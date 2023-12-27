«Ничего не ешь и пухнешь»: почему Ирина Дубцова не может похудеть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Певица Ирина Дубцова поправилась, из-за чего не хотела появляться на публике. Что вызвало проблемы с весом и почему у нее не получается похудеть, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Ирина Дубцова рассказала, как справляется с ролью матери-одиночки. Свободно ли сердце певицы? Что за мужчина дарит ей шикарные букеты? И почему звезде никак не удается избавится от лишнего веса? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я много работающая женщина, мать-одиночка. На мне большая ответственность. У меня большой коллектив. Я действительно много работаю», — заявила певица.

41-летняя Ирина Дубцова — редкий гость на светских мероприятиях. Звезда не успевает совмещать работу и тусовки. Она много гастролирует, а в свободное время пишет песни для других исполнителей. К тому же артистка призналась: последний год и сама не хотела появляться на публике. Она сильно поправилась, стеснялась фигуры и болезненно реагировала на критику.

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«Я хочу всем сказать сейчас, кто меня смотрит, слушает, что большинство вещей, о которых мы переживаем, не стоят абсолютно наших потраченных нервов. Потому что потом все эти нервы… Я недавно начала понимать, что эта фраза о том, что все болезни от нервов, очень даже непростая», — объяснила Дубцова.

Певица рассказала, что набрала лишний вес из-за болезни. В сентябре прошлого года Ирину экстренно госпитализировали с высокой температурой и слабостью. Врачи диагностировали воспаление и аутоиммунное заболевание щитовидной железы. Прописали сильнодействующие препараты, которые впоследствии нарушили обмен веществ.

«Я вынуждена была принимать в течение полугода гормональные препараты, от которых поправляются абсолютно все. Даже если ты ничего не делаешь, ничего не ешь, ты просто от него пухнешь», — уточнила звезда.

Дубцова много месяцев пыталась привести себя в форму, отказалась от мучного и сладкого, перестала пить спиртное. Но пока не достигла идеальных параметров.

«Не-не, я не шикарно похудела. Да, уже давно отменили, и вот какое-то время мне потребовалось, чтобы сдуться как-то», — рассказала певица.

Ирина Дубцова уверена, что не может полностью избавиться от лишних килограммов из-за нервов. Стресс на работе, неустроенная личная жизнь.

«Чтобы не иметь проблем в дальнейшем с гормональным фоном, что для нас, женщин, очень важно, пожалуйста, берегите свои нервы. Не плачьте из-за мальчиков, из-за мужчин, из-за работы. Плюнули через левое плечо и пошли дальше с высоко поднятой головой, не потратив на это ни одной нервной клетки», — призвала артистка.

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После развода с музыкантом Романом Черницыным звезде пришлось одной растить их общего ребенка. Певица встречалась с бизнесменом Тиграном Мальянцем, позднее — с предпринимателем Игорем Сваревским. Но и эти отношения не сложились. Недавно артистка призналась: у нее появился поклонник. Он дарит ей шикарные букеты, проявляет внимание. Но пока она не готова впустить мужчину в свою жизнь.

«Не таинственный поклонник. Я-то знаю, кто это. Претендует на это звание (любимого человека. — Прим. ред.)», — сказала звезда.

Сейчас Ирина проживает с сыном Артемом. Ему 17, он студент МГИМО. Но Дубцова понимает, что однажды он создаст свою семью. Певица уже приобрела ему квартиру и планирует купить машину.

«Где-то я прочитала, наткнулась на статью. Какой-то психолог меня обвинил в том, что ай-ай, купила ребенку квартиру. Любой родитель, который имеет возможность купить своему ребенку квартиру, сделает это. Я в этом абсолютно уверена», — заявила она.

Ирина говорит, что мечтает влюбиться. Но пока не встретила мужчину мечты. Вот и вынуждена посвящать себя сыну и работе. Поклонники уверены: у певицы все впереди, и рано или поздно она обретет свое счастье.