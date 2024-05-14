Тренажерный зал не поможет: ТОП-3 эффективных упражнения для красивой осанки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank May

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Тяжелые физические нагрузки и чрезмерное увлечение растяжкой способны привести к серьезным проблемам со спиной.

Правильную осанку неспроста считают залогом красоты и здоровья. Верное положение спины и плеч позволяет мышцам двигаться максимально эффективно, за счет чего вес тела распределяется равномерно на обе стопы. Когда же человек сутулится, в его организме быстрее развиваются различные проблемы.

Чтобы избежать неприятных последствий, многие начинают заниматься спортом. Однако не все физические нагрузки благоприятно влияют на опорно-двигательную систему. Почему возникают заболевания спины и какие упражнения помогают поддерживать осанку, эксклюзивно Пятому каналу рассказал врач-остеопат Владимир Животов.

Почему болит и искривляется спина

Существует три основных фактора, которые влияют на возникновение и течение заболевания:

механический;

метаболический;

психоэмоциональный.

К первой причине проблем со спиной относятся травмы — надрывы связок, растяжения и другие. О некоторых из них пациенты могут даже не подозревать, поскольку получили повреждение, например, при рождении или просто не придавали значения чрезмерной нагрузке, которую получали, постоянно работая с тяжестями.

К метаболическому фактору развития заболевания относятся проблемы с обменом веществ. Из-за того, что организму не хватает питательных элементов, ткани могут потерять эластичность и начать разрушаться.

«Кости, связки, составляющие позвоночный столб, — все это нуждается в правильном питании. Здесь и вопрос того, что мы едим, так как может не хватать каких-то витаминов и микроэлементов для налаженной работы желудочно-кишечного тракта», — отметил врач.

Особенности восприятия событий, которые происходят вокруг, также влияют на то, как человек держит спину. Например, если пациент неуверен в себе и сутулится чтобы на него лишний раз не обращали внимания. Постоянное нахождение в неудобной позе негативно отражается на осанке, что может приводить к хроническим проблемам.

«Здоровье — это <…> каждодневная работа, а не само собой разумеющееся. Так что нужно много делать для того, чтобы сохранить столб позвоночника и хорошую осанку», — констатировал эксперт.

Однако подходить к данному вопросу следует с умом, выбирая правильные программы и упражнения.

Почему занятия в тренажерном зале вредят здоровью спины

Поддерживать здоровье помогает правильная физическая нагрузка. Для укрепления спины не подходит большая часть силовых упражнений, кроссфит (круговая тренировка на все группы мышц) и тяжелая атлетика. Подобные занятия лишь усугубят ситуацию.

«У большинства людей хорошая осанка ассоциируется с закачиванием мышц спины и тренажерным залом. Но если, например, взять фотографии спин атлетов, у большинства искривление сохраняется. Если бы можно было это убрать таким образом, они бы точно убрали, но этого сделать нельзя», — предупредил остеопат.

Также в тренажерном зале люди часто забывают о собственном здоровье и, стараясь впечатлить или превзойти кого-то из окружающих, поднимают слишком большой вес или делают много подходов без должной подготовки. Все это увеличивает риск травм.

«Любая силовая нагрузка — всегда повышенный риск повреждения мышц, связок, хрящей, потому что в природе штанга или гантеля не предусмотрены. Это противоестественно для нас», — предостерег эксперт.

Однако совсем отказываться от силовых нагрузок не стоит, просто нужно правильно распланировать график тренировок, чтобы не навредить организму. Важно помнить, что болезненные ощущения после занятий — не норма. Излишнее усердие зачастую приводит к быстрой утомляемости и нежеланию возвращаться в спортзал.

«Многие люди говорят: „Я начал заниматься своим здоровьем, потом что-то все заболело, произошло какое-то обострение“. После этого тело будет оберегать человека от рецидива через то, что люди считают ленью. Но это как предохранительный клапан, который защищает от более серьезных проблем», — рассказал врач.

Помогает ли вис на турнике исправить осанку

Распространено мнение, что самое полезное упражнение для спины — вис на турнике. С одной стороны, оно действительно позволяет разгрузить позвоночник, но на осанку никак не влияет, поскольку та в первую очередь зависит от положения плеч.

Также важно помнить, что при занятии на перекладине нужно соблюдать особую технику безопасности.

«Есть одно правило: ни в коем случае нельзя спрыгивать с турника. <…> Также при висе достаточно сильно напрягаются руки и плечевой пояс, поэтому опять же подойдет не для всех», — рассказал эксперт.

В отсутствие должной подготовки, следует делать кратковременные подходы по 10-30 секунд. При этом, в напряжении должны находиться только руки, другие мышцы надо, напротив, расслабить.

Какие упражнения помогают сохранить осанку

Поддерживать себя в форме и сохранять здоровую осанку помогают аэробика и фитнес — системы упражнений для общего оздоровления и улучшения спортивной формы.

«Это естественная нагрузка на тело, когда мы получаем не только большие мышцы, как при силовых нагрузках, но и делаем их более эластичными. Для нас также важна и растяжка», — прокомментировал эксперт.

Однако с последним тоже следует быть осторожнее. Не стоит сразу чрезмерно себя нагружать, чтобы, например, сесть на шпагат в кратчайшие сроки. По словам эксперта, тело должно быть гибким, но не сверх меры.

Благоприятно на состояние спины влияет и йога, если начинать с более простых асанов (поз) и постепенно увеличивать нагрузку. Также поддерживать себя в форме помогают и такие виды спортивных занятий, как ходьба, бег, плавание, танцы.

ТОП-3 эффективных упражнения для осанки

Существует множество упражнений, которые помогают заполучить идеальную осанку. Врач порекомендовал три наиболее полезных для здоровой спины.

1. Сведение лопаток

Данное упражнение можно выполнять, где угодно, даже сидя на рабочем месте. Нужно согнуть руки на уровне груди и медленно отвести локти за спину, сводя лопатки, а затем медленно вернуться в исходное положение. Зарядку можно выполнять две-три минуты, пока не возникнет утомление в мышцах.

2. Растяжка в дверном проеме

Для данного упражнения следует встать посреди дверного проема, взяться руками за боковые планки проема и наклонить корпус вперед (желательно до выпрямления рук). 30-60 секунд, проведенные в таком положении, благоприятно повлияют на осанку.

3. Рамка

Для этого упражнения нужно вытянуть руки вверх, согнуть в локтях и обхватить запястья. Затем последовательно опустить сначала одну руку в сторону, не разжимая замка. После нескольких секунд сменить положение, опустив другой локоть в сторону. При этом голову наклонять не надо. Длительность упражнения — не более 60 секунд.

Выполняя эти несложные упражнения на регулярной основе, любой сможет добиться хорошей осанки и избавиться от постоянных болей в спине и проблем с позвоночником.