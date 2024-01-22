Как будто сглазили: «Иванушек International» преследуют неудачи перед юбилеем

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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«Иванушки International» столкнулись с неприятностями накануне празднования юбилея. Что происходит с солистами культового коллектива, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Андрей Григорьев-Апполонов получил травму ноги, а ранее потерпел убытки на сумму около 20 миллионов рублей. Почему рыжего «Иванушку» буквально преследуют несчастья? За какой новый пункт в райдере его уже высмеяли коллеги? Из-за чего часто ссорятся Туриченко и Андреев? И как коллектив готовится отпраздновать 30-летний юбилей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Эти кадры были сняты на одном из выпускных в начале 90-х. Неизвестная группа «Иванушки» бесплатно выступает перед школьниками. В 2024 году легендарный коллектив отметит юбилей — 30 лет существования бойз-бенда. Они до сих пор востребованы, а их песни стали классикой отечественной поп-музыки.

«Очень много готовим каких-то новых и песен, и в том числе фильмов, и тому подобное. То есть дай бог всем здоровья, чтобы 30-ку все-таки сделали. Но я настроен позитивно. И своим коллегам говорю, что мы еще и 50 сыграем. Кто-то будет, может быть, сидеть на барном стуле, кто-то стоять, но мы этого добьемся», — заявил певец Кирилл Туриченко.

Правда, звезды жалуются. Накануне важного события их как будто сглазили. У участников группы начались неприятности. На одной из съемок на Туриченко набросилась собака, прокусила исполнителю руку.

«Получается, на набережной Сочи были съемки. Мы заходим к хозяйке, значит, за беляшами, я уже не помню. И там в этот момент лает собака… Получилось так, что она… У меня был мячик специальный. Я не отпустил этот мяч, и она схватила меня вместе с мячом», — рассказал он.

Андрей Григорьев-Апполонов лишился почти 20 миллионов рублей. Штормом уничтожило всю инфраструктуру на пляже, который он арендовал в Сочи. Все придется восстанавливать с нуля. А это сплошные убытки.

«Я уже три дня в трауре. Вы не понимаете. Это пипец. Под ноль, под ноль вообще. То есть нет, чтобы хоть одна доска осталась», — высказался Григорьев-Апполонов.

Вскоре с ним приключилась новая беда. Андрей Григорьев-Апполонов получил серьезную травму ноги и теперь с трудом выступает.

«Андрей недавно поскользнулся. Он с костылем ходит. Видели? Так хайпанул, что до сих пор хромает. Как это случилось? Снег не убирает возле подъезда своего. Я ему говорю: „Возьми лопату и убери“. Он: „Нет“… Надрыв связки. Все нормально. Мы с Кириллом поем и танцуем», — поделился Туриченко.

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Это уже не первый раз, когда рыжий «Иванушка» вынужден обращаться в врачам. Во время концерта певец подпрыгнул и неудачно приземлился. В итоге получил перелом голеностопа. Затем серьезно повредил ногу в аквапарке на отдыхе в Турции. А несколько лет назад встал с кровати и оступился. В результате у него образовалась трещина в кости.

«Пусть выздоравливает, самое главное. А вообще артисты всегда работают на износ. Если это хороший артист. Конечно, как иначе?» — отметил актер Илья Антоненко.

Солисты признаются: помимо мелких неприятностей и травм, они стали чаще ссориться между собой. Кирилла Андреева задевает, когда в разговоре его перебивает Туриченко. К тому же молодой исполнитель дает ему обидные прозвища и высмеивает любовь к порядку и чистоте.

«Он моется 24 часа в сутки. Один раз мы остановились в отеле. Я не знал, в каком он номере. Я нашел по шуму душа. Он просто проводит в воде… И один раз он затопил вагон поезда. Мы ехали в… И он там принял душ. Я увидел, когда мои белые тапки проплыли», — рассказал Кирилл Туриченко.

Не могут артисты договориться и об общем райдере. Оба Кирилла предпочитают бутерброды и свежие овощи, а рыжий «Иванушка» требует орехи и семечки, которые затем негативно влияют на его голосовые связки.

«У нас райдер простой: колбаса везде и огурцы. Бутерброды, конечно, фитнес-бутерброды. Батон, колбаса и сыр. Все. И Андрей почему-то добавил орешки и семечки. Подумал, что нам именно в райдер не хватает семечек», — уточнил певец Туриченко.

«Знаете, какой-то был фильм. То ли спрашивали у Битлов, то ли у Роллингов: „А как вместе двадцать лет или тридцать?“. Он говорит: „Это так, знаете, как будто вы на пожизненном с двумя упырями в одной камере“», — сравнил Григорьев-Апполонов.

Но, несмотря на неурядицы, члены коллектива всегда идут на выручку друг другу. Они готовы помочь рыжему «Иванушке» справиться с многомиллионными убытками. А недавно Кирилл Туриченко сделал предложение своей возлюбленной Дарье Тарасовой. И поскольку солист уже несколько лет выплачивает ипотеку, коллеги решили отдать ему часть своих гонораров на организацию свадьбы.