Что изменится в жизни россиян с 1 января 2024

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Новые правила начисления пособий, индексация пенсий и рекордный рост МРОТ — все это станет доступно с первого дня нового года.

С января нового 2024 года вступят в силу множество нововведений. Большая часть государственных инициатив будет направлена на улучшение сфер образования и социального обеспечения.

Индексация пенсий в России в 2024 году

Неработающим пенсионерам с 1 января 2024 повысят пенсию на 7,5%.

Средний размер страховых выплат составит 22 605 рублей, увеличившись на 1 572 рубля. А пенсии по старости на 1 631 рубль — до 23 449 рублей. Нововведение коснется 32 миллионов граждан.

Повышение МРОТ

С 1 января 2024 в России вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Рекордная индексация на 18,5% приведет к тому, что сумма выплат составит — 19 242 рубля. Для сравнения, в 2023-м по МРОТ начислялось на три тысячи меньше.

Важно уточнить, что начисления по безработице, которые раньше приравнивались к прожиточному минимуму, в 2024 году будут урезаны в 1,5 раза — всего 13 751 рублей.

Индексация выплат военнослужащим

С 1 января 2024 в силу вступит постановление, утверждающее индексацию определенных выплат военнослужащим на 4,5%.

Меры коснутся размера выплат военнослужащим, сотрудникам ряда федеральных органов исполнительной власти, уволенным с военной службы гражданам и лицам, которые проходили военные сборы.

В частности, военнослужащим увеличат единовременное пособие. Данная мера также коснется сотрудников полиции и ряда федеральных органов исполнительной власти.

Кроме того, военнослужащим проиндексируют размер ежемесячной денежной компенсации. Также повысится размер компенсации для проходящих службу в добровольческих формированиях.

Помимо этого, будут увеличены страховые суммы призванных на военные сборы граждан, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службы, сотрудников уголовно-исполнительной системы, Росгвардии и органов принудительного исполнения.

Увеличение призывного возраста с 1 января 2024

С 1 января 2024 в России вступает в силу закон, изменяющий возрастные рамки для призыва в армию.

До этого годными к службе считались граждане от 18 до 27 лет, не имеющие отклонений по здоровью и ограничений по роду войск. Однако в 2024 году верхняя возрастная граница будет повышена до 30 лет, нижняя останется неизменной.

Те россияне, кто уже находится в запасе по достижении 27-ми, призыву подлежать не будут. Остальные же попадут в соответствующую категорию только после 30-ти. Все отсрочки сохранятся до истечение срока их действия, а для IT-специалистов ее предельный срок увеличится до 30 лет.

Обязательный урок труда во всех школах России

Учащиеся начальных и средних классов с 1 января 2024 начнут посещать уроки общественно полезного труда.

Теперь в расписании будет выделено время на уборку классного помещения и придворовой зоны заведения, высадку цветов и деревьев, а также помощь в библиотеке.

Новые правила получения водительских прав

C 1 января 2024 в России садиться за руль можно будет строго только после получения водительского удостоверения. Нарушение установленного порядка станет поводом для штрафа в размере 500 рублей. Ранее вождение было разрешено сразу после сдачи экзаменов в ГИБДД. Иностранные и международные права, начиная с 2024 года, будут признаны недействительными.

Изменение в законе также коснется:

граждан РФ, получивших водительское удостоверение в другой стране, за исключением жителей Республики Беларусь, имеющих вид на жительство в России;

иностранцев, которым более года назад был одобрен вид на жительство или гражданство РФ. Им придется заново проходить экзамены в автошколе.

В некоторых случаях возраст получения прав будет снижен. Например, после прохождения профессионального обучения по направлениям военных комиссариатов. В таком случае водитель может сдавать экзамены на управление следующими типами транспорта:

категория «С» — грузовые машины массой более 3,5 тонны, начиная с 17 лет (ранее только по достижении 18-ти);

категория «D» — транспорт для перевозки не более восьми пассажиров, с 19 лет (до принятия закона разрешалось после исполнения 21 года).

Кроме того, проводить обучение и выдавать водительские права смогут не все автошколы, а лишь те, что получили официальное заключение о соответствии учебного материала общепринятым в стране стандартам.

Новые правила выдачи льготной ипотеки

Сбербанк принял решение изменить условия льготных программ кредитования.

С 11 января 2024 Сбербанк введет новые условия для покупки как готового жилья, так и строящегося.

Подписание кредитного договора будет возможно при условии субсидирования аккредитованным партнером. Речь идет о программах «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Арктическая ипотека» и «Ипотека для IT».

Повышение социальных вычетов

С 1 января 2024 увеличатся размеры социальных вычетов, которые можно получить за обучение и лечение.

Так, вычет на обучение детей повысится: 13% от суммы в 110 000 рублей на каждого ребенка, а вычет на лечение и обучение взрослого — 13% от 150 000 рублей.

Кроме того, получить социальный вычет будет проще: теперь не потребуется направлять в налоговую документы о расходах, вместо налогоплательщика это сделает организация, которая оказала соответствующую услугу.

Новый расчет зарплаты удаленных работников

Российские работодатели начнут удерживать налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который составляет стандартно 13% и 15% при доходах от пяти миллионов рублей, из заработной платы сотрудников, исполняющих обязанности в удаленном формате и проживающих за границей.

Новые правила коснутся как трудовых договоров, так и договоров гражданско-правового характера (ГПХ).

Кроме того, если сотрудник на удаленке использует свою технику и материалы для работы, ему полагается компенсация от компании — с 1 января 2024 максимальный размер устанавливается в 35 рублей за рабочий день.

Пособия по уходу за ребенком для работающих родителей

С 1 января вступает в силу закон, согласно которому пособие по уходу за ребенком до полутора лет сохраняется, даже если родитель досрочно выходит из декрета работать на полный день. Право на выплаты также останется, если родитель в декретном отпуске работает на дому или неполный день.

Помимо этого, новый закон распространяет право на пособие на родителей, работающих дистанционно, и на матерей, уволенных во время беременности и декрета из-за ликвидации компании.

Кроме того, с начала 2024 года родители или опекуны детей с инвалидностью смогут одновременно работать неполный рабочий день и получать социальные выплаты в размере 10 000 рублей.

Для оформления выплат потребуется:

— подтверждение родства и заключение врача;

— официальное оформление на неполный рабочий день в дистанционном формате по трудовому договору или ГПХ;

— наличие самозанятости или индивидуального предпринимательства.

Техосмотр в России подорожает с 1 января

С 1 января 2024 в России проиндексируют цены на технический осмотр автомобилей.

Минимальная стоимость услуги вырастет пропорционально уровню инфляции. Таким образом, стоимость стандартного обращения в СТО (станцию технического обслуживания) составит 1187 рублей для легковых машин и 417 рублей для мотоциклов и мотороллеров.

Банки обяжут указывать полную стоимость кредита

С 21 января 2024 все банки в России будут обязаны включать в расчет полной стоимости кредита любые платежи заемщика в пользу кредитора или третьих лиц, если это влияет на выдачу кредита или его условия.

Кроме того, банк будет информировать заемщика о возможности отказаться от любой дополнительной услуги.