Политический труп: почему «формула мира» Зеленского сведет его в могилу

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency

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Президент Украины Владимир Зеленский потерял контроль над реальностью. Чем шокирует его «концепция мира» с Россией?

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал «формулу мира Зеленского», которая, по словам главы государства, содежит «запретительные требования».

«Так называемая „формула мира“, о которой говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса», — сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

Российский лидер также осудил действия украинский переговорщиков, предложения которых препятствуют дипломатическому урегулированию ситуации.

В Москве называют концепцию, предложенную Киевом, оторванной от реальности, поскольку та не учитывает текущее положение дел на международной арене. Россия неоднократно заявляла, что готова к переговорам, но Украина на законодательном уровне запретила диалог. Однако при этом присутствует на встрече с другими западными странами, где-то и делает, что тычет набившей за практически два года оскомину «формулой Зеленского», которая не учитывать современных реалий.

Что не так с предложениями Украины в вопросах мира с Россией? Обо всем в подробностях в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказали политологи Игорь Никулин и Юрий Светов.

Что такое «формула Зеленского»

Впервые о «формуле мира Зеленского» было объявлено в сентябре 2022-го. Украина представила мировому сообществу предложения, которые, по мнению президента Украины, помогли бы урегулировать отношения между Москвой и Киевом. Предложения представляли список из десяти пунктов.

www.globallookpress.com / President Of Ukraine; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

Согласно «формуле мира», требуется, чтобы:

Россия вывела свои войска с территории страны,

Крым и другие районы, которые были присоединены к России по результатам законных референдумов, вновь вернулись в состав Украины;

Запад ввел торгово-экономические санкции в отношении России, чтобы государство оказалось в тотальной блокаде;

международное сообщество продолжило «защиту жизни» на Украине (под таким благовидным предлогом Киев предложил западным странам продолжить спонсировать страну и предоставлять ей оружие и военную технику).

При этом одним из тезисов украинский лидер назвал решимость, без чего «все пункты работать не будут». Видимо, это касается напора, с которым киевские переговорщики одну и ту же песню заводят на международных конференциях в течение двух лет.

Упущенные возможности Украины на пути к миру с Россией

Но несмотря на популярность концепции Зеленского, западные страны не приняли ее, а только соглашаются обсуждать условия мира, причем без учета России. Представителей страны даже не приглашают на подобные встречи, видимо, преследуя свои выгоды и мешая заключить договор на выгодных условиях для Украины.

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Политолог Игорь Никулин напомнил, что у украинской стороны была возможность заключить мирный договор с меньшими потерями еще в марте 2022-го.

«От Украины требовалось только освободить территорию ДНР и ЛНР и принять нейтральный статус. Если бы они его приняли, полмиллиона украинцев были бы живы, еще миллион не стал бы калеками. И не было бы ни разрушенной страны, ни миллионов беженцев», — прокомментировал эксперт.

Однако, поддавшись влиянию Запада, Зеленский и его правительство отказались подписывать соглашение о мире. Теперь Москва не сможет пойти на подобные уступки.

«Возвращение к границам 1991 года абсолютно невозможно. Хотя бы простой по той простой причине, что люди, которые уже стали гражданами России, никогда в Украину не вернутся. А этих людей миллионы», — рассказал эксперт.

Почему данных положений не понимает сам Владимир Зеленский, совершенно неясно. Возможно, концепция помогает Украине затянуть развязку ситуации ради собственных выгод. Чтобы выйти сухим из воды, украинский лидер просто перекладывает ответственность на другие страны, так как сам против мощи России ничего применить не может.

Хотя наиболее вероятный вариант, что президент Украины — фигура номинальная и не играет весомую роль в большой политике. Правительство страны, в которой он числится лидером, запретило ему проводить переговоры. Можно сказать, что Зеленский — лишь медийное лицо страны, по факту не имеющее вес даже в собственной стране.

Однако подобное положение способно серьезно сказаться на ситуации на Украине. Правительство совсем не принимает во внимание не только Зеленского, но и своих граждан.

«Депутаты Верховной Рады, даже из его фракции „Слуга народа“, уже называют Зеленского политическим трупом. В общем-то, так оно и есть. Но как бы этот труп не выкинул с собой в Украину, вот о чем им стоит подумать», — сообщил политолог.

Путин: Украина отказалась от переговоров с РФ, которые могли все закончить

Нереальные условия, предлагаемые Украиной, выглядят смешно на фоне реального положения дел. Эксперты считают, что заносчивым поведением переговорщики тешат свое самолюбие и только препятствуют мирному урегулированию конфликта.

«Это не формула мира, это формула ультиматума. <…> Такого рода ультиматумы победители могут предъявлять и то аккуратно. А они-то кто? Проигрывающая сторона выдвигает ультиматумы. И все, как дурачки, вокруг этих десять условий Зеленского суетятся», — прокомментировал политолог Юрий Светов.

Однако на самом деле подобные переговоры Украины с другими странами без участия России только затягивает процесс.

На каких условиях Россия готова вести переговоры о мире

Чтобы урегулировать ситуацию мирно, нужно, по мнению политологов, чтобы Киев принял и начал соблюдать следующие условия:

капитуляция Украины; признание ею требований Российской Федерации, чтобы избежать внешней угрозы с западных границ; к России должна отойти Левобережная Украина, включающая Одессу, Николаев, Харьков и Днепропетровск, и зона причерноморья.

Мирное соглашение на других условиях Россия не рассматривает, так как в противном случае новая угроза со стороны Украины неизбежна.

«Ни на каких других условиях диалог начинать Россия не будет. Потому что уже известны планы США разместить в Одессе военную базу», — отметил Никулин.

Почему переговоры об Украине должны вестись при участии России

Paul Zinken / ТАСС; Личный архив Игоря Никулина; 5-tv.ru

В последнее время ведется множество переговоров по поводу Украины, однако Россия, как показывает поведение западных стран, нежеланный гость на подобного рода мероприятиях. Представителей страны даже не приглашают на политические мероприятия, посвященные данному вопросу.

В августе 2023-го в Саудовской Аравии проходили двухдневные переговоры об Украине, а уже в начале 2024-го прошло заседание в Давосе. На переговорах России не было, а представители международного сообщества просто еще раз все обсудили, но стратегический план так и не выстроили.

Однако в подобных вопросах кажется, что Украина пытается переложить ответственность за свои действия на лидеров других стран, чтобы те сами урегулировали ситуацию. Однако в таком случае ничего достичь не получится.

«Тут, естественно, вопрос заключается в том, что этот конфликт можно завершить только приняв Украине ответственность на себя, ответственность за то, что случилось, стала возможным специальная военная операция, <…> что убиты сотни тысяч украинцев ради неведомо каких целей», — отметил Светов.

Также эксперт назвал смешными разговоры о переговорах с Киевом на фоне законодательного запрета президенту Украины вести переговоры.