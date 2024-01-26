Любовь не знает слова «война»: как в блокадном Ленинграде играли свадьбы

Фото, видео: © РИА Новости / Борис Кудояров; личный архив семьи Чайка и семьи Фроловых; 5-tv.ru

Несмотря на тяжелые условия, жители оккупированного города продолжали создавать семьи.

Многие жители блокадного Ленинграда признавались, что в одиночку во времена сложных физических испытаний выжить было невозможно. В суровые зимы 1941-1944, когда столбик термометра неоднократно опускался до минус сорока, чтобы умереть достаточно было только не вставать с кровати, тем самым перестав бороться за жизнь.

Мощным источником сил и энергии становилась любовь. Бурные эмоции, нежные письма и трогательные встречи помогали хотя бы на время отвлечься от горестей и продолжать верить в счастливое будущее.

Как стук любящих сердец становился гимном жизни к 80-летней годовщине полного снятия блокады Ленинграда, эксклюзивно Пятому каналу рассказала руководитель исследовательского проекта «Блокадные свадьбы» Валерия Рылеева.

Сколько свадеб было сыграно во время блокады

Оккупированный фашистами город жил. В Ленинграде во время блокады работали театры, проводились концерты, устраивались танцы. Не закрывались в это тяжелое время и загсы, но туда чаще всего обращались, чтобы зарегистрировать смерть кого-то из близких. В суровые зимние дни число погибших составляло до четырех тысяч человек в сутки.

Однако в Ленинграде рука об руку со смертью шествовала любовь. И молодые люди парами с улыбками на лицах приходили в отдел ЗАГС, чтобы зарегистрировать отношения.

Работавшие там женщины обычно сухо поздравляли новобрачных, некоторых невест даже пытались отговорить от регистрации, но решение молодых было твердым.

«Всю блокаду я был на Ленинградском фронте. Мне памятен Ораниенбаумский плацдарм, прорыв блокады, снятие блокады. Но особенно запомнился день 29 августа 1943 года. Это был день моей свадьбы», — писал фронтовик Александр Изотов об этой важной дате своей жизни.

Желание людей создавать семьи было одним из главным признаков того, что город ни за что не сдастся врагу.

«За 872 дня блокады в Ленинграде было зарегистрировано 14 878 браков, согласно статистике комитета по делам ЗАГС. Смею предположить, что могло быть зарегистрировано больше, потому что браки могли быть оформлены в политуправлении фронта, в домоуправлении в Ленинграде», — поделилась Валерия Рылеева.

Доподлинно неизвестно, все ли влюбленные играли свадьбы или после росписи просто возвращались домой. Однако есть сведения о 23 парах, которые отпраздновали это важное событие.

У каждых молодоженов была своя история любви, но многие из них уверяют, что если бы не война, они могли и не встретиться. Кто-то познакомился на молодежном вечере, другие — в очереди за хлебом. Некоторые женихи и невесты давно знали друг друга и вновь увиделись во времена блокады. Не все молодые решались устраивать торжество в суровый период, но чувства подталкивали их поспешить и насладиться тем временем, что им отвела судьба.

Как вспоминали многие ветераны, отношения между людьми в суровый период блокады Ленинграда вышли на другой уровень. Взаимопомощь и поддержка стали цениться как никогда. Возможно, именно те испытания закалили и сплотили пары настолько, что они впоследствии прожили долгую и счастливую совместную жизнь. Так, супруги Гавриловы, сыгравшие свадьбу 15 ноября 1943-го прожили вместе 67 лет.

Как праздновали свадьбы в блокадном Ленинграде

Сейчас кажется немыслимым, что через грохот снарядов в холодном и голодном городе из некоторых квартир раздавалась музыка и веселые крики «Горько!». Однако свадьбы в блокаду кардинально отличались от привычных современных церемоний. У молодоженов тогда не было ни марша Мендельсона, ни колец, ни пышных нарядов. Но оттого, наверное, и счастье новобрачных казалось ценнее и сильнее.

Павел Александрович и Лариса Михайловна Чайка сыграли свадьбу 7 августа 1943 года. Фото: Личный архив семьи Чайка

Молодость, несмотря на муки дистрофий и тяжелых физических нагрузок, давала о себе знать. Девушки в главный день своей жизни стремились выглядеть красиво, ведь им предстояло не просто расписаться в загсе, а вступить в новый период своей жизни.

Несмотря на то, что свадебных платьев тогда было не найти, невесты искали красивые наряды. Кто-то отдавал предпочтение самым лучшим платьям в своем гардеробе, например, выходили замуж в одежде, оставшейся с выпускного вечера. Иногда искали наряд у подруг или перешивали одежду мам или бабушек. Родственницы не задумываясь расставались с белыми ночными сорочками. В двух семьях Санкт-Петербурга до сих пор бережно хранятся свадебные платья того времени.

«Одно из этих платьев шилось специально к свадьбе для невесты Ларисы Михайловны Лобановой, в замужестве — Чайки. Оно сшито из шелка и украшено кружевом. Второе — венчальное — было <…> перешито из шелковой сорочки бабушки жениха. Это платье Варвары Митрофановны Мясоедовой, в замужестве — Фроловой», — рассказала эксперт.

Варвара Митрофановна на свадьбу вместо фаты надела на голову тонкий пуховый оренбургский платок. Это был важный свадебный атрибут, так как пара решила обвенчаться. Для обряда супруги даже нашли кольца. У жениха было отцовское, которое он оставил себе, а невеста попросила украшение на время. Сведений о том, что у других пар ленинградцев были обручальные кольца, нет.

Свадебные наряды, если не удавалось найти что-нибудь особо торжественное, старались чем-то украсить. Например, одна пара молодоженов приколола к одежде небольшие еловые веточки.

Перед регистрацией некоторые невесты обращались и за услугами парикмахеров. За какие-либо продукты, ценившиеся тогда практически на вес золота, мастер преображал юных влюбленных. В красивом платье и с прелестной прической юные особы шли под венец. Ведь девушки, истощенные и изможденные, даже в ту непростую пору оставались собой и хоть на этот праздник хотели немного принарядиться и почувствовать себя красивыми.

Как устраивали праздничные застолья

Шумные и веселые свадебные застолья своим настроением и атмосферой походили на те, что были до войны. Хозяева заводили патефоны, у кого они были, и устраивали танцы. Популярными в те годы были лирические композиции Вадима Козина и Георгия Виноградова.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/890038/track/8535593">Забытое танго</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/700754">Вадим Козин</a> на Яндекс Музыке Столы для гостей покрывали белыми скатертями, но вот угощениями молодожены и их семьи порадовать близких не могли. С продуктами было очень тяжело, поэтому еду для торжества собирали по друзьям и соседям, чтобы на совместном празднике разделить все поровну.

Некоторые молодожены старались получить усиленные пайки, чтобы хоть что-нибудь поставить гостям. Дополнительную порцию давали, например, донорам крови. Доподлинно известно, что одна пара решилась на такой шаг.

«Для того, чтобы накрыть свадебный стол, Варвара Митрофановна, Александр Владимирович, их мамы, сестры невесты сдали кровь. Донорам давали усиленный паек, [в который входили] даже белый хлеб, консервы и крупы. И из этого всего приготовили праздничный обед», — прокомментировала специалист.

Скудность торжественного банкета в иных случаях пытались замаскировать. Например, на простой турнепс (овощ, похожий на репу) клали тонким слоем свеклу.

Наиболее интересно к организации торжества подошли друзья живописца Ярослава Сергеевича Николаева и актрисы Марии Григорьевны Петровой. Молодожены праздновали свадьбу в Союзе художников. Когда они пришли на торжество, на столе, покрытом белой скатертью, лежали тарелки.

Александр Владимирович и Варвара Митрофановна Фроловы сыграли свадьбу 20 июня 1943 года. Фото: Личный архив семьи Фроловых

«Мы видим накрытый стол,<…> а на нем икра, рыба, еще рыба — масса яств. Глаза разбегаются, но потом привыкают, что это все нарисовано, вернее, написано, изумительно написано большими художниками. <…> А в середине стола маленькая тарелочка с подлинным ленинградским блокадным хлебом», — указывали в своих воспоминаниях супруги.

Привычных напитков на свадьбах, конечно, не было. Вместо этого в воде разводили одеколон и его наливали в рюмки и бокалы.

Что дарили на свадьбу в блокадном Ленинграде

Самым желанным подарком на свадьбу, конечно, была еда. Однако не каждый мог преподнести что-то съестное. Вторым по значимости подарком считались духи, из которых готовили праздничные напитки. Бокалы с разведенной в воде «Красной Москвой» или хвойным одеколоном с поздравительными тостами поднимали за здоровье новобрачных.

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Однако некоторые друзья преподносили невероятные по тем временам сюрпризы. Например, сослуживец мужа Веры Константиновны Гавриловой преподнес новобрачной живые цветы, видимо, выменянные на продукты в Ботаническом саду.

Регистрировали свадьбы и на линии фронта. Например, когда поздравляли молодых в зенитной батарее, расположенной у Пулковских высот, гости откуда-то достали бочонок пива, а еще выложили землянку ромашками.

Как молодожены нарушали заведенные правила в блокадном Ленинграде

Свадебные фотографии того времени — большая редкость. Далеко не все потомки жителей блокадного Ленинграда могут похвастаться такими архивными материалами, так как делать снимки в городе простым гражданам строго запрещалось законом. Однако на сохранившихся кадрах можно увидеть невероятную любовь и нежность, с которой молодожены смотрят друг на друга.

«На свадьбе трудно было сделать фотографии и причин этому две. Ленинград находился на военном положении, и снимать без специального разрешения было запрещено, а вторая — у населения просто не было фотоаппаратов, или их было крайне мало, только у тех, у кого было специальное разрешение на съемку», — прокомментировала эксперт.

Дело в том, что фотоаппараты, радиоприемники, велосипеды, лыжи, бинокли в начале войны изымали у населения, чтобы передать армии. После блокады имущество возвращали хозяевам.

Но на Невском проспекте фотоателье продолжало работать. Желание запечатлеть себя в день свадьбы даже спасло жизнь супругам Изотовым. После того, как новоиспеченные супруги пришли и стали ждать своей очереди, начался обстрел. Офицер, который незадолго до этого вышел на улицу, погиб. К молодоженам должны были присоединиться родные, поэтому новоиспеченные муж и жена боялись, что и они пострадали. Но все обошлось.

«К счастью, они переждали его [обстрел] в диспетчерской на улице Зодчего Росси. И мы все-таки сфотографировались на память. И вот десятилетия спустя не эта фотография стоит у меня перед глазами, а та картина, которую я увидел на Невском проспекте», — писал Изотов.

В веселый праздник, праздник жизни и ее превосходстве над смертью не соблюдали и некоторые другие правила. Например, супруги Ярослав Сергеевич Николаев и Мария Григорьевна Петрова вышли из загса, когда начался обстрел. Вместо того чтобы спрятаться в бомбоубежище и переждать, молодожены пошли по улице. Передвигаться по городу во время налетов строго запрещалось. За правонарушение новобрачным выписали штраф в 35 рублей. Сумма стала для пары символичной. Вместе муж и жена прожили 35 счастливых лет.

К сожалению, многие истории любви в блокадном Ленинграде так и остались неизвестными. Однако сам факт того, что в суровый период жители города продолжали любить, сострадать и верить в лучшее, является подтверждением их стойкости и мужества. Вероятно, именно душевные переживания и забота о близких позволили им выстоять.