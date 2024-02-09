Сам себе парикмахер: как выбрать качественную машинку для стрижки волос

Стилист Кошкарева советует при выборе машинки для стрижки смотреть на длину шнура и цену модели

Фото, видео: Валерий Шарифулин / ТАСС; 5-tv.ru

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Выбор машинки для стрижки — сложная задача. Справиться с ней помогут советы от профессионального стилиста.

Многие мужчины любят очень короткие стрижки, поэтому когда волосы немного отрастают, им снова приходится обращаться к профессионалам. Согласно статистике, мужчины ходят в парикмахерскую каждые три недели. Даже если стоимость одного похода не велика, то за год набегает приличная сумма.

Чаще всего мужчины отдают предпочтение обычной стрижке под машинку. Сделать такую прическу особого труда не составляет. Чтобы сэкономить, можно приобрести специальное устройство и делать прическу дома. Как выбрать качественную машинку для стрижки, ранее рассказывала «Самая полезная программа».

Какие бывают машинки для стрижки волос

Существует несколько видов машинок для стрижки волос. Основными из них являются триммеры и обычные машинки. Они используются для разных целей.

«Триммером можно делать вырезы. Также можно делать плавные линии. Обычной машинкой мы просто создаем форму и текстуру», — поделилась тонкостями работы стилист, чемпионка мира по парикмахерскому искусству Нелли Кошкарева.

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Благодаря триммеру, можно делать красивые узоры на голове. Но такое искусство под силу лишь мастерам. Да и не всем клиентам хочется выделяться. Мужчин зачастую устраивает и простая прическа-«ежик». Ее сделать может каждый при помощи обычной машинки для стрижки.

На что нужно обратить внимание при выборе машинки для стрижки

В первую очередь следует обратить внимание на материал лезвий у обычной машинки для стрижки. У каждого вида есть плюсы и минусы:

ножи из нержавеющей стали прочные, но они сильно нагреваются, поэтому и тупятся гораздо быстрее, поэтому требуют регулярной заточки;

керамические лезвия почти не нагреваются и потому дольше остаются острыми. Но у них есть существенный минус — хрупкость.

«Если случайно упала машинка, то все это может поломаться в отличие от стальной. Для дома если есть вероятность падения, то, конечно, лучше будет именно стальная», — порекомендовала эксперт.

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Если покупатель решил выбрать ножи из нержавейки, то стоит отдать предпочтение лезвиям с алмазным или титановым напылением. Они, как утверждают парикмахеры, прослужат дольше.

При покупке машинки надо посмотреть и на тип крепления подвижных блоков. Быстросменные можно снять одним движением буквально за секунду. Если крепления на винтах, придется повозиться.

Есть еще один важный совет. Перед тем как нести товар на кассу, обязательно надо попросить продавца включить машинку. Дело в том, что лезвия и аккумуляторы считаются расходными материалами, поэтому гарантия на них не распространяется. А значит, даже в случае заводского брака вернуть полную стоимость машинки не удастся.

Какой тип питания должен быть у машинки для стрижки

Еще один важный момент, с которым нужно определиться еще до покупки — тип питания машинки. В магазинах есть приборы:

сетевые,

аккумуляторные

комбинированные.

У каждого из этих видов есть свои плюсы и минусы. Если машинка работает от сети, это сильно ограничивает движение во время стрижки. Если от розетки до зеркала большое расстояние, то сделать идеальную прическу не получится. Зато она никогда не разрядится.

«Нужно обратить внимание на длину шнура. Она должна быть удобная», — посоветовала стилист.

Пользоваться машинкой на аккумуляторе намного комфортнее. Ей можно стричься не только дома, но и в дороге, в командировке или в отпуске. Но и у нее есть свои минусы.

«Нужно обратить внимание на объем аккумулятора. Надо, чтобы его хватало на несколько стрижек. Такие машинки не очень хороши тем, что если аккумулятор сел, то мы не можем вставить питание и продолжить работу», — ответила стилист.

Оптимальным считается комбинированный тип питания. Такой прибор может работать как автономно, так и от электросети.

Влияет ли цена на качество машинки для стрижки

Цены на машинки с комбинированным типом питания имеют большой диапазон. Чтобы проверить качество таких устройств приобрели модели за 900, 1800 и три тысячи рублей.

Несмотря на различия в стоимости, у всех одинаковые показатели, кроме насадок. В дешевой машинке они несменные. Это уже первый минус, так как, по словам стилиста, регулируемые насадки, как у двух образцов подороже, лучше справляются с задачей и не накапливают в себе отрезанные волосы, что увеличивает срок службы прибора.

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В ходе первого эксперимента выяснилось, что чистота среза лучше у дорогой модели.

«Она намного лучше убирает волосы. Нет ярчайших пластинок. Также она очень хорошо, плавно идет и срезает без какого-то дополнительного усилия в испытании на чистоту среза победила дорогая модель», — сообщила специалист.

При стрижке более дешевыми устройствами на голове модели волоски были острижены неравномерно, а кое-где даже появились небольшие проплешины.

Сложным испытанием для машинки всегда становятся густые и длинные волосы. Данные образцы проверили и по этому показателю. В этом эксперименте дешевая машинка показала неплохой результат. А модель среднего ценового сегмента «отказалась» выполнять задание и просто сломалась в процессе стрижки. Лучший результат снова продемонстрировал дорогой образец. Его лезвия плавно скользили, а волосы не забились в насадку.

Но все модели машинок ждало еще одно испытание, в ходе которого проверили насколько долго образцы могут работать без подзарядки.

«Производитель заявляет, что каждая машинка работает от 40 до 60 минут. Мы включим каждую из них одновременно и посмотрим, насколько долго проработает каждая из этих машинок», — пояснила стилист.

Раньше всех отключилась машинка за 1800 рублей. Она проработала 38 минут. Дешевая модель также показала не лучший результат. Она продержалась на четыре минуты дольше. Лидером этого испытания вновь стал дорогой образец. Машинка отработала 56 минут.

«Я рекомендую все-таки не экономить и купить себе сразу хорошую машинку, с которой вам будет легко, просто и комфортно», — посоветовала эксперт.

Как ухаживать за машинкой для стрижки волос

Чтобы машинка служила долго, за ней нужно правильно ухаживать. Для этого необходимо соблюдать всего два правила: после каждой стрижки очищать инструмент от волос и аккуратно смазывать лезвия специальным маслом.