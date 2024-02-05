Лишь бы не сгинуть в полынье: что делать, если провалился под лед

Фото, видео: www.globallookpress.com / Birgit Koch; 5-tv.ru

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В России прогулки по льду зимой — обычное дело. При этом многие люди пренебрегают правилами безопасности и не знают, как помочь себе или ближнему.

Самое опасное время для прогулки по скованной льдом речке — это конец зимы и начало весны. Оттепели незаметно истончают ледяную корку, делая каждый шаг от берега все непредсказуемее.

Санкт-Петербург. Набережная реки Смоленки. На кадрах с камеры видеонаблюдения двое мужчин достают из воды 8-летнюю девочку. Ребенок вышел на лед, пока мама отвлеклась. И провалился. На помощь бросились прохожие.

«Туда, в сторону Одоевского они ее понесли спасать. Видимо, греться в машину или в скорую. Вот, видно по следам», — рассказала очевидец.

А это Якутия. Температура воздуха минус 34. В ледяной воде реки Лена оказался трактор с тремя людьми. Спасатели нашли только машину. Мужчины, вероятно, пытались выбраться, но течение слишком сильное.

Чем заканчиваются прогулки по тонкому льду? Как помочь утопающему? Что делать, если сам оказался в ледяной воде? А когда выходить на замерзшие водоемы безопасно? Можно ли на глаз определить толщину льда? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

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Когда безопасно выходить на лед

Ежегодно в ледяной воде гибнет порядка 150 человек. Спасатели регулярно патрулируют водоемы, чтобы вовремя прийти на помощь. Используют специальные суда. С помощью мощного двигателя винт нагнетает воздух вниз, создавая воздушную подушку. И он же толкает машину вперед.

«Мы патрулируем три раза в день Строгинскую пойму, так как у нас уже люди выходят на рыбалку. Регулярно проводятся профилактические беседы с людьми», — уточнил государственный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по городу Москве Александр Кажуров.

Для одного человека безопасной считается толщина льда не менее семи сантиметров. Для пешей переправы, в том числе группой людей, — 15 и более сантиметров. Для автомобилей — не менее 30.

Спасатели измерили ледяное покрытие на реке Лена — 15 сантиметров. Для того чтобы безопасно перемещаться на тяжелом тракторе, этого недостаточно. Узнать толщину льда на водоеме можно на сайте МЧС нужного региона. Но на месте необходимо еще раз визуально оценить покрытие.

«Если лед темный, темно-синий, то он уже достаточно крепок, чтобы выдержать человека. А если лед желтоватого цвета, рыхлый, то есть высокая опасность провалиться», — рассказал инспектор Кажуров.

Рыбаки измеряют толщину ледяного покрытия специальными ледобурами. Но даже это не защищает на 100%. Михаил Досаев много лет увлекается зимней рыбалкой. И, несмотря на опыт, не раз оказывался в воде.

«Нет, было страшно, конечно. Я просто не успел до конца испугаться. Выскочил», — поделился рыбак.

Самое сложное — выбраться и не провалиться вновь.

«Соответственно, трещина начинает расходиться. Полметра она где-то разошлась. Думали, рядом уже все, берег рядом. Перешагни, казалось бы, тут осталось-то всего. Я перешагнул, она подо мной подламывается», — вспомнил Досаев.

На лед не надо выходить после первого мороза. Не стоит испытывать его прочность ударами ноги. Не нужно делать лунки на расстоянии менее пяти-шести метров одна от другой. При себе надо иметь спасательные средства.

«Взять что-то с собой. Кусок веревки, который можно будет со своей стороны бросить», — отметил заместитель начальника поисково-спасательной станции «Кузьминки» Денис Мишакин.

«Палку и так называемые кошки, которые могут оказать вам посильную помощь», — сказал Кажуров.

Что делать, если провалился под лед

Важно понимать, что температура воды в два-три градуса уже спустя десять минут нахождения в ней становится смертельной. А при минус двух градусах человек способен продержаться всего пять минут.

«Если есть друзья, товарищи с тобой, нужно постараться… Снимая куртки, перекидывая куртки друг к другу. Один взялся за рукав. Это утопающий. Другой, который его вытаскивает, взялся за другой рукав. Третий, как дедка за репку», — объяснил рыбак Досаев.

А вот спасатели используют одежду, которая позволяет погружаться в ледяную воду. Спасательный гидрокостюм состоит из нескольких слоев. Главный из них — неопрен, синтетический каучук. Он запирает тепло внутри и не дает замерзнуть. А еще обладает положительной плавучестью. В такой экипировке ведущий программы решается на эксперимент. Он попытается выбраться из воды самостоятельно, действуя по инструкции.

Если человек оказался в ледяной воде, он должен наползать на лед телом. Как только большая часть окажется на льду, следует ползти в ту сторону, откуда пришел. Потому что там лед уже проверен. И ни в коем случае не вставать на ноги и даже на четвереньки. Можно снова провалиться.

С трудом, но ведущий выбрался на поверхность, зная технику безопасности. Когда у водоема сильное течение, подняться на поверхность льда гораздо сложнее. В таком случае необходимо сгруппироваться, уменьшая парусность тела. Если человек провалился с головой, важно не паниковать, открыть глаза и следовать за пузырьками воздуха. Обычно они тянутся к полынье. Там, где лед светлый, проламывать его кулаком.

Если вам удалось выбраться, следующая задача — отогреться.

«Найдутся какие-то теплые сухие вещи. Обязательно ими нужно укрыться, укутаться. И обязательно обильное теплое питье. И, конечно же, необходимо вызвать бригаду скорой помощи», — подчеркнул Мишакин.

Выходить на замерзшую поверхность водоемов допускается только в двух случаях: для переправы на другой берег, если других вариантов нет, и для зимней рыбалки. Но только в знакомых местах и в определенное время, соблюдая правила поведения на льду.