Растит патриотов и инвесторов: как Стас Михайлов воспитывает своих дочерей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Певец Стас Михайлов — многодетный отец. Как у него складываются отношения с наследниками, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Стас Михайлов раскрыл секреты воспитания детей. Почему его наследники не слушают шансон? Правда, что они сами занимаются домашними делами? И зачем народный артист России планирует купить им ценные бумаги? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Как-то один раз мы с ними поговорили по поводу того, что я могу быть с вами, могу вам чем-то помогать, но вам в жизни придется делать все самим. То есть вот как вы свое место под солнцем найдете, вот сразу свое место под солнцем ищите», — рассказал певец.

Стас Михайлов воспитывает шестерых детей от разных отношений. В последнем браке он стал отцом двух дочерей — Иванны и Марии. Недавно исполнитель решил заняться их будущим. И начал изучать рынок ценных бумаг.

«Взять им активы, чтобы они сами… Маша маленькая, Иванку хочу посмотреть. Купить ей, допустим, 20 акций чего-то. Пусть сама распоряжается. Это надо, понимаешь, увидеть в них это желание», — объяснил Михайлов.

Артист мечтает, чтобы дети выросли самостоятельными. Он уже приучает их к труду. Иванна и Мария могут выполнить по дому всю посильную работу.

«Мы воспитаны мамой и папой были таким образом, что мама один раз нам сказала: „Если у нас нет девочек в семье, это не значит, что нам не должны помогать“. Мы делали все в доме с братом, и я хочу это передать своим детям», — признался Стас Михайлов.

Дочери артиста учатся в школе и занимаются искусством. 13-летняя Иванна отлично рисует, мечтает стать дизайнером. А младшая 9-летняя Мария изучает языки, занимается танцами. При этом обе увлекаются поп-музыкой и не слушают песни звездного отца.

«Для них я папа. Для меня это гораздо важнее, чем я там какой-то известный человек. Они это понимают в душе. Они никогда не кричат: папа — артист. Но когда видят по телевизору, им это приятно. Я понимаю. Они как-то так смотрят. Но у них свои герои, поверьте. Они слушают свою музыку, свои герои», — уточнил исполнитель.

Также наследницы Михайлова с удовольствием тратят родительские деньги. Все время просят на карманные расходы.

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«Я им говорю, что это столько стоит, это стоит столько. У них есть определенный какой-то лимит, но они за него все время выходят. Все время выходят за этот лимит. Я пока не особо педалирую в этом вопросе. Придет время — всему научатся», — подчеркнул певец.

Все свободное время девочки проводят в гаджетах. Но Стас Михайлов никогда не ограничивал их нахождение в сети. И не лишал их телефонов за проступки. Артист уверяет: он не может быть строгим отцом. Дочери из него веревки вьют.

«У них все в жизни и в школе заточено под эти гаджеты. Сказать, что убери и не подходи… Крайности я вообще не люблю. Я хочу поговорить так, чтобы они сами разумно понимали, что это можно делать, а чего нет. Они мне не дают такой провокации даже. Пока маленькие, наверное. Я думаю, что никогда не возникнет. С девочками строго я не могу», — заявил Михайлов.

«Я считаю, что тут должен быть баланс, потому что, во-первых, все равно на собственном примере больше всего дети берут и черпают это все. А во-вторых, все равно должны быть какие-то рамки», — высказалась актриса Елена Борщева.

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«Кто-то хочет побаловать детей. Кто-то хочет строго воспитывать. В зависимости от каждого, от своего детства, от своего представления о мире», — объяснила актриса Наталия Медведева.

Певец объясняет: он слишком редко видит дочерей, чтобы проявлять к ним строгость. Из-за плотного гастрольного графика он даже не в курсе, какие оценки они приносят в дневниках из школы.

«Да у них все прекрасно. Я даже ни разу не подошел, не спросил, что там происходит. Они все это делают хорошо, особенно знание языков. Для меня это очень важно. Это то, чего не умею я. Наверное, это один из пробелов моих важных», — отметил артист.

Михайлова больше интересует, чтобы дети выросли хорошими людьми. Каждую свободную минуту он разговаривает с ними о патриотизме и религии. Как важно быть сильным и смелым. А главное — честным.

«Если не будет почвы под ногами, они будут как флюгеры в этом мире. Сюда ветер подул, они сюда пошли. Если не будет понятий, что у тебя за спиной, кто у тебя за спиной: родители, родные, вера. Что такое патриотизм? Вот это и есть. Надо детям это объяснять», — заявил музыкант.

Стас Михайлов уверяет: дочери растут послушными и не пользуются громкой фамилией в личных целях. Девочки взрослеют, и не за горами переходный возраст. Однако музыкант уверен, что наследницы его не подведут.