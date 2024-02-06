«Будто чего-то не хватает»: как живет Константин Соловьев после третьего развода

Фото, видео: Елена Никитченко / ТАСС; 5-tv.ru

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Константин Соловьев продолжает привыкать к роли холостяка. Как у него складываются отношения с детьми от двух браков, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Откровенное интервью актера Константина Соловьева. Почему звезда сериалов развелся с третьей женой? И как чувствует себя в роли холостяка? Из-за чего он не общается со старшими сыновьями? И как артист едва не умер на съемочной площадке? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я спокойный, рассудительный. Но так как я актер, меня заносит иногда в фантазиях, эмоционально. Может занести. Но это, понимаете, актерская, как говорится, профессия дает побочку такую», — заявил актер.

Прежде чем стать известным, Константин Соловьев попробовал себя в других профессиях. Он был моделью Дома моды Вячеслава Зайцева, медбратом и полицейским. В дальнейшим этот опыт помог ему вживаться в роли. Сейчас на счету актера более 130 работ: «Маросейка, 12», «Марш Турецкого», «Земский доктор». Особенно хорошо ему даются образы брутальных мачо.

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«Я мог делать каскадерские трюки, но когда я был молодой как раз, безбашенный. Мне нравилось это все. В принципе, мне сейчас тоже нравится, но сейчас потяжелее», — отметил артист.

Соловьев признается: в 50 лет уже не хочется рисковать своим здоровьем. Однажды во время постановочной драки актер получил травму ребра. А в следующий раз его едва не утопили.

«Решили допрашивать, типа водой заливать… И в рот. Конечно же, они перестарались, и я чуть не утонул на площадке. Это, конечно, было бы замечательно. Они так лили-лили-лили, и если бы я не начал отталкивать, то я бы, конечно, задохнулся», — рассказал Константин Соловьев.

Артисту не раз приходилось поправляться и худеть ради роли, испытывать боль и неудобства. Но он не видит себя в другой профессии. Когда началась пандемия, Соловьев остался без работы. Из-за безденежья актер стал подрабатывать в такси.

«Когда меня узнавали, мне было не очень приятно. А что делать? И, видимо, от того, что я не хотел этого делать, у меня прям ноги разболелись, колени именно. Какие-то прям были раздутые так, что невозможно. Я думаю: все, надо идти к врачу», — поделился он.

Сейчас Константин снова востребован. Снимается сразу в нескольких проектах. Соловьеву нужно обеспечивать детей. Их у него четверо от двух браков. Младшей дочери пять лет.

«Она пока любит всех. Она пока такой солнечный ребенок», — уточнил актер.

Константин Соловьев — холостяк. Год назад он развелся. Бывшая жена Анастасия Ларина и двое дочерей живут в его квартире, за которую он выплачивает ипотеку. Сам артист снимает жилье неподалеку. О причинах расставания с супругой не говорит. Лишь намекает на ее предательство.

«Человек должен хотеть быть с тобой рядом. Вот и все. Если не хочет, чего держать-то тогда? Тут очень сложно, больно, но придется отпускать… Я ушел просто напросто. Я снял квартиру и просто ушел. А вранье и ложь — это самое дурацкое, что может быть в отношениях, в семье», — объяснил он.

С третьей женой Анастасией Лариной Соловьев прожил почти 11 лет. Их отношения начались со скандала. СМИ писали: молодая танцовщица увела актера из семьи, где подрастали двое сыновей. Обманутая супруга долго пыталась вернуть Константина обратно, но не вышло. После этого дети перестали общаться с отцом. Да и он не стремится наладить контакт со старшими наследниками. Хотя и помогает финансово.

«Рановато, мне кажется. Я говорю, должно пройти какое-то время. Все должны вырасти, успокоиться, постареть и так далее, и так далее. И потом посмотрим, как это все будет», — подчеркнул Константин Соловьев.

Бывшие жены актера Константина Соловьева объединились против него

С дочерьми актер ведет себя иначе. Он окружил их вниманием и заботой. И даже сделал татуировку в честь них.

«У меня здесь на груди фотография есть: я и мои девочки на мне сидят, на плечах. Она для меня значит, что девчонки у меня всегда будут на плечах сидеть», — рассказал Соловьев.

Артист признается: после долгих лет налаженного быта ему непросто жить одному.

«Есть профессия и все такое, но все равно ощущение, как будто чего-то не хватает», — признался он.

Анастасия и Константин сейчас поддерживают общение только ради детей.

«Девчонки, конечно, всегда со мной. То есть они приходят обязательно. Сейчас-то, конечно же, мне надо сделать, потому что я что-то слишком погрузился в семейную жизнь, я так понимаю. И как-то тяжеловато мне оттуда выходить. Погрузился в семью и жену, и все-все-все для этого, а тут надо мне все-таки собой заняться», — объяснил Соловьев.

Артист уверен: он еще встретит девушку, с которой создаст семью. Красота и статус избранницы не имеют для него значения. Главное, чтобы она ждала его с гастролей и не ревновала к поклонницам.