Никаких белых разводов: чем защитить обувь от едких дорожных реагентов

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Зимой обувь пачкается и портится из-за неблагоприятного воздействия соли и химикатов, спастись от которых поможет специальное средство.

Зима — серьезное испытание не только для водителей, но и для пешеходов. На улице одной Москвы за сезон высыпают больше 300 тысяч тонн реагентов. Смесь из соли и химикатов эффективно топит лед, но при этом убивает обувь.

Что такое антисоль? В каком виде продается? Какой продукт лучше поможет справиться с реагентами на ботинках? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Как работает антисоль для обуви

По словам менеджера-технолога обувного производства Александра Останина, соль проникает глубоко в структуру материала и оказывает на него негативное воздействие.

«Подошва тоже может начать расслаиваться, отклеиваться. И, собственно, сама по себе соль, благодаря тому, что она воздействует на клей, на саму структуру обуви, приводит ее в негодность», — объяснил он.

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Защитить обувь можно. Для этого перед каждым выходом на улицу нужно обрабатывать материал водоотталкивающей пропиткой. Но если на коже и замше уже появились солевые разводы, избавиться от них непросто. Обычной водой точно не смоешь. Но не так давно на рынке появились специальные очистители. Такие средства называют антисоль.

«Они бывают в виде салфеток, пены, спреев. Все в зависимости от того, каким форм-фактором вам удобно пользоваться», — рассказал эксперт.

Производители обещают, что антисоль уберет разводы и пятна за считанные минуты и при этом не навредит обуви. В экспериментах участвуют два средства средней ценовой категории: спрей за 350 и пропитка с губкой за 400 рублей.

«Если мы говорим о составе антисолевых средств, то в целом они все состоят из двух, можно сказать, ингредиентов. Это вода и небольшое количество растворителя, который, собственно, эту соль вымывает», — объяснил специалист Останин.

Какое средство для обуви работает лучше против соли

Качественный очиститель должен работать на любой обуви. В данном случае средства тестируют на самых популярных материалах — коже и нубуке. Для этого понадобятся две пары ботинок. А еще те самые дорожные реагенты.

«Мы взяли реагент, растворили его в воде. Обильно залили нашу новую обувь водой. Высушили. И посмотрели, во-первых, как реагирует обувь на соли и сам реагент, что с ней происходит от взаимодействия с ними при высыхании», — рассказал менеджер-технолог обувного производства.

На ботинках сразу же появляются белые разводы. Примерно так выглядит обувь, если ее не чистить хотя бы неделю. По словам эксперта, можно даже разглядеть кристаллики соли, которые образовались после высыхания воды. Они остались на поверхности.

А теперь нужно попробовать вернуть обуви первоначальный вид. Сначала надо смахнуть тряпкой крупные кристаллы соли. Теперь можно пускать в ход купленные средства. Первой в ход идет пропитка. Флакон встряхивают и наносят состав с помощью мягкого аппликатора на кожу и нубук. После этого антисоль оставляют впитываться буквально на пять минут. Затем излишки средства убирают салфеткой и просушивают ботинки феном.

«Результат виден. Обувь очистилась. Что нубук, что кожа стали чистыми. Практически как были изначально», — подчеркнул Останин.

Все то же самое проделывают и со спреем. Но он справляется не на 100%. Нубук стал чистым, а вот на коже все еще остаются сильные разводы. Так что пропитка пока лидирует.

«Пропитка — это все же губка, которая, естественно, на кожу воздействует под давлением, что немножко глубже заставляет проникнуть туда само средство, чем спрей. Спрей — это все-таки поверхностная обработка», — уточнил эксперт.

Может ли антисоль защитить обувь

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Производители обещают, что антисоль не только убирает разводы, но и защищает обувь во время прогулки по улице.

Чтобы это проверить, нужно взять новую обувь из того же ноутбука и кожи. Два ботинка обрабатывают пропиткой, а два — спреем. Средствам дают высохнуть, а после пускают в ход реагенты. Затем поверхность высушивают феном. Теперь можно оценить результат.

«Оба средства на нубуке оставили, наверное, защитный слой, потому что после обработки солью и высыхания ее было прям минимальное количество заметно. То есть в целом первозданный вид практически сохранен», — отметил менеджер-технолог обувного производства.

А вот на коже в обоих случаях появляются солевые разводы. Так что лучше защищать обувь специальной водоотталкивающей пропиткой, а очиститель использовать по назначению.

Какое средство для обуви расходуется экономнее

В следующем испытании проверяют расход выбранных средств. Для чистоты эксперимента берут два новых флакона и два новых ботинка. Один обрабатывают спреем, второй — пропиткой. Составы наносят по периметру круг за кругом. Спрея хватает на 14 кругов или на семь пар обуви. Пропитка с губкой оказывается почти в два раза экономичнее — 27 кругов или 13 пар.

«Точечный очиститель будет чуть более удобен и аккуратен. И, соответственно, у него из-за этого будет меньший расход», — объяснил специалист.

Победитель очевиден. Если нужно очистить обувь из кожи или нубука от реагентов, лучше выбрать антисоль в виде пропитки с аппликатором. Она глубже проникает в материал, легко наносится и к тому же такого средства хватит надолго.