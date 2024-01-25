Спасали зверей ценой собственной жизни: как Ленинградский зоопарк пережил блокаду

Фото: СПБ ГБУК “Ленинградский зоологический парк”

Страшные 872 дня блокады Ленинграда стали труднейшим испытанием для его жителей. Однако даже в столь темное время люди продолжали трудиться и ухаживать за городским зоопарком и его обитателями.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся на протяжении 872 дней, — одно из наиболее трагических и страшных событий Великой Отечественной войны и XX века. Это была самая долгая осада города во Второй мировой войне, продолжавшаяся с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года и унесшая жизнь около миллиона человек, среди которых 600 тысяч умерли от голода. Невыносимые морозы и бесконечная нехватка продовольствия стали тяжелым испытанием для всего города.

Удивительно, но все это время не прекращал работу Ленинградский зоопарк, который закрывался для посетителей только на зимний период в 1941 и 1942 годы. Часть животных попросту не успели эвакуировать, поэтому сотрудники заведения продолжали ухаживать за брошенными зверями — чинили и чистили вольеры, приносили воду, кормили и выхаживали обитателей зверинца, нередко даже ценой собственной жизни.

Первые дни блокады: куда и как эвакуировали животных

После начала войны перед сотрудниками зоопарка встала сложнейшая задача — в срочном порядке перевезти из Ленинграда более 160 зверей и птиц, пока осадное кольцо окончательно не закрылось. Всего на тот момент зверинец вмещал 500 особей. Разрывающиеся снаряды до ужаса пугали как больших, так и маленьких подопечных, само здание нередко страдало из-за отключения водопровода и перебоев электроэнергии.

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До начала военных действий работники успели эвакуировали в Казань часть уникальных животных — черных пантер, тигров, белых медведей, американского тапира и даже носорога. Всего насчитывалось 80 особей, но без потерь не обошлось. Долгий путь не пережил крокодил, а затем скончалась и самка черного носорога. Ее череп до сих пор хранится в Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Баумана.

Около 60 обитателей зверинца в то время оказались в Белоруссии. Их привезли в Витебск, чтобы показать местным детям. Они встретили войну еще раньше, так и не вернувшись в собственные вольеры. К сожалению, дальнейшая их судьба неизвестна.

Повторную эвакуацию совершить не удалось, ситуация быстро накалялась. Поэтому в самом Ленинграде еще до начала бомбардировок пришлось пойти на крайние меры — многих крупных хищников застрелили.

Так как Ленинград в срочном порядке переходил в режим военного положения — все ресурсы и продовольствие старались экономить, это также касалось питания обитателей зоосада. Руководство зверинца боялось, что изголодавшиеся опасные животные выберутся на волю и нападут на жителей города. Особенно болезненно трагедию переживали юные натуралисты.

Страшная утрата: как звери реагировали на бесконечные обстрелы Ленинграда

Видное территориальное положение сыграло с Ленинградским зоосадом злую шутку — со стороны Васильевского острова устанавливали зенитные батареи, на Неве стояли военные корабли, а неподалеку работали заводы. Место было стратегически важным, поэтому шальные снаряды врага нередко разрушали вольеры и служебные здания заведения.

Не меньше трудностей вызывал тот факт, что практически все постройки были из дерева. Среди каменных сооружений числились только белый медвежатник, здания для больших кошек и для теплолюбивых копытных. Так как вольеры стояли близко друг к другу, при попадании снаряда ненадежные конструкции быстро разрушались и превращались в груду обломков, под которыми нередко и гибли животные. Всего за 1941 год погибло более 70 зверей.

«К смерти привыкли»: Блокада Ленинграда в воспоминаниях актеров советского кино

Так, уже в течение первого месяца после начала блокады на территорию зоосада были спущены фугасные бомбы. Одна из них угодила прямиком в центральный вход, уничтожив главные ворота и кассы. Стоявший рядом обезьянник тут же вспыхнул. Прежде чем его удалось потушить, часть животных задохнулась и сгорела заживо, еще несколько видов разбежались по городу. Однако некоторых бедолаг удалось спасти — павиан-сфинксов, бенгальских макак и гамадрилов. По воспоминаниям руководителя Ленинградского зоопарка, после случившегося вечно шумные обезьяны затихли на целых три дня и практически не реагировали на посторонних.

Ужасный грохот разрывающихся бомб изводил животных, которые без конца метались по клеткам в попытках сбежать. Одной из первых от прилета снаряда на территорию зоопарка погибла слониха по имени Бетти.

Животное задавили обломки разрушенного здания, также погиб и смотритель вольера. Смерть слонихи наступала мучительно долго, рев слышала вся Петроградская сторона, вот только спасти раненное животное было невозможно. Впоследствии ее похоронили неподалеку от зверинца.

После окончания войны в Ленинград вернулся бывший юннат Вадим Гарутт. Его после контузии под Тихвином переправили в Ташкент, где он выучился на палеонтолога. Больше всего его интересовали ископаемые хоботных, поэтому с разрешения властей он выкопал останки Бетти для изучения. Череп слонихи до сих пор хранится в семье Гарутта как реликвия.

В ход шло все: чем сотрудники зоопарка кормили зверей в блокаду

После наступления блокады бомбежки прекратились, и город буквально замер — не было ни воды, ни тепла.

Самое страшное время в Ленинградском зоопарке наступило зимой 1941–1942 годов. Электричество отсутствовало, канализация и водопровод не работали. Лютые морозы, стоявшие в период блокады, привели к тому, что смертность среди животных зашкаливала. Согласно записям, к 1 января 1942 года в зверинце осталось 160 животных, на 1 апреля 1942 года — 85. Единственным спасением был парк аттракционов с деревянными «Американскими горами», находившийся неподалеку. Их работники разбирали на дрова для обогрева вольеров.

Вскоре после наступления блокады работники зверинца осознали, что запасов кормов надолго не хватит и нужно переходить в режим максимальной экономии. Всем животным начали готовить новый рацион. Одни особи охотно принимали новую еду, другие же подолгу отказывались, прикасаясь к пище, когда голод становился совсем уж невыносимым. Копытных кормили распаренными опилками, сеном и отрубями.

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Хищникам готовили растительную кашу с вываренным бульоном. Енотовидные собаки, лисы и песцы приняли обновленный корм быстро, а вот тигры и хищные птицы привыкали к изменениям с трудом. Приходилось идти на хитрость: из каши вылепливали тушки животных, которые после вываливали в перьях. Удивительно, но лучшие куски всегда доставались обезьянам, так как те крайне привередливы.

Слониха была далеко не единственным крупным животным Ленинградского зоопарка, которое не успели эвакуировать. Бегемотиха Красавица, жившая в зверинце Ленинграда с 1911 года, в те времена считалась второй наиболее крупной в мире особью и крайне ценилась. Уход и кормление гиппопотама даже в мирное время был сложен — ежедневно ему требуется около 35-40 килограммов корма.

В период блокады Красавице давали 4-6 килограммов овощной и травяной смеси, а также дополнительно 30 килограммов распаренных опилок. Ежедневно смотрительница бегемотихи Евдокия Дашина приносила к вольеру по 40 ведер воды из Невы, а в холодное время года вооружалась санками, чтобы заполнить бассейн, напоить и обогреть Красавицу. Постоянно смазывала ее кожу камфорным маслом, иначе шкура животного без ухода вскоре покрывалась трещинами и «кровавым потом». Когда же происходили налеты, без страха ложилась вместе с подопечной на дно бассейна. Благодаря ее стараниям гиппопотамиха смогла пережить блокаду. Она умерла только в 1951-м по естественным причинам.

В стенах зоопарка случались и другие трогательные истории. Например, спасение бизона, провалившегося в воронку от бомбы. Ослабленные сотрудники не могли своими силами помочь животному, потому придумали хитрую схему — соорудили настил, на который затем положили кусочки сена. Такой вкусной приманкой его удалось выманить.

Работники зоосада боролись за жизнь зверей до последнего. Служительница Коновалова выхаживала раненых особей и даже отдавала им часть своего хлеба, а ведь ежедневная норма жителей Ленинграда в период блокады составляла всего один ломоть размером чуть больше половины ладони. Ей удалось выходить двух оленей и козу, но, к сожалению, последующие обстрелы звери не пережили.

В декабре 1941-го в стенах Ленинградского зоопарка произошло настоящее чудо — спасенная в пожаре самка гамадрила родила детеныша. Мать была крайне истощена и не могла выкормить потомство. На помощь пришли сотрудники заведения. Тот факт, что во время осады в Ленинграде все еще теплилась жизнь, поднял боевой дух граждан.

Новорожденную обезьянку выкармливали молоком из роддома неподалеку, и это при условии, что многие роженицы находились в крайне истощенном состоянии и не имели молока. То, что удавалось сцедить, разделяли поровну каждому новорожденному по 50 миллиграмм. Даже в столь трудную минуту в Ленинграде продолжали бороться за каждую жизнь. К счастью, и мать, и детеныш все-таки пережили войну.

И это при условии, что в последующие годы проблем у зверинца прибавилось. Материалы для розжига вскоре закончились, и смертность в зимний период резко возросла. Так в 1944-го Ленинградский зоопарк потерял около 350 животных. А рождаемость, согласно данным пресс-службы Ленинградского зоопарка, была минимальной. Давали потомство преимущественно кролики, павлины и курицы.

Не прекращали работу ни на день: скольких обитателей Ленинградского зоопарка удалось спасти

Ленинградский зоопарк продолжал работу даже в наиболее трудные времена. Для посещения он закрывался лишь однажды — зимой 1941–1942 годов. Однако сотрудники заведения все равно продолжали заботиться о зверях, нередко ночуя там же, несмотря на высокий риск обстрелов. Большую часть персонала составляли женщины и пожилые мужчины, не ушедшие на фронт.

С приходом тепла служители зверинца принимались расчищать дорожки и чинить вольеры, дабы уже весной посетители могли увидеться с животными. Выставлялись 162 особи. За этот год навестили блокадный зоопарк 7400 ленинградцев.

Коллектив зоосада был невелик, но абсолютно каждый сотрудник старался сделать все, что было в его силах. После снятия блокады 16 человек наградили медалью «За оборону Ленинграда», а сам зверинец было решено не переименовывать. Таким образом решили почтить память блокадников, которые не опустили руки и до последнего были верны своей профессии.

Кроме того, на протяжении всей блокады на территории зоосада работал театр, где выступали звери. Медвежата, собачки, обезьяны, лисицы и козлик под руководством дрессировщиков И. К. Раевского и Т. С. Рукавичниковой продолжали давать небольшие выступления для детей и их родителей.

Сегодня в зоопарке оборудована специальная зона, которую именуют старейшей в здании — павильон «Бурые медведи». Сооружение чудом выстояло во время многочисленных обстрелов. Там располагается экспозиция «Зоосад в годы Блокады», которую могут посетить все желающие, чтобы подробно ознакомиться с подвигом, который в свое время совершили работники блокадного Ленинграда. Ценой своей жизни они спасали животных — выхаживали их и вселяли надежду всем жителям города, что мирное время обязательно наступит.