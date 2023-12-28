В лидерах телеэфира: как прошла презентация бизнес-клуба Пятого канала

Фото, видео: 5-tv.ru

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Бизнес-клуб Пятого канала начал свою работу. Какие задачи он должен выполнять, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Что за бизнес-клуб создал Пятый канал? И как прошла его первая встреча? Зачем организаторы собрали гостей на хоккейной арене? Какие достопримечательности Омска больше всего любят местные бизнесмены? И как Пятому удается столько лет находиться среди лидеров телеэфира? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Раз мы работаем, значит, есть какая-то отдача. Значит, и Пятому каналу это нужно, и нам это нужно. Это здорово! Поэтому успехов и процветания», — высказался владелец аптечной сети «Фармакопейка», «Мэдэкспорт-Северная Звезда» Олег Милютин.

В Омске состоялось первое собрание бизнес-клуба Пятого канала. Формат абсолютно новый. В скором будущем такие встречи планируется провести и в других городах и регионах России.

«Мероприятие родилось в Москве в ноябре, когда мы были на Национальном рекламном форуме. Благодаря коллаборации бизнесов, которые встречаются между собой на наших мероприятиях, образовываются новые бизнесы. Это ценно. Это прям то, что питает сердце», — уточнила директор обособленного подразделения «Эверест» в Омске Наталья Булейко.

Владельцы бизнесов, крупные предприниматели, которые вносят значительный вклад в развитие города Омска, собрались на спортивной арене, чтобы посмотреть игру своей любимой команды «Авангард» и презентацию Пятого, узнать о достижениях канала и уникальных условиях сотрудничества.

«Замечательный шанс повстречаться со своими коллегами-бизнесменами города Омска разных направлений», — подчеркнул владелец торговых марок «Сибирский провиант», «Два поэта», «Осип Терлеев» Юрий Чащин.

Пятый канал создал бизнес-клуб для российских предпринимателей, где они могут общаться с представителями вещателя и другими бизнесменами, обмениваться опытом, получать поддержку, делиться знаниями и своими историями успеха со всей страной в эфире канала.

«Реклама, маркетинг — это всегда номер один для любого бизнеса. Может, какие-то бизнесмены этого не понимают. Но я думаю, если они не тратятся на рекламу, у них не будет развиваться бизнес», — объяснила владелец компании «Дом интерьера Статус» Елена Марцинюк.

«Мы размещаемся на телевидении достаточно давно и много. Реклама в нашей жизни играет большую роль», — рассказал руководитель клиники «Семейная стоматология» Денис Кузнецов.

Пятый уже много лет входит в ТОП-5 ведущих каналов страны. И вещает на всей территории России.

«Люди, нацеленные на успех, и люди из разных бизнесов. Это здорово. Но мы хотим, вот честно, поделиться своей любовью. Получить эти лучики счастья от вас для того, чтобы вместе сделать наше общее дело», — заявила заместитель генерального директора, директор дирекции программ и маркетинга Пятого канала Марина Белова.

Любовь зрителей, успешные премьеры и высокие рейтинги помогают Пятому сохранять свои позиции среди лидеров федерального вещания.

«Сейчас наши рекламодатели приходят и спрашивают уже непосредственно конкретные телеканалы. Если раньше это было телевидение в целом, то сегодня: «Я хочу Пятый канал, я хочу ‚Светскую хронику‘. Поставьте меня туда. Я уверен, что моя рекламная кампания будет успешной«», — отметила руководитель обособленного подразделения. рекламное агентство «Prime Сибирь — Омск» Юлия Князева.

Омск — большой, красивый и быстроразвивающийся город, где сосредоточена мощнейшая топливная, химическая и пищевая промышленность. Это центр оборонного и сельскохозяйственного машиностроения. В Омске много успешных предпринимателей.

«Любимое место в Омске, безусловно, — это улица Ленина от Омки до драмтеатра. Потому что весь Омск любит именно это место. Это самое старое место, самое красивое место», — признался совладелец омской сети аптек «Семейные» Станислав Немчинов.

«Я сам омич. Я люблю свой город, поэтому в городе был первый клуб, который мы открыли. Я считаю так, что если мы любим свой город, то город нам помогает», — сказал владелец «Flex Gym» Владимир Соколов.

«Я здесь родилась. Я здесь живу. Я люблю людей, которые здесь живут», — заявила основатель сети стоматологических клиник «Улыбка» Елена Назарова.

После презентации гости отправились на трибуны. Смотреть хоккейный матч между командами «Ак Барс» и «Авангард».

«Мы все очень любим наших игроков и будем откровенны, что очень гордимся нашей «Ареной Омск», — рассказал генеральный директор компании «Музыка и кино» Павел Щелконогов.

Как только раздался финальный свисток, гости переместились в VIP-ложу, где делились впечатлениями и пели в караоке. Как это всегда бывает у Пятого канала, мероприятие прошло в дружественной атмосфере.

Первое заседание бизнес-клуба Пятого канала оказалось удачным. Предприниматели остались довольны. Они в очередной раз убедились, что Пятый канал умеет удивлять.

«Год был хороший. Год был успешный. У нас практически 100% сейчас российских рекламодателей, российских брендов. У нас достаточно высокая заполняемость рекламы, очень много новых рекламодателей», — уточнил директор департамента спонсорства и трансмедийных проектов компании «Эверест» Антон Савельев.

Программа «Светская хроника» будет и дальше следить за мероприятиями бизнес-клуба. И рассказывать об его успехах.