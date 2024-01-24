Полторы секунды до ядерной войны: что такое часы Судного дня и как они работают

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Каждое движение стрелки на циферблате знаменитых часов Судного дня вызывает переполох в разных уголках планеты.

Часы Судного дня остановились всего в 90 секундах до глобальной катастрофы. Это самое близкое к предполагаемому старту ядерной войны значение за последние 77 лет.

Что такое часы Судного дня

Семьдесят семь лет назад, 6 и 9 августа 1945 США скинули две атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Тогда погибло более 300 тысяч человек.

Спустя два года создателями первой американской атомной бомбы запустили проект в журнале Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков». Он представляет из себя обычный часовой циферблат с двумя стрелками, однако вместо привычного значения полдня или полуночи принимается запуск ядерного оружия и начало ядерной войны.

Проект назвали часами Судного дня, поскольку судным днем в религиозном смысле именуется последний день существования мира, после которого всех людей ждет неотвратимый страшный суд, на котором каждого оценят по его поступкам и признают грешником или праведником. В переносном смысле часы можно также назвать таймером конец света.

Чем ближе минутная стрелка к полуночи, тем напряженнее считается международная обстановка. Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала при помощи приглашенных экспертов, среди которых 18 лауреатов Нобелевской премии.

Когда переводят стрелки часов Судного дня

Эксперты анализируют мировую обстановку для того, чтобы оценить текущую угрозу начала ядерной войны. В частности, они обращают внимание на совокупность следующих моментов:

Вооруженные конфликты, мировой ядерный арсенал, испытания ядерного оружия.

Специалисты прогнозируют опасные последствия конфликтов в тех или иных очагах напряжения, следят за расходами крупных стран на вооружение и проводимыми испытаниями новых видов техники.

Изменение климата.

Уровень выбросов парниковых газов, доля чистой энергетики (возобновляемых источников энергии), темпы повышения температуры на Земле также приближают конец света, по мнению ученых.

Биологические угрозы.

Лабораторно выведенные смертоносные вирусы, эпидемии и небезопасное слияние биологических разработок с технологиями искусственного интеллекта также представляют угрозу для планеты.

Искусственный интеллект.

Применение искусственного интеллекта в военных целях может привести к катастрофы, опасаются эксперты.

Сколько раз переводили часы Судного дня

Последние два года часы находятся на пугающе минимальном расстоянии от финала — 23:58:30. В начале 2023 года до полуночи на часах осталось всего 90 секунд, и такое самое малое расстояние за всю историю часов сохраняется по сей день.

Всего стрелки часов меняли свое положение 25 раз. Изначально их установили в 1947-м на семь минут до полуночи.

После испытания Советским Союзом своей первой ядерной бомбы часы стали показывать в 1949-м 23:57. А когда две сверхдержавы, СССР и США, испытали в 1953-м термоядерные бомбы, значение поменяли на 23:58.

В 1962-м, в период Карибского кризиса, мир действительно был в двух шагах от ядерной войны, однако часы Судного дня тогда не успели перевести. К счастью, конфликт удалось быстро разрядить, и проект не зафиксировал опасности.

Самые хорошие показатели на циферблате отображались в 1991-м — 23:43. Тогда СССР и США подписали договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I), а через несколько месяцев Советский Союз прекратил свое существование и распался.

Второе самое далекое от полуночи положение стрелок часов Судного дня было зафиксировано в 1995-м, когда из стран бывшего СССР началась «утечка мозгов» и ядерных технологий на Запад.

В 2018-м часы Судного дня перевели на опасную отметку в 23:58 в связи с ростом напряженности в мире и ядерными испытаниями в КНДР. В 2020-м стрелки приблизились к финальной черте еще на 20 секунд после нового витка обострения из-за прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД с 1988 по 2019) и конфликта между США и Ираном.

В 2023-м стрелки передвинули еще на 10 секунд ближе к концу света в связи с конфликтом на Украине и угрозами повреждения Чернобыльской и Запорожской АЭС. Кроме того, опасения вызвали новые испытания баллистической ракеты средней дальности в Северной Корее и воинствующая риторика лидера страны Ким Чен Ына.

Реальна ли угроза на часах Судного дня

По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ имени Ломоносова, доктора исторических наук Юрия Рогулева, важно помнить, что обозначения на циферблате — условные.

«Это чисто символическая шкала, она просто показывает степень обострения с точки зрения этих ученых. У них там свои меры весов, как они оценивают критерии. Ведутся переговоры об ограничении или не ведутся, уменьшается количество соглашений или не уменьшается, растет число военных конфликтов или нет», — отметил он.

Эксперт добавил, что в мире фиксируется повышение опасности и потенциального применения ядерного оружия, но случится это или нет, зависит от мировых лидеров.

При этом сами владельцы часов Судного дня неоднократно заявляли, что их проект служит важным напоминанием политикам и военным. Так, президент издания, доктор философских наук Рэйчел Бронсон подчеркивала, что долго не меняющееся время на часах нельзя считать показателем стабильности мира.