Придется брать ипотеку: какой дом присмотрела Таисия Повалий

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Певица Таисия Повалий задумалась о покупке собственного дома. Какую недвижимость присмотрела себе звезда, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Таисия Повалий собирается приобрести свое первое жилье в России. Во сколько миллионов ей обойдется новая недвижимость? Правда, что певица будет оформлять ипотеку? Из-за чего артистка предпочла загородный дом, а не квартиру в столице? И почему ее главное условие — наличие в коттедже мебели? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я привыкла всю жизнь жить на земле. С детства. И для меня трава, земля, лес, цветы — это моя отдушина, моя жизнь. Поэтому, конечно, на 13 этаже сидя, я мечтаю, заглядывая в интернет, и так себя утешаю, что скоро ты поедешь в какой-нибудь домик», — призналась звезда.

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Таисия Повалий уже 17 лет выступает в России. Все эти годы певица вместе с мужем снимает трехкомнатную квартиру в столице. Звезда уже давно мечтает о собственном жилье. Жалуется: устала ежемесячно отдавать за аренду почти 150 тысяч рублей.

«Очень жаба давит давать деньги столько лет кому-то. Не поднимали (арендную плату. — Прим. ред.). Как заморозили с того года, так мы и платим. Не думаю, что нас выгонят», — рассказала Повалий.

А пару лет назад в Москву переехала 80-летняя мать артистки. Втроем им стало тесно в квартире. Захотелось простора. Да и Нине Даниловне трудно жить в многоэтажном доме. Пенсионерка часто травмировалась и не могла самостоятельно передвигаться.

«Приехала моя мама. Мы еще жили на 13 этаже. Я понимала, что год проходит уже, полтора, и я вижу, что маме тяжело. То вызываем доктора, то она упала, то еще что-то, короче говоря. И ездили по больницам очень много», — объяснила звезда.

Повалий решила: им с мамой и супругом нужен частный дом. Весь год они искали варианты, объездили все Подмосковье. Но никак не могли найти подходящий особняк.

«Дорого. И то, что мы видели, не соответствует цене. То есть люди сдают такие совершенно неудобные и убитые уже как бы. Мы думали снимать. Но сейчас понимаем, что снять, как бы снять, уже проще опять снимать, кому-то деньги платить», — уточнила артистка.

Недавно певице улыбнулась удача. Она нашла коттедж, который отвечает всем ее запросам. Он небольшой, но просторный внутри.

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«Просторная кухня, большой холл, чтобы мы могли вместе проводить время с мамой. Мамочка моя счастлива, что я забочусь о ней», — подчеркнула Повалий.

Артистка особенно рада, что дом уже обставлен мебелью. Таисия призналась: у нее сейчас нет денег даже на косметический ремонт. Певица копит на первоначальный взнос. Коттедж она планирует взять в ипотеку. Его приблизительная стоимость — 45 миллионов рублей.

«Я устала платить кому-то деньги за аренду. Я лучше банку буду возвращать деньги. Это мне кажется логичнее. Вы знаете, я договариваюсь с банкирами, чтобы дали мне кредит. У меня денег не хватает. Даже можно сказать, очень много не хватает. Пожелайте мне в новом году хороших заработков», — сказала звезда.

Высокие проценты и двойная переплата артистку не пугают. Для Повалий важно позаботиться о больной матери. Да и деньги она будет отдавать уже за свое жилье, а не за аренду. Певица надеется, что ее гастрольный график в ближайшие годы не изменится. И она сможет досрочно погасить кредит.