Она все время спрашивает: «Был сумасшедший?». Я говорю: «Да, был». Она говорит: «Мам, я за тебя боюсь». И мне за себя страшно. Кто его знает, чего у человека в голове, у больного», — сказала актриса.

Елена Захарова признается: Майя для нее — смысл жизни. В 2011 году актриса пережила страшную трагедию. Ее первая дочь Анна-Мария из-за врачебной ошибки умерла от острой вирусной инфекции. Девочке было всего восемь месяцев.

«У меня много было в жизни, наверное, ситуаций, когда я могла тоже и сломаться, и как-то очень сильно могла бы измениться, наверное. Но все равно человек должен верить в хорошее, да. Меня очень всегда танец спасал, профессия моя», — призналась артистка.

Муж Елены, бизнесмен Сергей Мамотов, почти сразу после смерти дочери выставил супругу с вещами за дверь.

«Я совершенно не ожидала такого удара с его стороны. Я просила подождать, но мне не дали. Я в стрессе собирала вещи. Врагу не пожелаешь такого пережить», — заявила Захарова.

В сложный период актрису спасла работа и вера. Она регулярно ходила в церковь и просила бога только об одном — возможности стать матерью. Ее мольбы были услышаны. В 42 года Елена родила дочь Майю.

«Многие после 40 боятся, а я всех уговариваю: рожайте, нельзя. Это такое чудо, это такое счастье — дети. Как бы ни было тяжело, бывает очень тяжело. Я понимаю, что седина прибавляется, и все. Потому что — дети как большая любовь, так и большой триггер вообще в твоей жизни, да. То, что какая нервотрепка, как ты за них переживаешь, и все. Но тем не менее это огромное счастье и божий дар», — высказалась актриса.

Личность отца ребенка Елена Захарова не раскрывает. Признается: отношения с этим мужчиной уже распались. Сейчас ее сердце свободно.

«У меня есть друзья. У меня есть такие прям хорошие друзья-мужчины. Раньше я не верила в дружбу между мужчиной и женщиной. Сейчас верю. Но я надеюсь, что будет и любимый, конечно, человек», — поделилась звезда.

Елена мечтает выйти замуж. Избранник должен быть умным, добрым и щедрым. А самое главное, чтобы смог защитить ее и дочь от неадекватного поклонника. Возможно, с появлением возлюбленного у Захаровой фанат поймет, что у него нет шансов, и оставит, наконец, артистку в покое.